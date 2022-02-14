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Сила в единстве: чем уникальны российские меры по защите детей в сети

Глава РОЦИТ рассказал о принципах, заложенных в хартии «Цифровая этика детства»

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Восьмого февраля на площадке форума Cyber Security Day 6 важнейших организаций российской ИТ-отрасли подписали Хартию «Цифровая этика детства». Кто ее придумал, почему это станет важнейшим документом для защиты несовершеннолетних пользователей в сети и в чем его уникальность по сравнению с мировыми аналогами?

По данным ЮНИСЕФ, каждый третий пользователь в мире – это ребенок. Причем юный пользователь стремительно «молодеет»: только в России глобальной паутиной пользуются 70% детей от 3 до 6 лет – этот показатель вырос за последнее десятилетие в целых 3 раза. Доля активных «юзеров» от 3 до 14 лет – уже 80% детей.

Конечно, сеть дает множество действительно позитивных возможностей, облегчая доступ к образованию, общению, развлечениям. Но, перефразируя пословицу, «нет добра без худа»: дети крайне уязвимы для злоупотреблений в сети – будь то злоумышленники, жестокие сверстники или бигтех, стремящийся извлечь наживу из пользователей любым способом, даже если это несовершеннолетние. Доверчивость, часто отсутствие необходимого опыта и жизненного «бэкграунда», не устоявшаяся психика, а также интерес ко всему новому и дух экспериментаторства, присущие детям, делают их практически идеальной мишенью.

Все больше организаций и стран приходят к необходимости обезопасить присутствие несовершеннолетних в интернете.

Так, ООН признает наличие у детей цифровых прав, которые прямо не прописаны в «Конвенции о правах ребенка» - например, право на свободный доступ к информации и свободу выражения своих мыслей, равно как и на безопасность (что подразумевает защиту от незаконного посягательства на его честь и репутацию, от незаконного употребления наркотических средств, от сексуальной эксплуатации). В интернет-пространстве это подразумевает в том числе борьбу с распространением противоправного контента – в частности, информации о суициде, оружии, наркотиках, детской порнографии.

Однако мнения о том, кто именно должен защищать детей от подобного контента, у международных организаций расходятся. Так, в марте 2021 года комитет ООН по правам ребенка опубликовал «Замечания о правах ребенка в цифровой среде», где однозначно определил, кто именно несет ключевую ответственность за защиту несовершеннолетних в сети, — это государство.

В разработке и реализации этого документа участвовали и специализированные учреждения ООН, такие как ЭКОСОС, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Схожая позиция и у Совета Европы: в своей Декларации Комитета Министров Совета Европы регулятор призвал государства-члены «проявлять повышенную бдительность» при принятии мер по преодолению «цифрового разрыва», чтобы дети могли в полной мере пользоваться своими правами.

Международный союз электросвязи распределяет задачу по обеспечению безопасности детей в интернете: его рекомендации направлены не только лицам, принимающим политические решения, но и родителям, педагогам и, что немаловажно, - интернет-платформам, на который несовершеннолетние пользователи и рискуют столкнуться с цифровыми угрозами.

Общего подхода к тому, как именно выстраивать защиту детей в интернете, пока не сформировано, поэтому в каждом государстве к этому подходят по-разному. Базовые программы по защите детей приняты в целом ряде стран: например, Великобритании и Германии. В России ситуация во многом уникальная: ответственный подход к обеспечению детской безопасности в сети проявляют не только государство и общественные организации, но и сами отечественные интернет-платформы.

Общая схема защиты юных пользователей получается многоуровневая.

Так, государство взяло на себя защиту от деструктивного контента: с 1 февраля в России действует закон, обязывающий соцсети выявлять и оперативно удалять противоправный контент. Общественные организации, в свою очередь, занимаются оперативным выявлением возникающих угроз и информированием регулятора. Кроме того, государство вместе с общественностью занимается повышением цифровой грамотности детей. Например, Министерство просвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика» проводят «Урок цифры», предоставляя детям возможность получить знания от ведущих технологических компаний.

Активно в этой сфере работает Уполномоченная по правам ребенка и недавно созданный в России институт Молодежного цифрового омбудсмена (уникальный институт для мировой практики).©

При этом значительную часть усилий по защите детей от деструктива и других сетевых угроз решили добровольно взять на себя российские ИТ-компании. В сентябре прошлого года был сформирован «Альянс по защите детей в цифровой среде», куда вошли «Яндекс», «VK», «Лаборатория Касперского», «Национальная медиа группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «МегаФон», «МТС» и «ВымпелКом».

Важнейшим документом, устанавливающим основные принципы работы российского «Альянса по защите детей в цифровой среде», стала Хартия «Цифровая этика детства». Этот документ направлен на соблюдение интересов и прав ребенка как личности, обеспечение безопасности детей в цифровой среде, сохранение их конфиденциальности, воспитание ответственности и морально-нравственного поведения подрастающего поколения в интернете.

Присоединиться к Хартии может любая российская или зарубежная компания или общественное объединение: так, помимо участников Альянса, её уже подписали школа «Сириус», российское общество «Знание», «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации», Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и другие.

8 февраля Хартию подписали Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ), АНО «Диалог», Координационный центр доменов .RU/.РФ и компания МойОфис.

Особый интерес к Хартии проявляют российские регионы.

Уже сегодня в рамках акции #МояХартия более 500 профильных региональных организаций поставили свои подписи под Хартией и добровольно приняли на себя обязательства соблюдать ключевые этические принципы по защите детей в цифровой среде.

Разработка подобного «кодекса», на мой взгляд, очень важна, ведь она устанавливает единые стандарты для всех платформ, которые так или иначе ответственны за обеспечение детской безопасности в интернете, а значит, не будет разночтений и «конкуренции» этих принципов.
Аналоги Альянса создаются международными организациями, либо сразу несколькими государствами. Однако преимущество российского примера саморегулирования площадок заключается в том, что сознательный подход проявили сами платформы, на которых юные пользователи могут столкнуться с угрозами. Наши игроки цифрового рынка сами стремятся выработать общие подходы и наиболее эффективные стратегии защиты детей в сети.

Альянс открыт для сотрудничества с любой компанией, разделяющей принципы его работы. Безусловно, хотелось бы, чтобы к организации присоединились и другие крупные платформы, работающие в нашей стране, такие как Meta и Google. Безопасность детей в интернете – не тот вопрос, который стоит игнорировать.

Автор — директор Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ)

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