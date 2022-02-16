Почему дети занимаются цифровым селфхармом

Представьте себе ситуацию: вы обнаруживаете унизительное замечание о своем ребенке в его аккаунте в Instagram. В комментарии написано: «Ты отвратительный, никому не нравишься, и никто не хочет с тобой общаться». Вы начинаете беспокоиться, что ваш ребенок стал жертвой кибербуллинга. Но когда вы спрашиваете его, тот признается, что это он создал фальшивый аккаунт и сам разместил комментарий. Подобный сценарий может показаться неправдоподобным для родителей, которые не росли в эпоху социальных сетей. Но социологи в настоящее время посвящают все больше исследований явлению, которое они называют «самоубийством в Интернете» или «цифровым селфхармом (нанесению себе вреда)». Он проявляется в том, что пользователи создают фальшивые учетные записи и публикуют с них недоброжелательные комментарии о самих себе.

Идеальная нереальная жизнь

Проблема усугубляется по мере все более глубокого проникновения интернета в жизнь детей, и, конечно, после длительного периода социальной изоляции многие подростки почувствовали себя более одинокими, раздражительными и подавленными. Исследования показали, что режим самоизоляции привел к появлению психических трудностей у 80% детей и подростков в России, при этом у более чем 40% из них наблюдалось проявление депрессии.

Значительную роль в этом сыграли – и продолжают играть – соцсети, в которых проходит большая часть взаимодействия детей друг с другом. Здесь видна жизнь других пользователей, красивая картинка, которая заставляет детей усомниться в том, что они счастливы, пробудить зависть и агрессию.

Продвигаемые алгоритмами соцсетей материалы и профили вынуждают ребенка себя с ними сравнивать, что может привести к снижению самооценки.

Еще в 2019 году исследователи в Канаде выяснили, что чем сильнее время использования соцсетей превышают привычную для ребенка норму, тем выше риск развития у него депрессивного состояния.

В результате подростки могут попытаться привлечь к себе внимание радикальными способами, и цифровой селфхарм – один из них.

Причины проблемы

Цифровой селфхарм может быть вызван буллингом или кибербуллингом со стороны других детей. Подростки, с которыми плохо обращаются, могут усвоить негативные вещи, которые они слышат о себе, и начать им верить. Иногда подобное поведение – это попытка получить внимание и похвалу от других пользователей. Некоторые дети отправляют с фейковых аккаунтов другим людям сообщения, в которых унижают самих себя. Их цель – узнать, будет ли адресат его защищать, проверить друга на прочность.

Но зачастую за подобным поведением стоит нечто более серьезное - попытка справиться с психологическим стрессом.

Такие переживания, как несоответствие стандартам или недостижение цели, могут вызвать чувство безнадежности, разочарования и гнева, а цифровой селфхарм может быть одним из способов справиться с этой болью. Такие «визуальные» соцсети, как Instagram или TikTok, построены на демонстрации своего тела и образа жизни. Их алгоритмы показывают детям успешных, красивых людей, формируя зачастую неверный и недостижимый стандарт внешности и стиля. Так, WSJ прошлой осенью выяснил, что Instagram усугубляет проблемы с изображением тела у каждой третьей девочки-подростка.

Исследователи до сих пор не знают, как такое поведение влияет на психическое здоровье детей в долгосрочной перспективе, но их беспокоят возможные связи с такими проблемами, как тревога и депрессия. Кроме того, пока не изучено, существует ли связь между самоубийством в интернете и суицидальными идеями в реальности. Проблема может быть еще серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Нужно понимать, что, в отличие от физического селфхарма, цифровой не оставляет видимых шрамов и не приводит к попаданию детей в отделение неотложной помощи.

Родители могут с легкостью пропустить тревожные знаки. А неконтролируемые возможности анонимности, предоставляемые интернет-пространством, не позволят понять, кто травит ребенка в комментариях: агрессор со стороны или он сам.

На что стоит обратить внимание родителям

Наличие доступа ко всем учетным записям вашего ребенка и регулярный их мониторинг могут помочь выявить случаи селфхарма, но такая тактика может сильно пошатнуть доверие в отношениях. Кроме того, дети могут создавать новые аккаунты в социальных сетях самостоятельно и легко скрывать их от родителей. Ощущая контроль, они с меньшей вероятностью расскажут о потенциально рискованном поведении в интернете.

Лучше всего работает открытое и честное общение. Попробуйте спросить: «О чем вы говорите с друзьями, когда общаетесь в соцсетях?» Если ребенок уклоняется от ответа, это может быть поводом для беспокойства.

Обсудите опасности, которые могут возникнуть в интернете, и расскажите детям, что такое цифровой селфхарм. Спросите, что бы они сделали, если бы их друг публиковал гадости о себе в социальных сетях. Когда вы задаете ребенку такой вопрос, возникает так называемая «когнитивная эмпатия», то есть попытка понять, что чувствует другой человек. Она дает детям почувствовать, что их мысли и эмоции имеют значение.

Как только родители поймут, что стоит за поведением их детей, они смогут решить, что им предпринять.

Ребенку, который нуждается во внимании, может потребоваться помощь в поиске других способов удовлетворить свои потребности и почувствовать себя лучше: это могут быть встречи с друзьями или новое хобби. Если же поведение вызвано заниженной самооценкой, чувством маргинализации или ощущением того, что его никто не поддерживает, то стоит обратиться за консультацией к специалисту.



Автор — директор Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ).