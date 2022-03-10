«Сыворотка правды»: как создать идеальное «лекарство» от фейков

Каждый день по всему миру мы видим множество новых публикаций в Instagram, призывающих родителей не вакцинировать своих детей. На YouTube появляются новые видео, в которых объясняется, что изменение климата и глобальное потепление — это обман. Последнюю неделю иностранные соцсети переполнены фейками о событиях в Украине. Причина, по которой контент так быстро разлетается по сети – страх людей по поводу их безопасности.

Отсюда возникает один из ключевых вопросов нашего времени: как мы можем одновременно обеспечивать свободу выражения мнений в интернете и гарантировать, что распространяемый контент не наносит непоправимого вреда нашему физическому и психическому благополучию?

Сейчас центральная «валюта», от которой мы все зависим, - информация - больше не считается полностью заслуживающей доверия и временами может нести реальную опасность. Это происходит отчасти благодаря стремительному росту социальных сетей, которые формируют нашу ленту, где ложь и факты стоят рядом друг с другом.

В модерации крупнейших ИТ-платформ есть очевидные проблемы.

Сейчас мы видим, как весь бигтех соглашается ограничивать наши СМИ по требованию правительств западных стран – и при этом пропуская опасные фейки, провокации, откровенные манипулятивные вбросы.

Помимо явной политической ангажированности, проблема с модерацией заключается еще в столкновении коммерческих и, если угодно, человеческих, этических сторон вопроса.

Так как прибыль ИТ-гигантов зависит от того, сколько времени мы проводим на их платформах, их алгоритмы будут предлагать нам контент, на который мы прореагируем эмоционально, и, увы, зачастую он будет сомнительным. Из-за этого фейки получают еще большее распространение.

При этом, хотя интенсивная инфодемия с нами уже почти два года, мы до сих пор смешиваем термины.

Это явление комплексное, и поэтому пришло время диверсифицировать меры, предпринимаемые в отношении разных его понятий. Мы уже привыкли к словосочетанию «фейковые новости», или просто слову «фейк», но это скорее собирательный образ, который используется для описания множества вещей, на самом деле очень разных: ложь, слухи, мистификации, заговоры.

Нам действительно стоит разграничить все эти понятия, потому что каждое из них отличается степенью вреда, который оно может причинить, и степенью ответственности их создателей.

Определимся с понятием

Так, сознательная дезинформация (в российском законодательстве фейком считается именно «заведомо ложная информация», и как раз за неё законодательно установлена ответственность) – это злой умысел, а конспирологическая теория – это то, во что человек сам искренне верит, не понимая, что распространяет ложь.

В англоязычных странах, например, разграничивают понятия «дезинформация» (преднамеренное распространение ложной информации с целью причинения вреда) и «мизинформация» (распространение ложной информации без намерения причинить вред). И если с первым понятно, что человек виноват и должен понести наказание, то со вторым сложнее.

На мой взгляд, это важное направление совершенствования как нормативной базы, так и механизмов модерации соцсетей, которые должны ограждать пользователей от фейков.

Однако, по моему мнению, самая актуальная проблема сейчас — это то, что самые опасные фейки не полностью лживы, и потому их трудно оперативно выявлять, а степень доверия к ним огромная.

Как быть?

Очевидно, что инфодемия не стоит на месте, а развивается и адаптируется. Мы научились выявлять откровенные фейки, но что делать с другой, более скрытой ложью? К сожалению, легкого решения проблемы нет.

Любой вариант так или иначе нужно будет реализовывать с помощью ИТ-гигантов. Но можем и должны ли мы позволить им решить эти проблемы?

Думаю, уже никому не хочется, чтобы глобальные корпорации были хранителями правды и справедливости в интернете, особенно с учетом того, что они делают сейчас по отношению к россиянам, став полноправным участников информационной войны. Кроме того, даже в мирное время большинство мер по борьбе с фейками, которые они предпринимали, происходили только после того, как журналисты проводили расследования и находили доказательства предвзятости.

Хотя ИТ-гиганты должны играть действительно важную роль в сдерживании инфодемии, они не могут контролировать этот процесс.

Власти разных стран со своей стороны могут сделать многое, но и они, не всемогущи, у них просто нет таких громадных ресурсов, чтобы отследить и проверить все те массивы информации, которые ежедневно публикуются и распространяются на интернет-платформах.

Только на YouTube каждую минуту загружаются 500 часов видео!

Задача государства в борьбе с инфодемией – обеспечить крепкую законодательную базу и соответствие ей судебной практики. В нашей стране это уже сделано, другие постепенно «догоняют». Однако, сейчас мы видим, что многие соцсети игнорируют законодательство, осуществляя модерацию по своим принципам, зачастую не предоставляя объяснений своим решениям и пытаясь встать «у руля» в борьбе с инфодемией.

Защита граждан от подобной модерации тоже находится в зоне ответственности государственных регуляторов.

Итак, у нас складывается формула «лекарства от фейков»: это ответственный подход платформ к модерации, совершенствование алгоритмов для улавливания эволюционирующих типов дезинформации и чуткий контроль государства, подкрепляемый комплексными законодательными мерами.

Чего же не хватает, чтобы в итоге получилась «сыворотка правды»?

Все очень просто, не хватает нас с вами — тех людей, которые используют соцсети каждый день. Мы должны найти стать участниками процесса, давать обратную связь по модерации платформ и внимательно подходить к потребляемой информации. Мы должны иметь возможность отключать навязчивые рекомендации соцсетей, чтобы самим решать, чему верить, а чему нет, и должны неустанно совершенствоваться, учиться действовать разумом, а не эмоциями.

Интернет уже давно перестал быть площадкой для развлечений и общения, где наши мозги могут «отдохнуть». Пришло время включать голову и анализировать все, что мы видим, прежде чем нажать кнопку «репост».

Автор — директор РОЦИТ.

