Нелегальный майнинг убивает малый бизнес

В 2021 году в связи с ростом интереса к добыче криптовалют в энергосистеме Иркутской области стремительно росло и потребление электроэнергии в категории «Население». По последним данным, только прирост потребления электроэнергии нелегальными майнерами в домохозяйствах составил 1,1 млрд кВт*ч. Сейчас прогнозы по увеличению потребления и, что не менее важно, «перекрестке» еще более внушительные. Игорь Бычков, директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН, разбирается, как подобное повышение повлияет на бизнес в регионе.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев был вынужден обратиться к зампреду правительства РФ Александру Новаку с просьбой предотвратить надвигающуюся катастрофу. Итогом совместной работы стало внесение изменений постановлением правительства РФ от 16 декабря 2021 года № 2306, в том числе обязывающее ФАС разработать методологию по расчетам дифференцированных тарифов. Однако сейчас, в условиях беспрецедентного экономического и политического давления эта проблема очевидно отошла на второй план — методологию регионы Сибири как, впрочем, и Европейской части России пока так и не получили. Давайте разберемся, насколько опасно это промедление.

Во многом благодаря тому, что «серые майнеры» нелегально подключали к бытовым электросетям оборудование для добычи криптовалют, в 2021 году только в Иркутской области суммарное потребление электроэнергии выросло на 6%. Это серьезная нагрузка, которая может привести к аварийным ситуациям.

Напомним, что общий износ коммунальной инфраструктуры в России по последним оценкам составляет 60-70%, а по данным Минэнерго, износ распределительных сетей составляет порядка 70%.

Кроме того, увеличение объемов потребления влияет на размер перекрестного субсидирования, а постановление правительства РФ прямо запрещает его повышать. Перекрестное субсидирование — интересное и по-своему уникальное явление, когда расходы за частные домовладения несет бизнес.

Судите сами: в советские времена тариф для населения в зависимости от наличия электроплиты составлял от 2 до 4 копеек за кВт*ч, а для промышленных предприятий — всего 0,98 копеек, потому что промышленное развитие страны было важнее личных нужд. А сейчас все наоборот: бизнес вынужден платить больше для того, чтобы люди платили меньше.

Простая арифметика доказывает, что увеличение числа льготных потребителей будет означать повышение тарифа и новую нагрузку на бизнес. С учетом того, что майнинговая ферма может потреблять энергии больше, чем небольшой металлургический завод, эта нагрузка на малый и средний бизнес может оказаться непосильной. Сегодня ставки по кредитам фактически удвоились, привычные цепочки поставок разрушены, мы рискуем увидеть целую серию банкротств в сегменте МСБ, который традиционно считается главной опорой рыночной экономики.

На этом фоне одним из предложений по регулированию деятельности майнеров, которое обсуждалось на федеральном и региональном уровнях, стало введение в регионе так называемых «дифференцированных тарифов». То есть тарифы для тех, кто потребляет электроэнергии больше, чем это необходимо для бытовых и коммунальных нужд, не должны быть льготными, они должны покрывать расходы на производство и передачу электроэнергии.

Однако, методология для расчетов пока не разработана — мяч на стороне ФАС.

О том, почему это важная и неотложная мера, не раз говорили, например, представители Сообщества потребителей энергии. И если раньше я указывал в первую очередь на проблемы, которые нелегальные крипто-фермы создают в виде пожаров, аварийных отключений и т.д., то сейчас впору бить тревогу по поводу причин экономических: веерные банкротства предприятий малого и среднего бизнеса на фоне роста безработицы и дефицита товаров первой необходимости могут дестабилизировать ситуацию не только в отдельных регионах, но и по всей стране.