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«Народ-воин»: как РПЦ поддерживает российскую армию и ее бойцов

Русская православная церковь призывает к доблести, справедливости и миру

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
Русская православная церковь с момента начала специальной военной операции на Украине выражала и продолжает активно выражать поддержку действий государства – и в проповедях, и в обращениях к верующим, и в части помощи беженцам, прибывающим в разные регионы России. Церковнослужители подчеркивают необходимость единения и взаимопомощи, стараются поддержать и российских солдат, выполняющих свои воинские обязанности, и их родных и близких, оставшихся дома, и в целом россиян, обращающихся к религии за душевным спокойствием.

Борьба света и тьмы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл еще 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, выступил с обращением к священнослужителям Русской православной церкви.

«Русский и украинский народы имеют общую многовековую историю, восходящую к Крещению Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Верю, что эта дарованная Богом общность поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту. Призываю всю полноту Русской православной церкви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира», — говорится в обращении. Аналогичные мысли изложены и в следующем воззвании патриарха, распространенном 16 марта.

Поддержке российской армии за последние месяцы было посвящено немало проповедей, звучащих в храмах по всей стране. Так, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Мурманская епархия) после Божественной литургии в храме Рождества Иоанна Предтечи в Кандалакше 3 апреля прочел проповедь «О борьбе света и тьмы».

«В эти тревожные дни, в дни большого беспокойства наших сердец мы задумываемся, а чем мы можем оказать помощь? Как поддержать тех, которые воочию сталкиваются с силами зла?» — задается вопросом он, выдвигая тезис о том, что начиная с событий на Майдане «этот православный, казалось бы, очень верующий народ, оказывается одержим бесом».

«И дальше все это вылилось в прямой сатанизм, в порождение неонацизма. И поэтому сейчас идет схватка именно света и тьмы, и происходит их явное разделение. И опять Россия оказывается на стороне света. Наша ли это заслуга? Это избранничество Божие. Господь расписал нам такую судьбу, начиная с крещения в киевской купели, с князя Владимира, и дальше всегда стоять поперек сил тьмы», — заявил митрополит Митрофан.

Каждый в своем сердце ведет битву, уверен он. И это помощь верующих всему тому, что происходит на реальных полях сражений «в жесточайшей схватке с поднявшим голову нацизмом, с этими по сути дела несчастными людьми, потерявшими человеческий облик», считает митрополит.

Народ-воин

Днем ранее митрополит Митрофан прочел прихожанам храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Ковдоре проповедь «О христианском единстве», также затрагивающую события на Украине.

«Происходит важнейшее в ближайшей истории нашей страны. Мы с вами на ожидали этого. Мы не предполагали, что и на нашем веку будет испытание, которые всегда проходили наши предки, и проходили с победой, хотя было тяжело, всегда. И вот и нам выпало это. И уже звучат имена, и уже вдовы ходят в черных платках. Но у нас есть право. Мы неразрывно связаны душами с теми, кто уже ушел, и с теми, кто сейчас живет среди нас. Это христианское единство. И оно дает нам это великое право молиться, и уповать, и не сомневаться, что Господь услышит наши молитвы, и упокоит души дорогих нам людей», — обратился он к верующим.

По его словам, «народ русский – это народ-воин». «Такова судьба у нас – мы не где-то там в уголке спокойно живем в своем мирке, и все у нас хорошо, обеспеченно, все в порядке, никаких проблем, как живет большинство маленьких стран Европы, которые сейчас как крысы скалятся на нас. Они живут в своем мирке, и ничего они никогда не испытывали, и не знают по-настоящему, что такое жизнь, что такое смерть, что такое отдать жизнь за друге своя, и в чем великая миссия нашей страны. А миссия наша одна – сберегать веру Христову православную», — уверен митрополит Митрофан.

Этой же теме были посвящены проповеди митрополита Митрофана «О миссии Русского мира» в храме Живоначальной Троицы города Полярные Зори, в храме Спаса Нерукотворенного Образа в Кировске, «О религии нового мира» в храме Рождества Пресвятой Богородицы поселка Верхнетуломский, «О победе от Господа» в храме Владимирской иконы Божией Матери поселка Мурмаши и «О принятии креста» в храме Всех Святых в Мурманске.

В конце марта епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов) в день памяти 40 мучеников Севастийских озвучил свое видение ситуации в Никольском храме города Ряжска. «Чтобы понять, что происходит, нужно понять, почему Господь наказывает Украину. Ведь русские – это просто орудие Божие, как ремень, которым отец наказывает ребенка. И глупый и неразумный ребенок действительно гневается на ремень. Но наказывает их не ремень, а родитель. А кто в данном случае родитель? Это Бог. А почему Бог наказывает? Бог наказывает того дитя, которое он любит, и того дитя, которое его не слушается», — полагает епископ.

Он отметил, что крайне важно не только в личной, но и в общественной, государственной жизни понимать, что такое воля Божья, и никогда ей не сопротивляться. «А что стало происходить с Украиной 30 лет назад, когда она получила независимость? Какое государство стала формировать Украина? Она стала формировать государство, в основу идеологии которого была положена ненависть к России. Когда мы смотрим на то, что происходило там эти 30 лет, мы приходим в ужас. За это и наказывает Господь», — считает епископ Питирим.

Вирус жестокости

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем слове после Божественной литургии в Свято-Троицком храме города Полевского 26 марта призвал каждого вложить свою лепту в то, чтобы «эта рана, которая образовалась не сейчас, а кровоточила в течение всех 30 лет после развала большой страны, просто было незаметно, как в нее пробирались вирусы жестокости, ненависти друг к другу, по милости Божьей зажила».

«Бог спросит с нас не за те решения, которые принимают руководители, он спросит нас не за те новости, которые вокруг нас показывают, а он спросит нас за то, с какой совестью мы принимали каждое свое решение. Насколько мы были послушны нашим руководителям, насколько наши слова отвечали делам. Я бы хотел призвать, чтобы мы были таковыми, и пропитанными евангельской правдой были послушными тем, кто несет на своих плечах бремя управления нами, чтобы облегчить это бремя и взять хоть сколько-то его на себя», — обратился к пастве митрополит.

В своей проповеди, посвященной началу Великого поста, епископ Озерский Порфирий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря также не смог не упомянуть об украинском вопросе. Он напомнил, что многие из числа нашей интеллигенции, говорящей и пишущей, заняли пацифистские позиции. Не остались в стороне и священники – они составили обращение, и на сегодняшний день под ним, выдержанным в тех же смыслах, стоят подписи 284 человек.

«Когда людей светских призывают к совести в связи с такой позицией, то им предлагают вспомнить, что боевые действия на Украине начались не вчера, она идет уже 8 лет. Что 14 000 убитых на Донбассе – это не дело вчерашних дней. Что целая аллея из могил убитых младенцев и детей количеством в 100 человек выросла на земле Донбасса. Конечно, это важный смысл. Об этом нужно помнить всем, кто рассуждает и определяет свою позицию», — считает епископ Порфирий.

Но взгляд священника, по его словам, более проницателен, и призван быть именно таким. Он напомнил слова отца Кирилла Павлова, видевшего сражения за Сталинград, который называл грех причиной войны.

«А если так, то причина мира – это отсутствие греха. И есть лишь два исхода для народа согрешившего. Первый исход – покаяние, и тогда переход во времена мирные, либо, если покаяния не происходит, попускается Богом война, и война эта становится очистительной», — говорит он.

Помощь и поддержка для всех

Конфликт на Украине в своем выступлении в рамках телепередачи «София. Программа о наших истоках» от 3 апреля 2022 г., которую снимало Новгородское областное телевидение, затронул и митрополит Новгородский и Старорусский Лев.

«Именно там решается судьба будущего нашего государства. И мы должны молиться и за президента, и за русское воинство, за тех людей, которые полагают свою жизнь, чтобы отвести беду от нашего Отечества. Мы должны молиться за всех, кто вынужден покинуть свои дома, очаги, и спасаться в разных направлениях. Мы должны оказывать посильную помощь всем тем беженцам, которые обращаются к нам за помощью», — сказал он.

Действительно, церковь с самого начала конфликта старается поддержать жителей Украины, оказавшихся в России. Согласно данным РПЦ, в России она помогает более чем 31 000 беженцев – в этой работе задействованы 52 епархии. Кроме того, свыше 860 тонн гуманитарной помощи в церкви передали беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта, из них более 465 тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую епархии. Беженцев в пунктах временного размещения посещают священники и волонтеры - им оказывают духовную поддержку и передают необходимые вещи. Для беженцев организовывают поездки в монастыри и храмы.

Кроме того, РПЦ предлагает детям-беженцам в странах, где нет обучения на русском языке, бесплатное обучение на образовательной платформе Свято-Димитриевской школы. По данным ООН, с конца февраля Украину покинули более 4,9 млн человек.

Хватает и примеров помощи российским солдатам. Так, в Краснодаре настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов договорился с руководством местного госпиталя об обустройстве в лечебном учреждении молитвенной комнаты, для которой из храма была принесена икона Пресвятой Богородицы. В этой комнате находящиеся на лечении военнослужащие могут помолиться о здравии своих близких и упокоении погибших товарищей. В госпиталь также были привезены иконы, молитвословы, нательные крестики, духовная литература и книги Нового завета, которые были переданы в больничную библиотеку и палаты военнослужащих.

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