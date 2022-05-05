Сам себе обуза: как YouTube в России выстрелил себе в ногу 

За последние месяцы в интернет-пространстве многое изменилось, а политика регулятора в отношении зарубежных онлайн-платформ, на первый взгляд, сменилась с пряника на кнут. Замедление Twitter, признание компании Meta* экстремистской и блокировка принадлежащих ей Facebook* и Instagram*, штрафы, выписываемые YouTube, запрет на рекламу сервисов Google. У некоторых может сложиться ощущение, что эти меры усложняют жизнь обычным пользователям, лишая их привычных сервисов. Но на деле, без ветра дерево не шатается. Если взглянуть на ситуацию трезво, то станет очевидно, что эти самые привычные сервисы оказались не столько удобными площадками, сколько обнаглевшими и ни во что не ставящими россиян участниками информационной войны.

Когда тебя неоднократно окунают в грязь лицом, заставляют смотреть на агрессивные выпады в отношении сограждан, пытаются манипулировать психикой взрослых и детей путем распространения жестокого и ненавистнического контента, не скрывают и даже не пытаются обосновать цензуру наших СМИ, а также, откровенно говоря, плюют на безопасность россиян, – терпеть уже нет сил.



И, на самом деле, большинство россиян уже избавились от розовых очков и осознали, какой беспредел происходит на западных платформах.

Это подтверждают результаты недавнего опроса, который провел Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Он показал, что 79% наших соотечественников знают о том, что YouTube принимал ограничительные меры в отношении каналов российских СМИ и журналистов с пророссийской позицией.

Многие согласны с тем, что подобные действия видеохостинга являются цензурой, оценивают их отрицательно и считают, что «любое действие рождает противодействие»: Россия должна отреагировать на действия американского видеохостинга.



Другой вопрос, как именно отреагировать. Если с Meta* все было понятно – корпорация открыто разрешила публиковать призывы к насилию в отношении россиян, за что была признана в РФ экстремистской, – то с YouTube ситуация посложнее. С одной стороны, лишать граждан удобного для них сервиса (который, при этом, сам уже «отрубил» россиянам монетизацию) никто не хочет. С другой стороны, попытки направить платформу на путь закона тоже пока успеха не имеют.



Сколько с ним уже возятся? И так пытаются уговорить, и эдак.

И штрафы выписывают (в том числе оборотный), и грозятся более жесткими мерами, призывая исправить свое поведение, чтобы не подставлять свою же российскую аудиторию. Роскомнадзор уже десятки писем отправил «на деревню в Купертино». А в ответ что? Полная тишина.

Штрафы приходится изыскивать приставам, блокировки снимать через суды, регуляторам никто ничего не объясняет. Одностороннее общение получается. И если раньше видеохостинг действовал точечно, нарушая наши законы аккуратно и понемножку, то сейчас он совсем перестал стесняться.



Первой его жертвой стала правда: онлайн-платформа самостоятельно принимает решения относительно того, кому говорить можно, а кому следует «заткнуть рот».

Делается все это, очевидно, с целью оградить наших граждан от фактов и российской точки зрения, чтобы загнать пользователей в единственно верный, по мнению американского истеблишмента, «информационный тоннель».



Вторая жертва – наша с вами безопасность.

Манипуляции, фейки, призывы нарушать закон, продвижение русофобии и откровенных провокаций – всем этим нас за последние 2 месяца буквально завалили. Средств на такие антироссийские кампании их заказчики не жалеют, а YouTube только рад и услужить западу, и заработать.



Напрашивается вывод, что наши уговоры и штрафы, мягко говоря, не особо эффективны для YouTube. Если уж говорить откровенно, то как мертвому припарка.

Руководство видеохостинга уже давно могло разблокировать наши СМИ, прекратить продвигать фейки, позаботиться о наших пользователях – обычных людях, которые столько лет позволяли на себе зарабатывать.

Однако платформа, очевидно, выбрала курс прозападной политики, и все попытки призвать её к соблюдению наших цифровых прав пока оказываются тщетными.



Что же тогда делать: применять меры технического характера? Замедлять? Блокировать? Я думаю, что на самом деле, какое бы решение ни принял регулятор, чье терпение тоже не безгранично, видеохостинг себе в ногу уже выстрелил. Даже если платформа не получит никакого жесткого наказания в нашей стране, она уже лишилась самого главного - доверия наших граждан. А его очень трудно заработать, легко потерять и крайне тяжело восстановить.

Я уже не раз говорил, что образ YouTube как развлекательного и просветительского ресурса за последние месяцы напрочь уничтожен его кураторами из Госдепа.

Будут ли россияне и дальше пользоваться сервисом, который явно никогда не примет их сторону и будет использовать любую возможность, чтобы попытаться ими манипулировать? Я думаю, что нет, и, на самом деле, отток аудитории уже наблюдается (к концу марта уже четверть аудитории YouTube «мигрировала» на RuTube). Если западный видеохостинг не хочет делать выбор в пользу честности и порядочности, то его за него сделают россияне.



Автор – руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет.

* Instagram и Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской; сервисы запрещены в РФ.