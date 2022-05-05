Сам себе обуза: как YouTube в России выстрелил себе в ногу 

Когда тебя неоднократно окунают в грязь лицом, заставляют смотреть на агрессивные выпады в отношении сограждан, пытаются манипулировать психикой взрослых и детей путем распространения жестокого и ненавистнического контента, не скрывают и даже не пытаются обосновать цензуру наших СМИ, а также, откровенно говоря, плюют на безопасность россиян, – терпеть уже нет сил.
И, на самом деле, большинство россиян уже избавились от розовых очков и осознали, какой беспредел происходит на западных платформах.
Это подтверждают результаты недавнего опроса, который провел Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Он показал, что 79% наших соотечественников знают о том, что YouTube принимал ограничительные меры в отношении каналов российских СМИ и журналистов с пророссийской позицией.
Многие согласны с тем, что подобные действия видеохостинга являются цензурой, оценивают их отрицательно и считают, что «любое действие рождает противодействие»: Россия должна отреагировать на действия американского видеохостинга.
Другой вопрос, как именно отреагировать. Если с Meta* все было понятно – корпорация открыто разрешила публиковать призывы к насилию в отношении россиян, за что была признана в РФ экстремистской, – то с YouTube ситуация посложнее. С одной стороны, лишать граждан удобного для них сервиса (который, при этом, сам уже «отрубил» россиянам монетизацию) никто не хочет. С другой стороны, попытки направить платформу на путь закона тоже пока успеха не имеют.
Сколько с ним уже возятся? И так пытаются уговорить, и эдак.
И штрафы выписывают (в том числе оборотный), и грозятся более жесткими мерами, призывая исправить свое поведение, чтобы не подставлять свою же российскую аудиторию. Роскомнадзор уже десятки писем отправил «на деревню в Купертино». А в ответ что? Полная тишина.
Штрафы приходится изыскивать приставам, блокировки снимать через суды, регуляторам никто ничего не объясняет. Одностороннее общение получается. И если раньше видеохостинг действовал точечно, нарушая наши законы аккуратно и понемножку, то сейчас он совсем перестал стесняться.
Первой его жертвой стала правда: онлайн-платформа самостоятельно принимает решения относительно того, кому говорить можно, а кому следует «заткнуть рот».
Делается все это, очевидно, с целью оградить наших граждан от фактов и российской точки зрения, чтобы загнать пользователей в единственно верный, по мнению американского истеблишмента, «информационный тоннель».
Вторая жертва – наша с вами безопасность.
Манипуляции, фейки, призывы нарушать закон, продвижение русофобии и откровенных провокаций – всем этим нас за последние 2 месяца буквально завалили. Средств на такие антироссийские кампании их заказчики не жалеют, а YouTube только рад и услужить западу, и заработать.
Напрашивается вывод, что наши уговоры и штрафы, мягко говоря, не особо эффективны для YouTube. Если уж говорить откровенно, то как мертвому припарка.
Руководство видеохостинга уже давно могло разблокировать наши СМИ, прекратить продвигать фейки, позаботиться о наших пользователях – обычных людях, которые столько лет позволяли на себе зарабатывать.
Однако платформа, очевидно, выбрала курс прозападной политики, и все попытки призвать её к соблюдению наших цифровых прав пока оказываются тщетными.
Что же тогда делать: применять меры технического характера? Замедлять? Блокировать? Я думаю, что на самом деле, какое бы решение ни принял регулятор, чье терпение тоже не безгранично, видеохостинг себе в ногу уже выстрелил. Даже если платформа не получит никакого жесткого наказания в нашей стране, она уже лишилась самого главного - доверия наших граждан. А его очень трудно заработать, легко потерять и крайне тяжело восстановить.
Я уже не раз говорил, что образ YouTube как развлекательного и просветительского ресурса за последние месяцы напрочь уничтожен его кураторами из Госдепа.
Будут ли россияне и дальше пользоваться сервисом, который явно никогда не примет их сторону и будет использовать любую возможность, чтобы попытаться ими манипулировать? Я думаю, что нет, и, на самом деле, отток аудитории уже наблюдается (к концу марта уже четверть аудитории YouTube «мигрировала» на RuTube). Если западный видеохостинг не хочет делать выбор в пользу честности и порядочности, то его за него сделают россияне.
Автор – руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет.
* Instagram и Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской; сервисы запрещены в РФ.