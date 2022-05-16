Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Том Форд покидает пост председателя Совета модельеров Америки 19:38
Экс-наставник сборной России Быков назвал Панарина пропагандистом... 19:36
Паук спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими в Новой... 19:36
Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря 19:24
Новым премьером Франции второй раз в истории страны станет... 19:21
Теннисист Джокович не поддерживает бойкот Уимблдона из-за отстранения... 19:20
В Москве пройдет фестиваль к 89-летию со дня рождения поэта... 19:12
Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от... 19:03
Тарасова об отсутствии показа ОИ в России: готовы не смотреть... 19:02
Макрон принял отставку премьера Франции Кастекса 18:56

«Если мы расслабимся, то победит развлекательная индустрия»

Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль рассказал о будущих проектах

Слушать
Остановить
close
100%
пресс-служба Российского общества «Знание»
Прошел год с момента объявления о перезагрузке Российского общества «Знание» – перезагрузить работу организации на современной цифровой платформе призвал президент России в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года. Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль рассказал «Газете.Ru», какую стратегию работы выбрала просветительская организация в работе с молодежью. А еще – чем можно заменить «Википедию», где смотреть «умное кино», как можно измерить просвещение и что нас ждет на предстоящем федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты», который пройдет с 17 по 19 мая.

Прежде всего, спрошу о ближайшем и крупнейшем мероприятии «Знания» – предстоящем марафоне «Новые горизонты», который пройдет на этой неделе. Чем он будет отличаться от прошлогоднего и всех остальных?

— Самое главное отличие – в содержании. В этот раз марафон пройдет под названием «Новые горизонты», которое отражает главный запрос аудитории сегодня. Одна из самых популярных и востребованных тем сейчас – новые возможности. Ведь общество, сталкиваясь с новыми вызовами, с изменениями, естественно сталкивается и с новыми возможностями. Очень важно эти возможности увидеть и стремиться реализовать.

Это можно сделать, опираясь на историю, на данные авторитетных экспертов, ученых. Поэтому разговор о новых горизонтах в рамках марафона охватит самые разные сферы, такие как экономика, бизнес, технологии, наука, культура, спорт. И, конечно же, одна из ключевых тем марафона – это роль России в мире. Сейчас вокруг этой темы очень много фейков и заблуждений, а Общество «Знание» помогает людям разобраться и найти актуальную и достоверную информацию. Например, Дмитрий Песков поговорит с ребятами про информационные войны. Сергей Лавров выступит с лекцией «Многополярный мир. Россия на новом витке мировой истории». Выступление Антона Силуанова будет посвящено теме финансового суверенитета России, а Дмитрий Чернышенко раскроет вопросы управления научно-технологическим развитием России. Также ожидаются выступления других выдающихся государственных деятелей, лидеров компаний и ученых, среди них: Сергей Кравцов, Игорь Левитин, Денис Мантуров, Владимир Мединский, Александр Новак, Максим Орешкин, Виталий Савельев, Олег Белозеров, Алексей Лихачев, Александр Сергеев и другие.

Конечно, мы поговорим о спорте и искусстве: на марафоне выступит гроссмейстер Сергей Карякин, обладатель Кубка мира ФИДЕ, член национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай, скрипач Петр Лундстрем и многие другие.

Наконец, на марафоне пройдет финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Региональный этап соревнований прошел в апреле во всех 85 субъектах Российской Федерации. В нем участвовали более 100 тысяч учащихся 9-11 классов школ и 1-2 курсов средних специальных учебных заведений. Основная идея Игр заключалась в том, чтобы помогать ребятам не просто узнавать новое, но сформировать привычку развиваться интеллектуально и физически, помогать людям и расширять кругозор.

Ребята выполняли задания онлайн-викторин по истории, науке и технологиям, проходили квест по просветительским фильмам Общества «Знание», готовили творческие видеоролики и размещали их в VK Клипах, участвовали в киберспортивных соревнованиях, делали добрые дела.

По итогам этих состязаний сформированы региональные команды, которые в каждом субъекте состоят из 6 лучших игроков с наибольшим количеством баллов в личном рейтинге. Также в финале будут представлено по одной команде от Российского движения школьников, «Юнармии» и сообщества «Большая перемена». В общей сложности 528 финалистов в составе 88 команд приедут в Москву, чтобы пройти здесь финальные испытания на многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам.

На самом деле, с каждым марафоном вы поднимаете планку выше и выше и придумываете, что-то новое, как вам это удается?

— Это и есть одна из самых сложных задач, по сути, это и есть главный вызов перезагрузки - постоянно меняться и успевать за молодежью. Не скрою, это сложно. И пока нам удается каждый раз превосходить их ожидания и придумать новое WOW. Мы стали разрабатывать новые форматы просвещения - через театр, через кино, создали свою «Лигу Знаний» – это интеллектуальные игры в формате чемпионата. Мы постоянно придумываем что-то новое, чтобы увлекать и вдохновлять ребят.

Расскажите подробнее о ваших новых проектах в сфере театра и кино?

— В апреле мы запустили конкурс на лучшую просветительскую пьесу – проект называется «Знание.Театр». Кстати, заявки на конкурс принимаются до конца мая, прислать на конкурс свою пьесу или синопсис могут все желающие – и профессионалы, и те, для кого это станет первым творческим опытом. В жюри конкурса – известные режиссеры, писатели, драматурги, театроведы и критики. Отмечу, что цель конкурса, прежде всего, просветительская. И пьесы будут отбираться с учетом актуальности и новизны предлагаемых тем.

По самой интересной истории будет создана театральная постановка командой во главе с режиссером театра «Практика», преподавателем школы-студии МХАТ Юрием Квятковским. Далее с помощью Общества «Знание», используя методические материалы, которые мы предоставим, поставить спектакль смогут также школьные и студенческие театры по всей России.

Что касается просвещения через кино, то этот формат мы запустили еще в прошлом году, он называется «Умное кино». Тогда это были просмотры российских научно-популярных документальных фильмов: «Знание» организовало более 80 показов с последующими обсуждениями фильмов с авторами и учеными. Мы увидели огромный интерес и поняли, что проект надо масштабировать.

Поэтому, во-первых, в этом году мы запланировали уже как минимум 1000 показов во всех регионах страны, они пройдут в 200 городах.

Во-вторых, мы учредили конкурс сценариев российских документальных фильмов. В нем могут принять участие как начинающие сценаристы, так и опытные документалисты. Лучшие получат грантовую поддержку партнеров, начинающие документалисты пройдут образовательную программу, которую «Знание» готовит с ведущими киностудиями. Но самое главное, мы рассчитываем, что будет создано порядка 30 документальных фильмов, которые получат поддержку в распространении на онлайн-платформах, в офлайн-кинотеатрах и на платформах видеоконтента.

Какие у «Знания» планы на ближайшее будущее?

— Мы накопили огромное количество видеоконтента телевизионного формата: это этнографические экспедиции, экскурсии с выдающимися людьми по уникальным объектам нашей страны, исторические лекции. Думаем о создании специальных форматов для интеграции контента на телевидение, где есть огромная зрительская аудитория. К примеру, мы сняли цикл просветительских лекций с Владимиром Мединским, которые уже сейчас показывают на канале «Культура». Хочется вывести на телевидение также нашу интеллектуальную викторину «Лига Знаний».

Не считаете ли вы, что, следуя за пожеланиями молодых людей, есть риск «свалиться» в развлекательный контент?

— Важно выдерживать баланс между запросом молодежи и мнениями экспертов. Бессмысленно просто игнорировать их предпочтения, тогда мы просто потеряем аудиторию. Если мы, например, не зайдем в VK Клипы, не сделаем для них контент, который молодежь сочтет крутым и трендовым, мы никогда не встретимся с этой аудиторией. Мы просто будем создавать очень много прекрасного значимого контента, который не будут смотреть. Поэтому мы встраиваемся в развлекательный формат и постепенно через него вовлекаем молодежь в просветительский контент, более серьезный, немного меняя привычки аудитории.

А сколько, по вашему мнению, нужно времени, чтобы поменялись привычки?

— Я бы сказал, этот процесс никогда не заканчивается, потому что это вечная конкуренция. Если мы расслабимся, то победит развлекательная индустрия, которая борется за внимание аудитории, особенно молодежи. Поэтому с нашей стороны это постоянная работа – нам нельзя останавливаться.

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 82-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 82-й день
«Удалось сохранить в очень тяжелых условиях»: к чему за 20 лет пришла ОДКБ
Эксперт Евсеев заявил, что ОДКБ может расшириться за счет Узбекистана и Туркмении
«Сидим на пороховой бочке». Сможет ли НАТО «демилитаризовать» Калининград
Военный эксперт Белоусов объяснил причину активности НАТО вокруг Калининграда
Минобороны РФ: в районе «Азовстали» открыт гумкоридор для эвакуации раненых военных
Новым премьером Франции второй раз в истории страны станет женщина
Кулеба ответил на вопрос о возможности уступок России по вопросам Донбасса и Крыма
Генпрокурор Украины объявила об аресте $420 млн на счетах Михаила Фридмана
Новости
Зрители смогут сами выбрать репертуар в МХТ им. Чехова
Норвегия, Дания и Исландия заявили о готовности оказать помощь Финляндии и Швеции
NashStore: первый день работы магазина показал «позитивные результаты», несмотря на DDoS–атаку
Бывший генпрокурор Украины покинул страну с третьей попытки
Том Форд покидает пост председателя Совета модельеров Америки
Экс-наставник сборной России Быков назвал Панарина пропагандистом отечественного хоккея
Паук спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими в Новой Москве
Все новости
Renault уходит, но не совсем: что мы увидим под брендом «Москвич»
Эксперт Цыганов полагает, что под маркой «Москвич» могут наладить сборку Renault Duster и Arkana
«Проблема создается на голом месте». Путин заявил об ответной реакции на расширение НАТО
Путин: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не угрожает России
«Вот, что я любил». 32 года работы McDonald's в России
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка, компания инициировала...
«Власти были честны с миром». Почему произошла вспышка коронавируса в КНДР
Вирусологи объяснили резкий прирост случаев COVID-19 в Северной Корее
Слезы, болезнь, санаторий: почему никто не верит в счастливый брак князя Монако
Voici: князь Альбер II платит своей жене Шарлен за исполнение королевских обязанностей
«Не считаю себя хуже Ди Каприо»: Никита Кологривый — о российском кино и матриархате
Актер Кологривый заявил о пользе ухода голливудских студий для российской киноиндустрии
Чем запомнился советский «Москвич»
Без кинопремьер и Netflix россияне начали скупать бумажные книги
Фантаст Лукьяненко предположил, что россияне стали запасаться впрок книгами
McDonald's продает весь бизнес в России и уходит
Рестораны сети могут открыться под другим названием
Что не так с NashStore — отечественной заменой Google Play
Россиянам стали доступны более тысячи приложений в российском магазине NashStore
Грузия, Азербайджан и Румыния обвинили организаторов «Евровидения» в подмене оценок
Участники от Украины могли получить еще больше баллов для победы
Маньяк по прозвищу Режиссер. Как юные москвички попадали на смертельные кинопробы
Изнасиловавший 17 девушек маньяк Асратян заявил, что был вдохновлен романом «Лолита»
Трек о бывшем, суперхит TikTok и альбом после депрессии: интервью с певицей Асией
Певица Асия рассказала, как шоу «Песни» поспособствовало ее карьере

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+