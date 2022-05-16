«Если мы расслабимся, то победит развлекательная индустрия»

Прошел год с момента объявления о перезагрузке Российского общества «Знание» – перезагрузить работу организации на современной цифровой платформе призвал президент России в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года. Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль рассказал «Газете.Ru», какую стратегию работы выбрала просветительская организация в работе с молодежью. А еще – чем можно заменить «Википедию», где смотреть «умное кино», как можно измерить просвещение и что нас ждет на предстоящем федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты», который пройдет с 17 по 19 мая.

— Прежде всего, спрошу о ближайшем и крупнейшем мероприятии «Знания» – предстоящем марафоне «Новые горизонты», который пройдет на этой неделе. Чем он будет отличаться от прошлогоднего и всех остальных?

— Самое главное отличие – в содержании. В этот раз марафон пройдет под названием «Новые горизонты», которое отражает главный запрос аудитории сегодня. Одна из самых популярных и востребованных тем сейчас – новые возможности. Ведь общество, сталкиваясь с новыми вызовами, с изменениями, естественно сталкивается и с новыми возможностями. Очень важно эти возможности увидеть и стремиться реализовать.

Это можно сделать, опираясь на историю, на данные авторитетных экспертов, ученых. Поэтому разговор о новых горизонтах в рамках марафона охватит самые разные сферы, такие как экономика, бизнес, технологии, наука, культура, спорт. И, конечно же, одна из ключевых тем марафона – это роль России в мире. Сейчас вокруг этой темы очень много фейков и заблуждений, а Общество «Знание» помогает людям разобраться и найти актуальную и достоверную информацию. Например, Дмитрий Песков поговорит с ребятами про информационные войны. Сергей Лавров выступит с лекцией «Многополярный мир. Россия на новом витке мировой истории». Выступление Антона Силуанова будет посвящено теме финансового суверенитета России, а Дмитрий Чернышенко раскроет вопросы управления научно-технологическим развитием России. Также ожидаются выступления других выдающихся государственных деятелей, лидеров компаний и ученых, среди них: Сергей Кравцов, Игорь Левитин, Денис Мантуров, Владимир Мединский, Александр Новак, Максим Орешкин, Виталий Савельев, Олег Белозеров, Алексей Лихачев, Александр Сергеев и другие.

Конечно, мы поговорим о спорте и искусстве: на марафоне выступит гроссмейстер Сергей Карякин, обладатель Кубка мира ФИДЕ, член национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай, скрипач Петр Лундстрем и многие другие.

Наконец, на марафоне пройдет финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Региональный этап соревнований прошел в апреле во всех 85 субъектах Российской Федерации. В нем участвовали более 100 тысяч учащихся 9-11 классов школ и 1-2 курсов средних специальных учебных заведений. Основная идея Игр заключалась в том, чтобы помогать ребятам не просто узнавать новое, но сформировать привычку развиваться интеллектуально и физически, помогать людям и расширять кругозор.

Ребята выполняли задания онлайн-викторин по истории, науке и технологиям, проходили квест по просветительским фильмам Общества «Знание», готовили творческие видеоролики и размещали их в VK Клипах, участвовали в киберспортивных соревнованиях, делали добрые дела.

По итогам этих состязаний сформированы региональные команды, которые в каждом субъекте состоят из 6 лучших игроков с наибольшим количеством баллов в личном рейтинге. Также в финале будут представлено по одной команде от Российского движения школьников, «Юнармии» и сообщества «Большая перемена». В общей сложности 528 финалистов в составе 88 команд приедут в Москву, чтобы пройти здесь финальные испытания на многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам.

— На самом деле, с каждым марафоном вы поднимаете планку выше и выше и придумываете, что-то новое, как вам это удается?

— Это и есть одна из самых сложных задач, по сути, это и есть главный вызов перезагрузки - постоянно меняться и успевать за молодежью. Не скрою, это сложно. И пока нам удается каждый раз превосходить их ожидания и придумать новое WOW. Мы стали разрабатывать новые форматы просвещения - через театр, через кино, создали свою «Лигу Знаний» – это интеллектуальные игры в формате чемпионата. Мы постоянно придумываем что-то новое, чтобы увлекать и вдохновлять ребят.

— Расскажите подробнее о ваших новых проектах в сфере театра и кино?

— В апреле мы запустили конкурс на лучшую просветительскую пьесу – проект называется «Знание.Театр». Кстати, заявки на конкурс принимаются до конца мая, прислать на конкурс свою пьесу или синопсис могут все желающие – и профессионалы, и те, для кого это станет первым творческим опытом. В жюри конкурса – известные режиссеры, писатели, драматурги, театроведы и критики. Отмечу, что цель конкурса, прежде всего, просветительская. И пьесы будут отбираться с учетом актуальности и новизны предлагаемых тем.

По самой интересной истории будет создана театральная постановка командой во главе с режиссером театра «Практика», преподавателем школы-студии МХАТ Юрием Квятковским. Далее с помощью Общества «Знание», используя методические материалы, которые мы предоставим, поставить спектакль смогут также школьные и студенческие театры по всей России.

Что касается просвещения через кино, то этот формат мы запустили еще в прошлом году, он называется «Умное кино». Тогда это были просмотры российских научно-популярных документальных фильмов: «Знание» организовало более 80 показов с последующими обсуждениями фильмов с авторами и учеными. Мы увидели огромный интерес и поняли, что проект надо масштабировать.

Поэтому, во-первых, в этом году мы запланировали уже как минимум 1000 показов во всех регионах страны, они пройдут в 200 городах.

Во-вторых, мы учредили конкурс сценариев российских документальных фильмов. В нем могут принять участие как начинающие сценаристы, так и опытные документалисты. Лучшие получат грантовую поддержку партнеров, начинающие документалисты пройдут образовательную программу, которую «Знание» готовит с ведущими киностудиями. Но самое главное, мы рассчитываем, что будет создано порядка 30 документальных фильмов, которые получат поддержку в распространении на онлайн-платформах, в офлайн-кинотеатрах и на платформах видеоконтента.

— Какие у «Знания» планы на ближайшее будущее?

— Мы накопили огромное количество видеоконтента телевизионного формата: это этнографические экспедиции, экскурсии с выдающимися людьми по уникальным объектам нашей страны, исторические лекции. Думаем о создании специальных форматов для интеграции контента на телевидение, где есть огромная зрительская аудитория. К примеру, мы сняли цикл просветительских лекций с Владимиром Мединским, которые уже сейчас показывают на канале «Культура». Хочется вывести на телевидение также нашу интеллектуальную викторину «Лига Знаний».

— Не считаете ли вы, что, следуя за пожеланиями молодых людей, есть риск «свалиться» в развлекательный контент?

— Важно выдерживать баланс между запросом молодежи и мнениями экспертов. Бессмысленно просто игнорировать их предпочтения, тогда мы просто потеряем аудиторию. Если мы, например, не зайдем в VK Клипы, не сделаем для них контент, который молодежь сочтет крутым и трендовым, мы никогда не встретимся с этой аудиторией. Мы просто будем создавать очень много прекрасного значимого контента, который не будут смотреть. Поэтому мы встраиваемся в развлекательный формат и постепенно через него вовлекаем молодежь в просветительский контент, более серьезный, немного меняя привычки аудитории.

— А сколько, по вашему мнению, нужно времени, чтобы поменялись привычки?

— Я бы сказал, этот процесс никогда не заканчивается, потому что это вечная конкуренция. Если мы расслабимся, то победит развлекательная индустрия, которая борется за внимание аудитории, особенно молодежи. Поэтому с нашей стороны это постоянная работа – нам нельзя останавливаться.