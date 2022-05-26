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Как сохранить команду и развивать IT-компанию в любой кризис

Гендиректор Mensa VR Сергей Невский рассказал о работе российской ИТ-индустрии в условиях санкций

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Depositphotos
Кризис – время возможностей – одна из заезженных фраз. Однако если говорить о перспективах российской ИТ-индустрии, то в ее будущее действительно можно смотреть с определенным оптимизмом. Сложности, с которыми столкнулись российские представители индустрии, лишь на первый взгляд могут показаться фатальными. Но, если взглянуть на ситуации без эмоций, то все выглядит далеко не безнадежно. Скорее даже наоборот. Прежде всего, возможности ИТ по-прежнему большие, это одна из самых инновационных и динамично развивающихся отраслей. Постараюсь объяснить, почему у этой сферы деятельности в России неплохие перспективы и что ждет отрасль дальше.

Наша компания разрабатывает передовые виртуальные технологии в игровой индустрии, а также развивает собственную метавселенную. Нужно понимать, что относительно спокойным для нас был только 2019 год. Молодость коллектива и специфика отрасли, которая всегда предлагает нестандартные технологические решения, стали залогом того, что в кризис, вызванный COVID-19, мы сумели проявить определенную гибкость.

Изначально Mensa была компанией, которая разрабатывала LBE игры для VR-площадок.

Мы были российскими первопроходцами, поскольку занимались не локализацией, а генерацией собственного контента. К 2020 году мы выпустили несколько оригинальных игр, в том числе успешный тайтл Spheroom. И, естественно, мы планировали оставаться в нише разработки. Однако COVID внес коррективы: площадки, для которых разрабатывались LBE игры, стали закрываться. 

Для нас было важно сохранить наш коллектив, а для этого было необходимо искать новые рынки и запускать новые проекты. Так мы смогли в кратчайшие сроки переквалифицироваться в разработчиков VR игр для Steam, Meta (признана экстремистской организацией) Quest и PSVR, а к 2021 году мы стали крупнейшим разработчиком VR-игр, не только сохранив костяк компании, но и существенно расширив нашу команду.

Текущий год принес индустрии и всей ИТ-отрасли новые потрясения.

Первым ударом стали санкции. Для нас самым болезненным моментом стал уход из России платежных систем. Как компания, зарабатывающая на зарубежных платформах, мы временно перестали получать доходы от выпущенных игр. Все это наложилось на негативное отношение к российскому бизнесу в целом.

В этой ситуации нам оставалось только одно – быть, как пелось в любимой песне моих родителей, спокойными и упрямыми, продолжая делать то, что мы умеем хорошо.

И вот к апрелю ситуация стала выправляться.

Платформы и их дистрибьюторы стали предоставлять альтернативу разработчикам по получению прибыли.

В нашу пользу сыграли два фактора.

Во-первых, качество нашего продукта, от которого геймеры всего мира не стали отказываться. А во-вторых, аполитичность геймерского сообщества, которое, что называется, проголосовало рублем (и другими валютами), за то, чтобы мы остались на этом рынке.

Для Mensa VR важно было не паниковать и не делать лишних неосторожных движений – мы с этой задачей справились.

В кризис 2022 перед нами стояла все та же задача – сохранить нашу команду. Не секрет, что часть ИТ-специалистов уехала из страны, многие вернулись. Однако наша команда полностью осталась в России и, как я уже говорил, с оптимизмом смотрит на перспективы российского рынка.

Как вырасти в кризис

Развитию российского ИТ способствует в том числе господдержка, Минцифры предложило пакет антикризисных мер. Разработчики отечественных продуктов могут получить гранты на сумму от 20 до 500 млн рублей, а на поддержку стартапов выделят до 20 млн рублей.

У данной программы, конечно, есть приоритизация по направлениям, серьезный отбор кандидатов и просчет приоритетных проектов в многолетнем периоде.

Разработаны социальные меры поддержки, можно выделить льготную ипотеку для приобретения квартир в новостройках для коллег из ИТ-сферы.

Программа стартует в мае и подходит для тех специалистом, чей доход в городах-миллионниках составляет 150 тысяч рублей, а в регионах 100 тысяч рублей.

С этого года также упростят трудоустройство иностранных работников на территории РФ.

Могу сказать, что знакомые коллеги из-за рубежа, работающие в ИТ и пока не имеющие вид на жительство, были сильно озабочены ситуацией последних месяцев.

Некоторые из них работают в российских компаниях около года, и их устраивают условия труда и их места работы, а также проживания. Они, несомненно, не намерены покидать страну, так что новость о данном нововведении стала для них позитивной. Также они отметили упрощенное получение вида на жительство. Это очень важно в долгосрочной перспективе – любой кризис рано или поздно заканчивается, а компании, сохранившим интернациональные команды, будет легче возвращаться к докризисным отношениям – и в психологическом, и в рабочем плане.

Одновременно с этим, крупный российский бизнес разрабатывает новые сервисы.

Например, VK уже запустила бета-версию отечественного магазина приложений. Для мобильных разработчиков это может стать альтернативой, которая поспособствует дополнительной выручкой компаний, а также позволит пользователям беспроблемно совершать оплату на территории России.

ИТ-индустрия рано или поздно станет флагманом процесса возвращения к докризисных отношения – неслучайно американская платформа Steam приняла решение возобновить платежи разработчикам, а в магазины-ритейлеры стали возвращаться в продаже карты активации подписки PlayStation Plus. Все-таки ИТ – это прежде всего созидание.

Автор — генеральный директор компании Mensa VR.

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