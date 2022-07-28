Крещение Руси и спецоперация на Украине: что общего?

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве, 2016 год

1034 года назад — 28 июля 988 года — Русь приняла православие. Крещение стало основой укрепления и единства русского государства на сотни лет вперед, поворотной страницей отечественной истории, определившей вектор развития России. Православие, которое учит состраданию, любви к ближнему, терпимости к другим, повлияло на мировоззрение и нравственные устои всей многонациональной страны. Эти ценности легли в основу русской цивилизации и позволили объединить сотни народов. Сегодня, в условиях СВО, граждане России всех национальностей демонстрируют сплоченность и единство в защите традиционных ценностей и права своих детей жить в соответствии с ними. Эксперты провели исторические параллели и поделились выводами с «Газета.Ru».

«Поворотный этап»

По словам президента РФ Владимира Путина, «Крещение Руси — это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы». Он отметил, что это событие определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние на все мировое развитие. А народы, которые приняли христианские ценности как свои, получили опыт единения, не раз спасавший общую Родину.

Историки считают, что православие стало основой для собирания в единое государство разрозненных русских земель, раздробленность которых усугублялась многобожием и язычеством. Вера в единого бога позволила снять религиозные противоречия между ними и стала основой формирования общей идентичности, которая пришла на смену местечковым особенностям.

Одна из ключевых православных ценностей — терпимость — стала основой национальной политики России на тысячелетия вперед по отношению к малым народам.

Она позволила сохранить их самость после включения в единое русское государство.

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, Крещение Руси «заложило основы российской государственности, российской цивилизации, российской культуры, с того момента Россия движется развивается в рамках того цивилизационного выбора».

Он считает, что православная идентичность, которая была воспринята Русью от Византийской империи, предопределила «очень многое, практически все» в историческом развитии нашего государства. Прежде всего — полиэтнический состав населения, подчеркивает эксперт.

Очевидно, что сегодня в условиях СВО активно формируется общественное и национальное единство, происходит сплочение общества для помощи армии и населению освобожденных территорий и для поддержки стратегического курса президента по защите национальных интересов и соотечественников.

Россия вновь стала способной к исполнению своей миссии — защищать угнетаемых.

«Мы видим, что в стране растет единство и сплоченность на базе ценностного консенсуса, на основе общих ценностей, восходящих к историческому выбору, сделанному святым Владимиром», — отмечает политолог Александр Рудаков.

Среди них, по его словам, огромное значение играют помощь ближнему, сострадание, милосердие и взаимопомощь.

«Освобождение Донбасса осуществляется под знаком эти же ценностей», — уверен он.

«Антитеза Западу»

Принятие Русью христианства восточной ветви — православия — отвернуло от нее католические страны и народы. Католики считали и продолжают считать православных «неправильными» христианами. Эта же причина лежит в основе представления Запада о собственной исключительности и неполноценности других народов, поэтому на протяжении всей истории он открыто претендовал на земли и ресурсы России. Спровоцированная этим враждебность по отношению к России стала свойством коллективного Запада.

«После разделения церквей в середине одиннадцатого века коллективный Запад начал воспринимать восточнославянские народы как «еретиков», «схизматиков», религиозные сообщества которых подлежат уничтожению», — рассказал политолог Александр Рудаков.

По его мнению, это наложило свой отпечаток на взаимоотношения католического Запада и славянского Востока, придав им черты цивилизационного конфликта. Именно здесь, считает он, Запад в полной мере проявил присущие ему комплексы превосходства и исключительности.

На протяжении веков Запад, прежде всего, руками Речи Посполитой пытался искоренить и уничтожить православие в Восточной Европе.

Это происходило различными способами: и путем политического давления, и путем создания религиозно-политических проектов, самым масштабным из которых была уния, и путем прямых репрессий, отмечает эксперт.

«Только воссоединение русских земель в середине XVII века положило конец геноциду на религиозной и культурной почве», — сообщил Александр Рудаков.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов подчеркивает, что, выбрав православие, Россия создала антитезу Западу, который «стремился, в отличие от православной России, колонизовать другие народы, насадить свои нормы, и занимается этим вплоть до сегодняшнего дня». Отсюда, по его мнению, конфликт России и Запада, который длится многие сотни лет.

Историк констатирует, что сегодня коллективный Запад представлен США и их сателлитами, объединенными в военный альянс НАТО, расширение которого на восток после распада СССР необходимо рассматривать исключительно как продвижение к границам России. Россия официально в документах НАТО, принятых до начала СВО, была названа главной стратегической угрозой.

Очевидно, что конфликт на Украине был спровоцирован руками западных стран, которые передавали ей вооружение, она должна была стать плацдармом нападения на Россию.

Кроме военной помощи, западные страны сегодня отправляет на Украину наемников из числа собственных граждан. Таким образом, стратегическая цель коллективного Запад на протяжении несколько веков в отношении России не меняется — сдерживание, ослабление, расчленение и полное уничтожение, отмечает эксперт.

«На основе общих ценностей»

Эксперты сходятся во мнении, что православие стало скрепляющим фактором для множества народов вокруг России, принявших религию вслед за русским народом. На протяжении всей истории государства необходимость защиты православной веры объединяла их и сплачивала.

Ценности, проповедуемые православием, близки к другим крупным конфессиям, представленным в России — исламу, иудаизму, буддизму.

Все они проповедуют традиционные ценности и любовь к ближнему, это стирает ментальные и ценностные границы между представителями разных религий и народов.

Владимир Шаповалов подчеркивает важность того, что православие — это религия соборности, единства, сострадания, сочувствия, терпимости, высокогуманная религия по отношению ко всем остальным народам.

«Очень важно не только то, что православие сформировала открытое общество с точки зрения этнической составляющей, но и то, что православие сформировало общество, сориентированное на взаимодействие с другими конфессиями, оно не является закрытым или враждебным по отношению к ним», — отметил он.

По его мнению, это основа того этнического, культурного и конфессионального единения, которое существует в России с момента ее формирование вплоть до сегодняшнего дня.

Участие в специальной военной операции представителей всех народов, проживающих в России, еще больше укрепило межнациональное единство и понимание.

Общество сплотилось вокруг помощи армии и населению освобожденных территорий, реальными делами и акциями поддержки показывая свою сопричастность и единение.

«Сегодня представители многих народов и разных религий участвуют в спецоперации. Наши люди действуют на основе общих ценностей, общих представлений о добре и зле, о справедливости и гуманизме», — считает Александр Рудаков.

По его словам, это воспринимается как исторически значимое большое дело, имеющее духовное измерение, оставляющее свой отпечаток в вечности.

«Борьба с темными идолами»

Крещение Руси — последовательный процесс обращения язычников в православную веру. Многие из язычников были настоящими безбожниками, которые ни во что не верили, считая, что это освобождает их от каких-либо моральных обязательств перед другими людьми. Поэтому убивали, разбойничали и насиловали. Христианские проповедники вели против них особую борьбу, отмечают собеседники «Газета.Ru».

Киевский неонацистский режим восемь лет бомбил мирных жителей Донбасса. Они убили более 14 тысяч человек, в том числе несколько сотен ни в чем неповинных детей. При отступлении боевики ВСУ используют тактику террористов — берут мирных жителей в заложники и отступают, прикрываясь «живым щитом» из женщин и детей. Попавшие в украинский плен российские военнослужащие подвергаются нечеловеческим пыткам и истязаниям.

Для укронацистов не существуют морали, они не рассуждают такими категориями и не боятся за свои злодеяния кары божьей. Многие из укронацистов — открытые сатанисты и последователи человеконенавистнических культов, которые приносят жертвы и совершают ритуальные убийства, заключают эксперты.

По мнению политолога Александра Рудакова, с одной стороны, мы видим, что именно современная Россия на ценностном уровне является подлинной наследницей идеалов святого Владимира и принявшей крещение Древней Руси. А с другой — процессы, которые происходили все последние десятилетия на Украине, привели к торжеству духа вражды, ненависти и насилия, то есть всего того, с чем решительно покончил князь Владимир.

«В системе духовных координат нашей цивилизации СВО — это борьба с агрессивным и жестоким мировоззрением тех, кто отверг христианские идеалы. Это борьба с теми темными идолами, которые были низвергнуты Владимиром в дни Крещения Руси», — считает Рудаков.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов подчеркивает особенную важность этой даты Крещения Руси сейчас, в условиях специальной военной операции на Украине и той гибридной войны, которую Запад ведет против России.

«Россия в конфликте с Западом отстаивает нашу культурно-цивилизационную идентичность, наши традиционные ценности, которые находятся под угрозой, имеющей фундаментальный мировоззренческий характер», — считает он.

Запад, по его мнению, хочет не просто захватить эти территории, уничтожить Россию, расчленить ее, но и стремится к отмене русской культуры, уничтожению российской цивилизации. Поэтому, по его словам, «защищая нашу Землю, защищая народ Донбасса, освобождая народ Украины от нацизма, мы сохраняем наши традиционные ценности».