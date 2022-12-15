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Мораторий на проверки снижает риски и показывает эффективность и пользу бизнесу

Вице-премьер Григоренко доложил Путину о деятельности кабмина по актуализации обязательных требований для бизнеса

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Depositphotos
В России проведена полная инвентаризация обязательных требований и правил ведения бизнеса. Таков итог масштабного проекта правительства по актуализации обязательных требований для бизнеса. Об этом на встрече в Кремле Владимиру Путину рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он отметил, что Правительство проводит последовательную работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в рамках которой обновлены правила и требования, внедрен риск-ориентированный подход при проведении проверок, налажена обратная связь с предпринимателями.

«Регуляторная гильотина» позволила не только отменить избыточные и устаревшие требования к ведению бизнеса, но и создать систему, при которой нормативная база всегда поддерживается в актуальном состоянии и не разрастается вновь. Эта работа проводится совместно с бизнесом, представители которого в составе постоянно действующих рабочих групп регулярно рассматривают нормативные инициативы. Ежегодная экономия бизнеса от пересмотра обязательных требований составила около 200 млрд рублей.

Качеством правил не ограничились, также была усовершенствована процедура проведения проверок.

Фактически было введено новое регулирование надзорной сферы, где акцент ушел от проверок к профилактике нарушений требований. Во главу угла встал риск-ориентированный подход, который предусматривает проверки не всех подряд, а там, где есть риски нарушений.

Результат не заставил себя ждать.

Уже в 2021 году, когда было принято новое регулирование, количество проверок уменьшилось с 1,5 млн почти в 2 раза по сравнению с 2019 годом. 2020 год некорректен для сравнения, так как тогда действовал «ковидный» мораторий на проверки.

Для соблюдения баланса интересов государства и бизнеса создали простой и удобный механизм досудебного обжалования контрольных органов. Вместо многомесячных судебных тяжб предприниматель буквально 3 клика может подать жалобу на портале госуслуг и через пару недель получить решение. Сроки и результаты рассмотрения жалоб контролирует информационная система, в которой собрана вся информация по проверкам по всей стране. Для бизнеса – это прямой и быстрый способ обратиться напрямую в правительство. Для государства – это обратная связь по качеству требований и проверочных процедур для их постоянного улучшения.

Текущий год в полном смысле можно считать экстремальным, поэтому и действия совершались соответствующие.

В марте в качестве одной из мер поддержки экономики был введен мораторий на проведение проверок. Он коснулся всех проверок, как плановых, так и внеплановых. В список исключений попали отдельные виды контроля и надзора (например, пожарный надзор) и отдельные категории объектов контроля (например, социальные объекты).

В соответствии с решением президента мораторий продлён до конца 2023 года. При этом президент поручил развивать риск-ориентированный подход как фундамент всей контрольно-надзорной деятельности. В этой связи под исключение из моратория попадут объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также проверки на основании индикаторов риска.

Таким образом нагрузка на бизнес будет минимальной.

Профилактическое мероприятие – это почти единственный повод для контакта контролёра с предпринимателем, которое может инициировать и сам подконтрольный субъект. Для бизнеса, если он попадает в минимальную зону риска с точки зрения соблюдения обязательных требований, вероятность проведения проверки сводится почти к нулю.

В результате совершенствования контрольно-надзорной деятельности профилактические мероприятия стали сегодня реальной помощью предпринимателю. В онлайн или офлайн режиме на выбор он может получать консультации по вопросам актуальных правил ведения бизнеса, а также рекомендации относительно способов снижения рисков причинения вреда.

Это даёт ему возможность своевременно исправить потенциальные недочёты и нарушения.

Таким образом, курс правительства на замену контрольных мероприятий профилактическими на самом деле стал действенным способом минимизации нарушений обязательных требований предпринимателями, а риск-ориентированый подход важным вкладом в развитие экономики нашей страны.

Автор — доцент кафедры юридических и специальных дисциплин Ставропольского филиала РАНХиГС.

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