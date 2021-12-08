Нередко бывает так, что несмотря на успехи и достижения человек негативно оценивает себя, остается недоволен проделанной работой, ищет несовершенства, хотя, казалось бы, можно было бы и похвалить себя. Но нет, он зачастую обесценивает собственные заслуги, сравнивая себя с другими, или считает недовольство собой условием развития и совершенствования. Ругая себя за то, что сделал не в той степени, последовательности, не в том количестве и качестве, оправдывая все тем, что быть неудовлетворенным собой – значит стремиться к еще большему совершенствованию. Но так ли это на самом деле?

Чаще всего проблема обесценивания себя берет истоки в раннем детстве, когда чересчур требовательные родители делали замечания, сравнения, ставили сложные цели, при этом жалея слова для похвалы. К примеру: «Выиграл в конкурсе чтецов? Лучше бы ты олимпиаду по математике выиграл», «Что ты там время тратишь в спортивной секции? Посмотри, сын соседки ходит на курсы английского. Знание английского даст ему кучу дополнительных возможностей, а ты так и будешь сидеть, радуясь паре грамот за победу в городских соревнованиях».

Подобные высказывания привели к тому, что многие запрещают себе испытывать радость и удовольствие от достигнутого. Теперь и во взрослой жизни они боятся присвоить сегодняшние достижения, сравнивают себя с кем-то, у кого все получается лучше. Обесценивание часто может появляться и на начальном этапе дела, и при первых сложностях, и при промежуточном оценивании происходящего, и уже после того, как дело сделано. Но мы не замечаем, что свои неудачи и недостатки гиперболизируем, а достоинства и успехи преуменьшаем. Стоит отметить, что обесценивание находится очень близко к низкой самооценке, и бывают случаи, что границу между этими двумя явлениями сложно отследить.

Вы можете быть успешным предпринимателем, состояться в личной жизни, владеть всем, что на сегодняшний день считается атрибутами благополучия, но при этом нисколько себя не уважать и не ценить, поскольку обесценивание ставит акценты на том, что у вас не получилось, пренебрегая тем, что получилось замечательно.

Конечно же, это значительно ухудшает качество жизни. А потому ваша задача – активно заострять внимание на том, что вы делали, делаете или собираетесь делать, находя способы, помогающие препятствовать обесцениванию ваших действий.

Необходимо стараться формировать одобрительное отношение к себе, концентрируя внимание на достоинствах: «сделал медленно, зато аккуратно», «получилось не совсем так, как мне хотелось, зато я приобрел новый опыт», «я сделал всего лишь часть задания – зато продвинулся вперед», «не получилось, но буду думать, как все исправить», «это не моя сильная сторона, но я пойму основные принципы, и все получится». Нужно снижать уровень эмоционального реагирования на ситуацию. В этом случае отлично помогут релаксация, аутотренинг, медитация и, конечно же, помощь специалиста.

Проблема обесценивания довольно часто встречается среди моих клиентов. По признанию многих из них, достигнув какого-то результата, они тут же его обесценивают, сравнивают свои результаты с достижениями кого-то в своем окружении. Что происходит в этот момент с вашей психикой, когда мы достигаем успеха, пусть даже, как нам кажется, несерьезного, и начинаем его обесценивать? В этот момент мы говорим мозгу: «Все, что ты сделал, – пустяк. Весь твой путь – бессмыслица».

Следовательно, мозг принимает для себя решение не пытаться ничего предпринимать дальше, а если и пытаться, то через боль, усилие. И у многих возникает мощнейший внутренний конфликт: человек внутренне не верит, что достигнет успеха, но заставляет себя, принуждает к деятельности и от этого становится мотивационно зависимыми, постоянно ищет дополнительную энергию. Энергия иссякает, потому что человек себя обесценивает. Он на уровне мысли говорит себе, что тот результат, который он сейчас получил, – плохой, неудовлетворительный. В этот момент он убивает в себе возможность учиться на своем опыте. Мы можем и способны обучаться, когда трезво принимаем свой опыт. Но когда мы его принимаем, и принимаем с позиции плюсов, в этот момент задаем себе вопрос: «А чему я здесь научился? Что здесь было классного? В чем здесь я крут?».

Именно поэтому я рекомендую вести «Дневник побед», который станет классным элементом психотерапии для тех, у кого нет энергии, и для тех, кто не уверен в себе. Каждый вечер записывайте в него одно-два дела или события, в которых вы были молодцом. Или же делайте это хотя бы мысленно, если нет возможности записать. Это поможет вам стать не просто уверенным в себе человеком, а победителем. Ведь победа прежде всего в нашей голове.