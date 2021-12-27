Блогеры – антигерои года

Декабрь – время интересных цифр. А также открытий о том, как год нас всех изменил. Вот, к примеру, несколько любопытных отчетов.

Pornhub рапортует, что русских и украинцев больше всего интересует хентай, милфы и куколд-порно. Таковы предпочтения нашего общего русского мира. Инфантильный хентай, сексуальные мамы и вуайеризм наверняка многое бы рассказали о психологическом состоянии Украины и России, если бы кто-то взялся анализировать этот материал сквозь призму психоанализа и философии. И здесь сразу вспоминаешь о главных образовательных итогах года. Окончательный разгром «Шанинки» и очень любопытный (и симптоматичный) выбор нового проректора «Вышки». Проректором, если еще не знаете, назначен Сергей Рожков. С 2016 года он возглавлял Управление ФСБ России по Белгородской области, до этого занимал должность первого заместителя начальника Управления ФСБ России по Республике Татарстан.

«ЛитРес» тоже подвел свои итоги. Оказалось, что главные книги года – это «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» некой Ольги Примаченко, «Самый богатый человек в Вавилоне» и «Пять языков любви» (которая не помогла Полине Аскери удержать мужа). А лидеры среди аудиокниг – «Подсознание может все!» Джона Кехо и мотивационная книга по личностному росту «НИ СЫ». Книги о том, как «наколдовать» себе успех. Но ведь люди не дураки. Они ведь и к настоящим знаниям тянутся. Посмотрела статистику: российский рынок онлайн-образования последние пять лет растет примерно на 20%: в 2016 году он оценивался в 20,7 млрд рублей, а к 2021 году достиг 50 млрд.

Но не всегда потребители умеют фильтровать эти знания. Все-таки поверить в волшебную палочку или волшебную кофейную клизму от всех болезней порой соблазнительнее, чем получить сложные специальные знания, над которыми придется ломать мозг.

В августе всю Россию потряс день рождения инфоцыганки Елены Блиновской, которая торгует авторским пересказом книги «Секрет» и того же Кехо (впрочем, Гусейн Гасанов торгует тем же самым, только в его «Мышлении миллионера» нет про энергию Вселенной и прочую эзотерику). Блиновская потратила на свой день рождения столько же, сколько в свое время заплатила краснодарская судья Хахалева за свадьбу дочери.

Авторский курс запустила и Регина Тодоренко. По идее, он должен был называться «Что сделать, чтобы он тебя не бил?», но Регина выбрала более благозвучное название «Люби, делай, мечтай!». Он предлагался по двум ценам: 5 500 и 10 500 рублей. Цена марафона Виктории Бони «Я – богиня», в котором она учила женщин чувствовать свои «хочу» и получать желаемое, доходила до 75 000 рублей. VIP-билет на марафон Яны Рудковской по трансформации и развитию личности для женщин «Я супер» и вовсе потянул на 499 000. Там прицепом шли всякие билеты на ледовые шоу и ужины на фарфоре, но даже для этого цена завышена. Яне этого показалось мало, и она запустила еще и курс по сексуальности. Довольно смело. Жена Джигана презентовала марафон «Стратегия на миллион» с билетами до 120 000 рублей. Названия уроков Самойловой оказались идентичны пунктам программы другого тренера, а хейтеры даже пытались забанить Оксану. Уличили ее и в лицемерии: часть прибыли многодетная мать пообещала отдать инвалидам, а при этом ее двоюродная сестра-колясочница, участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова еле сводит концы с концами. На курсе жены Джигана по видеосвязи выступали сестра Марка Цукерберга (гонорар $50 тысяч) и мама Илона Маска ($30 тысяч). На лохах Самойлова ежегодно делает по 600-800 млн рублей. Это больше, чем годовой доход Бузовой и Киркорова, вместе взятых.

Чем это объяснить? Причин несколько. Во-первых, банальное непонимание того, что вся информация есть в свободном доступе. Во-вторых, нежелание искать информацию. В-третьих – пассивность и ожидание, что кто-то зарядит тебя мотивацией, вдохновит и даст волшебный пинок.

Любой блогер с более-менее большой аудиторией готов поделиться с вами своими «бесценными» знаниями. Есть много разоблачений подобных мусорных курсов, но люди продолжают отдавать свои деньги, а потом возмущаются, что результат нулевой. Ни баснословных заработков, ни исполнения желаний, ни крутых навыков. Подобный «инфобизнес» нередко эксплуатирует тему тайного знания. Но если автор действительно знает секрет успеха, зачем он будет его раскрывать?

Блогеры управляют нашим вниманием и зарабатывают на нем. Но иногда способы получения этого внимания выходят за рамки человеческого.

Весной этого года шесть лет колонии получил треш-стример Станислав Решетняк, который ради хайпа выставил свою подругу голой на мороз. Девушка погибла. Других треш-стримеров задержали в прямом эфире. Видеоролик, на котором молодые люди в Измайловском парке забрызгали прохожую из газового баллончика, появился в сети 26 августа. На видео они нецензурно выражались в адрес женщины и говорили, что брызнули ей в лицо «перцем». В отношении стримеров возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Двух блогеров из Екатеринбурга, решивших устроить футбольный матч на проезжей части, недавно задержали сотрудники ГИБДД. В августе инстаграмщик Сергей Косенко привязал девушку к крыше Bentley и прокатился так на фоне «Москва-Сити», а блогер Литвин в декабре проехался (без прав) по торговому центру «Вегас» и сбил в холле елку (в пресс-службе «Вегаса» сказали, что с ними это было согласовано).

Блоги и блогеры убивают. В октябре ученые из нескольких университетов Испании опубликовали исследование в Journal of Travel Medicine, где посчитали количество смертей и тяжелых травм людей, делавших селфи. Наибольшее количество смертельных случаев за все время зафиксировали в Индии (26%), на втором месте находятся Штаты (10%), а на третьем – Россия (8,7%).

1 апреля этого года Эдвард Бил устроил в центре Москвы аварию c пятью машинами. На его автомобиле было более 400 штрафов за превышение скорости. Взыскания не выписывали, потому что авто было снято с учета и ездило по подложным номерам. Поначалу Эдвард пытался уйти от ответственности и перед камерами случайных прохожих кричал, что сам только приехал, а за рулем был его друг. Тяжкий вред он нанес девушке по имени Мария Артемова, сидевшей за рулем одной из пострадавших машин. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Из-за полученных травм Артемова впала в кому. Сейчас Билу пересматривают довольно мягкий приговор.

Также большой общественный резонанс недавно вызвала авария на Кутузовском проспекте, в которой погиб автоблогер Саид Губденский. Автомобиль BMW выехал на встречку, где врезался в Volvo и Mercedes. На пассажирском месте ехал президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Оба погибли. А когда писалась эта колонка, стример и фанат Dota 2 Павел Середнев протаранил 18 автомобилей на том же Кутузовском проспекте. Сразу после аварии он устроил драку с автомобилистами. Кроме того, он бросался на сотрудников МЧС, приехавших ликвидировать последствия ДТП. Предположительно, он находился под воздействием наркотиков.

Не буду отдельно останавливаться на блогерах-диетологах и прочих нутрициологах. Одна из девушек, которая называла себя гастроэнтерологом и зарабатывала онлайн-консультациями, сидя на Бали, была недавно приглашена на передачу «Давай поженимся». Когда ее спросили о высшем образовании, она пулей вылетела из студии.

Блогером становится быть стыдно. Мне вот не стыдно, я секретами богатств не владею, маткой дышать не умею, с матерью Илона Маска не знакома. У меня даже водительских прав нет, чтобы дрифтовать на фоне «Москвы-Сити». Но внимания привлекаю не меньше. В связи с чем всем своим читателям желаю в наступающем году искреннего и здорового внимания к себе.

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