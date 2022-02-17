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Дмитрий Самойлов

Вывихнутая связь

О жизни в ожидании войны

журналист, литературный критик
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Если смотреть на мир, то видишь панику и давку, но если приглядеться, то неожиданная мысль приходит в голову: жизнь стала слишком хороша, чтобы ее жить. Теперь нужно ее непременно усложнять и демонизировать, а людей держать в постоянном состоянии спазма.

Хорошо, все уже привыкли к пандемии. И действительно, люди болели, умирали и продолжают это делать. Но вот как-то метаанализ показал, что избыточная смертность благодаря карантину, который вводили почти все страны, снизилась всего на 0,2%, зато последствия для мировой экономики и для психики населения почти фатальны. Можно было и раньше догадаться.

Теперь взялись за войну. Слишком мирная жизнь на благополучных континентах. Да, где-то там в Йемене и Сирии всегда полыхает, но это недостаточно бодрит европейского и американского зрителя. Для тонуса нужна другая картинка, но где же ее взять? На этот случай есть Россия, которую можно просто объявить агрессором. На основании чего? А так положено, и никак не опровергнешь. В качестве объекта агрессии нужно взять страну, с которой ничего хорошего уже не произойдет – fail state as is – и которая не очень близка европейскому нобилитету. Проще говоря – ее не жалко. Она вроде бы вот здесь же под боком и какое-то сочувствие вызывает, но в семью привилегированных народов ее не берут, только дразнят перспективами.

И так начинаются ночи – одна другой тревожней. Ведь это подумать только, британский таблоид The Sun 15.02 опубликовал заметку, в которой указал, что «вторжение» российских войск на Украину намечено на 16.02 ровно на 01:00 по Гринвичу, то есть 03:00 по киевскому времени. Понятно, что The Sun – именно что таблоид, воспринимать всерьез написанное там людям с остатками критического мышления не свойственно. И этот самый материал смотрится примерно как заголовок пятнадцатилетней давности в одной российской «желтой» газете – «Рыба с головой Баскова изнасиловала моряка». Это смешно. Но это вызвало целую череду последствий.

Во-первых, тот же самый таблоид включил на своей странице прямую трансляцию с камер, установленных на киевском Майдане.

Во-вторых, Джо Байден – это целый президент США – передал заявление, что в случае «вторжения» он отложит все свои дела.

В-третьих, тысячи людей не спали ночью – смотрели прямую трансляцию. Что они хотели там увидеть?

В-четвертых, наутро – после самой беспокойной пережитой ночи – The Sun поменял материал на другой, в котором объяснял, что «вторжение» может начаться в любой момент!

О чем нам говорит все это? Скорее о том, что для того, чтобы в мире принимались политические решения, чтобы происходили движения народов, чтобы случались нервные срывы и массовые истерики уже не нужно никаких событий. Ведь действительно, ничего не произошло. Ничего. Да, проходят военные учения. Так они более или менее постоянно проходят, в самых разных масштабах и конфигурациях. Они проходят не там, где того хотелось бы каким-то другим странам? Прямо скажем, за подобное отчитываться не станет никто.

И вот в этом неплохом и довольно комфортном мире за последние пару месяцев не произошло ровным счетом ничего глобально-трагического. Но от этого «ничего» уже тянется бесконечная вереница последствий.

Россия почему-то оказывается виновата во всем. В чем всем? А ни в чем, ничего же не произошло. Это не важно. Важно положить на страну печать всеобщего неодобрения.

В Москву каждый день прилетают министры и премьер-министры иностранных государств. Некоторых из них сажают за непомерно длинные столы, потому что гости отказываются сдавать пресловутые ПЦР-тесты, другие плоховато ориентируются в географии. Тоже ведь люди занятые, может, у них поважнее есть дела.

Западная пресса ежедневно фрустрирует мировую общественность статьями о том, как Россия нападает на Украину. При том, что никто ни на кого не нападает. Это ничего, говорит пресса. Все дело в том, что на территории Белоруссии еще не успела промерзнуть почва. Вот как только промерзнет достаточно для прохода военной техники, так и нападет. Это ничего, что по прогнозам на западе Белоруссии в ближайшие пару недель будет +6, а потом еще потеплеет, потому что наступит весна. Это неважно.

Важно, что есть картинка – и в ней изображение первостепенно по отношению изображаемого. Картина изображает то, чего нет. Это классический симулякр – копия, лишенная оригинала. Это новый виток постмодернизма, где последствия явления появляются в массовом сознании и в объективной реальности не только до самого явления, но и при полном его отсутствии. Кстати, примерно такая же коллизия возникла в старом полнометражном мультфильме «Южный парк», где США во всех бедах подрастающего поколения обвинили соседнюю Канаду. Почему? А так надо, и не спорьте.

Теперь нам часто говорят – это Россия сама виновата. Россия претендует на серьезную роль в мире, даже на величие, и за эту претензию приходится платить. Но что-то – исторический опыт и здравый смысл – подсказывают, что если даже отказаться от претензий на величие или на серьезную роль, лучше от этого не станет. Просто представьте себе, что кто-то извинится за всю эту клевету. Да даже и за один газетный заголовок. Нет, это представить невозможно, этого не будет.

А вот то, что большая и насыщенная ресурсами страна с полностью построенной и действующей для добычи, логистики и администрирования этих ресурсов инфраструктурой может представлять интерес для контактного и бесконтактного раздела имущества – вот это как раз представить себе очень легко.

Впрочем, ничего же не было. В этой действительности последствия никак не связаны с причинами.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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