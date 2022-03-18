Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
ЦБ: экономика России входит в фазу масштабной структурной... 13:57
Дима Билан рассказал о перенесенной двухчасовой операции 13:48
Лавров сообщил, что Москва не допустит передачи С-300 Киеву 13:46
«Роскосмос» сообщил о создании первых отечественных печатных плат... 13:43
ВФЛА выступила с заявлением по поводу отстранения... 13:40
Москвичку обманули на 300 тысяч рублей, пообещав 30 тонн... 13:37
Путин проведет 18 марта оперативное совещание с членами... 13:37
МИД Болгарии объявил 10 дипломатов РФ персонами нон грата 13:35
Германия пересмотрит отношения с Китаем 13:35
Трехлетняя девочка попала в больницу после нападения кенгуру 13:29
Олег Карпович

Никсон 2.0

О том, почему сближение России и США еще возможно

Дипломат
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что на столь низком уровне двусторонний диалог России и США в последний раз находился в первой половине 1950-х годов. Шла война в Корее, в Америке бушевал маккартизм, США в какой-то момент (после высылки Дж. Кеннана) остались без посла в СССР, а сценарии обмена ядерными ударами со всей серьезностью обсуждались аналитиками и военными в обеих странах. Пагубность такого балансирования на грани пропасти вскоре стала очевидной лидерам и в Вашингтоне, и в Москве.

Да, новые периоды конфронтации – и в начале 1960-х, и при «раннем Рейгане» – еще неоднократно напомнят об опасностях, которые таило биполярное противостояние. Но все же пресловутый «свет в конце тоннеля» оставался, продолжался, не прекращаясь и во времена наивысшего напряжения, переговорный процесс по контролю над вооружениями, сохранялись и развивались контакты по культурной, научной, спортивной линиям, не были оборваны экономические связи. Ставка на мирное сосуществование двух систем оправдала себя. В дальнейшем построенный, в том числе на наследии этого периода, фундамент двусторонних отношений также позволил с относительным успехом, но преодолеть острую фазу кризисов вокруг бомбардировок НАТО Югославии, вторжения Грузии в Южную Осетию, американской реакции на присоединение Крыма и т.д. Диалог, так или иначе, продолжался и помогал надеяться на более-менее предсказуемое будущее. Сейчас все кардинально иначе.

Нынешняя попытка США изолировать Москву по всем фронтам, конечно, в глобальном отношении обречена на неудачу. Россия – не региональная (как бы ни хотелось в это верить автору соответствующего тезиса Бараку Обаме), а мировая держава (и в отличие от, скажем, Ирана, постоянный член СБ ООН с правом вето). И способна, хоть и не без проблем, но преодолеть западный «бойкот» через сотрудничество с другими центрами силы. Постепенно и в евро-атлантическом лагере начнут появляться трещины, контуры которых уже начинают проступать. Взять хотя бы довольно гибкую позицию Франции. Но США, сами инициировавшие нынешнюю беспрецедентную антироссийскую кампанию, в любом случае, последними покинут поле «санкционного» боя – для Вашингтона это вопрос принципа.

Подобное положение дел при всей его абсурдности – все-таки речь идет о крупнейших ядерных державах – может сохраняться десятилетиями. Как мы увидели за прошедшие недели, факторов, способных остановить «свободное падение» российско-американских отношений в пике, практически нет.

В США отсутствует мощное и влиятельное пророссийское бизнес-лобби (его остатки были окончательно добиты после начала кризиса), а вся политическая элита идеологически накручена до предельной степени истерии. В этом контексте можно вспомнить хотя бы доходящие до грани патологии недавние выступления сенаторов Л.Грэма (с призывом к физическому устранению президента России) и Р.Скотта (предлагавшего срочно ввести на Украину американские войска). По сравнению с ними даже команда Дж.Байдена выглядит воплощением умеренности. Немногочисленные законодатели, настроенные на диалог (например, бывшие конгрессмены Д.Рорабахер и Т.Габбард), годами подвергались остракизму в СМИ и были фактически «вычищены» с Капитолийского холма. Порой кажется, что оптимистам сейчас даже не на что опереться: применение в отношении России «культуры отмены» похоронило даже немногие каналы неформальной коммуникации по культурной и научной линиям, в прошлом пережившие самые темные времена.

Так существует ли сценарий, при котором «разрядка 2.0» наступит в «холодной войне 2.0» раньше, скажем, столетнего юбилея совместной Победы во Второй мировой войне?

Разумеется, да. Но для того чтобы он воплотился в жизнь, необходима кардинальная смена менталитета вашингтонского истеблишмента. Давно поставленные во главу угла надежды на смену власти в России изнутри и приход в руководство страны прозападных политиков наглядно воплотились в нынешних санкциях, ставших частью мощнейшей информационно-психологической войны. В администрации Дж.Байдена открыто говорят о том, что гражданам России посылается сигнал: «Смените курс вашего руководства или несите ответственность за его действия через бытовые и финансовые трудности». В США традиционно считают, что такой метод «кнута» обязательно заставит «бичуемых» потянуться за обещанным «пряником». Это грубейшая ошибка. «Ковровая бомбардировка санкциями», вопиющая в своей несправедливости и неизбирательности, лишь усилит мобилизацию российского общества и маргинализацию и без того немногочисленных сторонников прозападного курса. О незыблемости «крымского консенсуса» уже говорят социологические опросы ВЦИОМ и ФОМ. Новое поколение российских управленцев будет формироваться в условиях практически полного отсутствия контактов с коллективным Западом – обрезанных по западной же инициативе – и ускорившейся ориентации на Восток. По окончании специальной военной операции на Украине, которая неизбежно приведет к долгосрочной милитаризации общественного сознания, высказывание альтернативной мейнстриму позиции по Донбассу (не говоря уже о Крыме) для любого серьезного политика в стране станет электоральным самоубийством. На наших глазах формируется обновленный, еще более антизападный и бескомпромиссный, общественный консенсус – чему санкции только помогают.

Как только в Вашингтоне расстанутся с иллюзиями и откажутся от намерения дождаться «новой перестройки» в России, на первый план в американской внешней политике неизбежно выйдут прагматики, которые начнут, не без сбоев и периодических откатов, генерировать новую повестку дня двусторонних (и многосторонних) отношений, в конце концов оставив украинский вопрос за скобками. Многое, конечно, будет зависеть и от динамики смены поколений в американской системе. Нынешняя политическая жизнь в США характеризуется доминированием тяжеловесов-ветеранов (не будем произносить слово «геронтократия»), таких, как сам Дж.Байден (79 лет), лидер республиканцев в Сенате М.Макконнелл (80 лет), спикер Палаты представителей Н.Пелоси (81 год) и многие другие, чей менталитет сформировался в годы холодной войны. Они могут искренне считать, что повторение сценария конца 1980-х годов реально – стоит лишь немного поднажать, и Россия поддастся давлению либо рухнет под гнетом внутренних факторов. Это заблуждение проистекает из личного опыта времен распада СССР. Мантра «можем повторить» окончательно подчинила сознание многих свидетелей и участников тех событий с американской стороны.

Но их потенциальные и рвущиеся во власть преемники – фигуры принципиально иной формации, к тому же пришедшие в политику в момент ее небывалой внутренней поляризации, которая при Д.Трампе и Дж.Байдене достигла исторического пика.

Американское население в куда большей степени интересуется экономическими вопросами, нежели принципами евро-атлантической солидарности. По данным социологических опросов, в феврале 2022 года главной проблемой для страны «ситуацию с Россией» (формулировка компании Gallup) считали только 2% респондентов. И это несмотря на многолетнюю «обработку» общественного мнения СМИ и обеими партиями! Когда нынешняя волна чрезмерной идеологизации и ностальгии по однополярности сойдет на нет, задавать тон внешнеполитическому курсу США будут прагматики нового поколения.

В годы первой холодной войны страх перед «красной угрозой» зачастую позволял «ястребам» манипулировать симпатиями избирателей и наэлектризовывать информационную повестку. У конфликта на Украине такой идеологической составляющей нет. Если отвлечься от пафосных заявлений Байдена и его назначенцев, речь идет не о вопросе жизни и смерти для рядовых граждан США, а о региональном кризисе, не имеющем отношения к их повседневности. Будет расти и понимание того факта, что США, являвшиеся главными бенефициарами глобализации, через бездумное применение санкций сами разрушают эту систему, дробят ее на блоки и провоцируют отдельные государства, включая Китай, выстраивать альтернативные модели межгосударственных экономических отношений.

Эрозия традиционных логистических цепочек, неизбежные энергетические кризисы и рост цен на энергоносители, а также стремление развивающихся стран (в частности, входящих в БРИКС) снизить зависимость от американского бизнеса и доллара будут подстегивать следующую плеяду политиков в США, причем как левого, так и правого толка, искать нестандартные способы выхода из созданного их предшественниками тупика. В этот момент они неизбежно обратятся к первопричине грядущих проблем, которой, безусловно, станет начатая с ковбойской лихостью экономическая война против России.

И тут снова нельзя не обратиться к истории. В свое время, чтобы разрубить созданный на заре «холодной войны» гордиев узел и параллельно решить внутренние задачи в переживавшей небывалый раскол стране, Р. Никсон поступился многолетними принципами, пойдя на казавшееся немыслимым восстановление отношений с КНР – и изменил все правила игры в международных отношениях. Это был тот самый Никсон, который в порыве борьбы с коммунистами в начале 1950-х гг. сокрушался по поводу «потери Китая» и участвовал в маккартистской охоте на ведьм. Возможно, среди вашингтонских политиков дня сегодняшнего, пока что послушно следующих генеральной линии, уже сейчас начинает задумываться о ее перспективах «Никсон будущего», который, по мере нарастания внутриамериканского кризиса (а предпосылок для сглаживания ситуации не наблюдается), решится протянуть российским коллегам руку дружбы. Будем надеяться, что в этот раз ожидание отрезвления США продлится менее длительный срок.

Конечно, как писал А.И. Солженицын, «хотелось бы дожить и узнать: чем все это кончится». Доживем. Обязательно доживем. А там – и столетний юбилей Великой Победы вместе отпразднуем.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+