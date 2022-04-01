Еще побермудим или уже хватит?

Передачи и статьи, в которых эксперты и депутаты рассказывают, что они предвидели, прогнозировали, предупреждали, которых бывает много во время массовых прозрений, я бы не показывал. Прошлое уже миновало, нельзя дважды войти в одну реку.

И все же сам начну с 2011 года, когда участвовал в работе Счетной палаты РФ по выявлению фактов «неэффективного использования» выделенных средств в авиационной и космической промышленности. Не буду огорчать читателей суммами расходования средств – деньги эти уже не вернуть, да и материалы проверки опубликованы. Однако тогда к нашему удивлению выяснилось, что сертификаты летной годности для самолетов России выделяет Управление гражданской авиации Бермудских островов, и родилось очень емкое слово «бермудить».

«Все страны живут по законам, а Россия – по пословицам и поговоркам», – утверждал Александр II. Летчики говорят, что летать без действующего сертификата летной годности – это все равно что ездить без прав на угнанной автомашине с недействительными номерами. Поэтому даже небольшие страны имеют ведомства, которые выдают такие свидетельства своим самолетам. Но зачем нашим чиновникам было напрягаться? Пусть у бермудцев голова болит. Бермудили, одним словом. И 24.02.2022 выяснилось, что 768 самолетов России имеют бермудскую регистрацию, которую великие, могучие Бермуды (территория 54 кв. км, население менее 72 тысяч человек, столица – город Гамильтон) решили отозвать… Конечно, выход будет найден, но все же, все же, все же…

SSJ100 – первый российский гражданский самолет, выпущенный после распада СССР в широкой кооперации с иностранными производителями. Поначалу 80% было иностранным, на части машин была дюймовая резьба, на части – метрическая. «Сколько не говори «халва», во рту сладко не станет», – говорил Ходжа Насреддин. То же относится к импортозамещению. В самолете около 100 тысяч деталей, и если Boeing, Airbus, Bombardier и поставщики SSJ100 их продавать не будут, то возникает вопрос, как же наши чиновники за 30 лет пробермудили гражданскую авиацию.

В 2017 году было построено 33 самолета SSJ100, в 2018 – 24, в 2020 – 18 машин. На чем летать будем? Не так давно с высоких трибун говорили, что только почтам России нужно 100 самолетов, что они будут построены. Но пока в этом ведомстве летают две машины. Бермудят ребята.

В свое время мне довелось побеседовать с лауреатом Нобелевской премии по физике, академиком Ж.И. Алферовым, и я спросил, на что стоит потратить деньги, чтобы укрепить оборону. «Только на элементную базу! От 80 до 95% возможностей современного оружия определяется электроникой, которая в него зашита. Это важно и для автоматизации. Сюда надо вкладывать!» – был немедленный ответ. – «Может быть, мы отстали навсегда?» – «Конечно, нет! Было бы желание власти и немного времени».

Его логика понятна. Помнится, в 2013 году на передаче «Мозговой штурм» обсуждалось будущее Российской Академии наук, созданной Петром I. Академик Е.П. Велихов толковал, что институты должны превратиться в научные корпорации, а никакого руководства сверху им не нужно. Академик Ж.И. Алферов жестко возражал ему, что не надо ненужных реформ, что главная беда в том, что власть не верит в талант своего народа, в наших ученых. Не послушали его. Пробермудили.

Поступили в соответствии с нашей традицией. Царь-колокол ни разу не звонил, царь-пушка ни разу не стреляла, а Академию наук (1724–2013) лишили научных институтов и превратили в клуб заслуженных ученых… И в качестве вишенки на торте этой организации запретили заниматься исследованиями. Академия наук без науки. Оригинально.

В добрые старые советские времена руководство страны ставило важные для нее задачи. Но ведь для этого надо думать, решать, контролировать. Проще пробермудить. Институты передали, в конце концов, министерству науки и образования и препоручили чиновникам. И те, чтобы не напрягаться, решили оценивать их так, как учили в школе. В четвертом классе у нас было много задач про коров, для которых надо было вычислять надои и оценивать жирность молока. В качестве надоев они велели считать число опубликованных работ, а вместо жирности – число работ, упомянутых в базах данных Scopus и Web of Science, в журналах с индексами Q1 и Q2. Пусть зарубежный народ оценивает наших ученых. Зачем возиться? Пробермудим.

Популярен анекдот. Звонит Сталин Курчатову и спрашивает, как дела с атомной бомбой. «Отлично, товарищ Сталин, – мы по работам со скопусом на 10% обогнали Оппенгеймера».

Иерархи Минобраза объясняли, что международное признание для нас – все. Значит, мы в международном сообществе (правда, может быть, на подхвате, но это неважно), и это признание поможет нам вплоть до получения Нобелевских премий.

Премия эта интересна. Особенно повезло премии мира. Лауреатами и кандидатами в таковые часто были люди, связанные с развалом. Николай II, роль которого в Октябре 1917, несомненно, рассматривался как кандидат, позже Гитлер. Садат и Бегин угробили ближневосточное урегулирование, Горбачев – СССР. Сейчас европейские парламентарии продвигают Зеленского, разделившего Украину. Может быть, ему удастся развалить и Европу? Потенциал позволяет. Нобелевскому комитету виднее.

Отечественным писателям вручали премии за книги, показывающие как трагична и плоха Октябрьская революция и какие у нее ужасные последствия – Шолохов, Бунин, Пастернак, Солженицын, Бродский…

Самыми крупными научными проектами XX века были атомный и космический. Поэтому показатели СССР и США – научных сверхдержав – должны быть сравнимы. Судя по сайту Нобелевского комитета, первая десятка по количеству Нобелевских лауреатов такова: 1. США – 383; 2. Великобритания – 132; 3. Германия – 108; 4. Франция – 69; 5. Швеция – 32; 6. Россия/СССР – 31; 7. Швейцария – 28; 8. Япония – 28; 9. Канада – 27; 10. Австрия – 22. Получается, что американцы в 12 с лишним раз толковее нас.

Министерство образования 25.08.2020 издало «Методику расчета качественного показателя государственного задания…», утвержденную заместителями министра А.В. Омельчуком и С.В. Люминым. Этот документ с массой формул, таблиц и графиком восхищает. Я остановлюсь только на одном моменте, на «жирности». «Стоимость» статьи в журналах с Q1, большинство из которых издается за рубежом – 20, а в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ (которая руководит присуждением кандидатских и докторских степеней), – 0,12. журнал из Q1 отослал ряд статей моего знакомого, потому что он из России, как сказала редакция. Отношение импортного к отечественному 166 с хвостиком. Силен Нобелевский комитет, но мы гораздо круче! Намного сильнее бермудим! Как говорят в народе: «Бей своих, чтоб чужие боялись».

Только ленивые ученые не говорили об этом безобразии. Вице-премьер Д.Н. Чернышенко подписал постановление, требующее пересмотреть эту бредовую систему. Но пока все как и было, фонды требуют «скопусов», ученые были отчислены из институтов, потому что им «скопусов не хватило». У моего знакомого, классика математической медицины, 26 благодарностей, грамоты, спасенные жизни, благодаря применению его методик. Но… отчислен в 2022 году – «по скопусу не проходит».

Что делать? Включить обратную связь, перестать бермудить. В свое время бывший министр А.А. Фурсенко, а ныне советник президента, предложил в образовании готовить не «творцов», а «квалифицированных потребителей», «омолодить» науку, перевести ее в университеты, ориентировать на малый бизнес. Так и сделали. Получилась ерунда. В нынешней реальности за это приходится платить очень высокую цену. Но отменить эти прекрасные реформы забыли. Бермудят.

Видимо, тридцать с лишним лет перепутали сказку, нам ближе «Конек-горбунок». Помните: «У старинушки три сына: старший умный был детина. Средний был и так и сяк. Младший вовсе был дурак…» Старшие и бермудили – и на поле не пошли в ночь, и старику наврали, и коней у младщего украли. Но он их простил – ближний круг… А младший – ноги в руки и то – к Месяц Месяцевичу, то – к киту, то – в котел с кипящей водой. Он-то и спас царство и многое другое.

Тридцать с лишним лет назад мы пробермудили великую сверхдержаву с тысячелетней историей. Сейчас решается, есть ли будущее у России. Не время бермудить!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.