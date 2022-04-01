Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Польше заявили о слабом эффекте от перевода оплаты... 10:38
Прорвавшийся на поле эквадорский болельщик схватил Месси... 10:38
Главы МИД России и Индии начали переговоры в Нью-Дели 10:38
В результате обстрела под Белгородом пострадала типография 10:34
Курс доллара на торгах опустился ниже 81 руб. впервые... 10:33
Основатель OnePlus представил первоапрельский смартфон 10:28
Виталий Манский закрыл «Артдокфест» после нападения 10:27
Минобороны РФ показало кадры с захваченной бронетехникой ВС... 10:22
Теннисист Медведев: со мной Хуркач играет не так, как с другими 10:22
В МИД назвали сумму, сэкономленную РФ после выхода из Совета... 10:15
Георгий Малинецкий

Еще побермудим или уже хватит?

О состоянии российских разработок сегодня

Математик
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Передачи и статьи, в которых эксперты и депутаты рассказывают, что они предвидели, прогнозировали, предупреждали, которых бывает много во время массовых прозрений, я бы не показывал. Прошлое уже миновало, нельзя дважды войти в одну реку.

И все же сам начну с 2011 года, когда участвовал в работе Счетной палаты РФ по выявлению фактов «неэффективного использования» выделенных средств в авиационной и космической промышленности. Не буду огорчать читателей суммами расходования средств – деньги эти уже не вернуть, да и материалы проверки опубликованы. Однако тогда к нашему удивлению выяснилось, что сертификаты летной годности для самолетов России выделяет Управление гражданской авиации Бермудских островов, и родилось очень емкое слово «бермудить».

«Все страны живут по законам, а Россия – по пословицам и поговоркам», – утверждал Александр II. Летчики говорят, что летать без действующего сертификата летной годности – это все равно что ездить без прав на угнанной автомашине с недействительными номерами. Поэтому даже небольшие страны имеют ведомства, которые выдают такие свидетельства своим самолетам. Но зачем нашим чиновникам было напрягаться? Пусть у бермудцев голова болит. Бермудили, одним словом. И 24.02.2022 выяснилось, что 768 самолетов России имеют бермудскую регистрацию, которую великие, могучие Бермуды (территория 54 кв. км, население менее 72 тысяч человек, столица – город Гамильтон) решили отозвать… Конечно, выход будет найден, но все же, все же, все же…

SSJ100 – первый российский гражданский самолет, выпущенный после распада СССР в широкой кооперации с иностранными производителями. Поначалу 80% было иностранным, на части машин была дюймовая резьба, на части – метрическая. «Сколько не говори «халва», во рту сладко не станет», – говорил Ходжа Насреддин. То же относится к импортозамещению. В самолете около 100 тысяч деталей, и если Boeing, Airbus, Bombardier и поставщики SSJ100 их продавать не будут, то возникает вопрос, как же наши чиновники за 30 лет пробермудили гражданскую авиацию.

В 2017 году было построено 33 самолета SSJ100, в 2018 – 24, в 2020 – 18 машин. На чем летать будем? Не так давно с высоких трибун говорили, что только почтам России нужно 100 самолетов, что они будут построены. Но пока в этом ведомстве летают две машины. Бермудят ребята.

В свое время мне довелось побеседовать с лауреатом Нобелевской премии по физике, академиком Ж.И. Алферовым, и я спросил, на что стоит потратить деньги, чтобы укрепить оборону. «Только на элементную базу! От 80 до 95% возможностей современного оружия определяется электроникой, которая в него зашита. Это важно и для автоматизации. Сюда надо вкладывать!» – был немедленный ответ. – «Может быть, мы отстали навсегда?» – «Конечно, нет! Было бы желание власти и немного времени».

Его логика понятна. Помнится, в 2013 году на передаче «Мозговой штурм» обсуждалось будущее Российской Академии наук, созданной Петром I. Академик Е.П. Велихов толковал, что институты должны превратиться в научные корпорации, а никакого руководства сверху им не нужно. Академик Ж.И. Алферов жестко возражал ему, что не надо ненужных реформ, что главная беда в том, что власть не верит в талант своего народа, в наших ученых. Не послушали его. Пробермудили.

Поступили в соответствии с нашей традицией. Царь-колокол ни разу не звонил, царь-пушка ни разу не стреляла, а Академию наук (1724–2013) лишили научных институтов и превратили в клуб заслуженных ученых… И в качестве вишенки на торте этой организации запретили заниматься исследованиями. Академия наук без науки. Оригинально.

В добрые старые советские времена руководство страны ставило важные для нее задачи. Но ведь для этого надо думать, решать, контролировать. Проще пробермудить. Институты передали, в конце концов, министерству науки и образования и препоручили чиновникам. И те, чтобы не напрягаться, решили оценивать их так, как учили в школе. В четвертом классе у нас было много задач про коров, для которых надо было вычислять надои и оценивать жирность молока. В качестве надоев они велели считать число опубликованных работ, а вместо жирности – число работ, упомянутых в базах данных Scopus и Web of Science, в журналах с индексами Q1 и Q2. Пусть зарубежный народ оценивает наших ученых. Зачем возиться? Пробермудим.

Популярен анекдот. Звонит Сталин Курчатову и спрашивает, как дела с атомной бомбой. «Отлично, товарищ Сталин, – мы по работам со скопусом на 10% обогнали Оппенгеймера».

Иерархи Минобраза объясняли, что международное признание для нас – все. Значит, мы в международном сообществе (правда, может быть, на подхвате, но это неважно), и это признание поможет нам вплоть до получения Нобелевских премий.

Премия эта интересна. Особенно повезло премии мира. Лауреатами и кандидатами в таковые часто были люди, связанные с развалом. Николай II, роль которого в Октябре 1917, несомненно, рассматривался как кандидат, позже Гитлер. Садат и Бегин угробили ближневосточное урегулирование, Горбачев – СССР. Сейчас европейские парламентарии продвигают Зеленского, разделившего Украину. Может быть, ему удастся развалить и Европу? Потенциал позволяет. Нобелевскому комитету виднее.

Отечественным писателям вручали премии за книги, показывающие как трагична и плоха Октябрьская революция и какие у нее ужасные последствия – Шолохов, Бунин, Пастернак, Солженицын, Бродский…

Самыми крупными научными проектами XX века были атомный и космический. Поэтому показатели СССР и США – научных сверхдержав – должны быть сравнимы. Судя по сайту Нобелевского комитета, первая десятка по количеству Нобелевских лауреатов такова: 1. США – 383; 2. Великобритания – 132; 3. Германия – 108; 4. Франция – 69; 5. Швеция – 32; 6. Россия/СССР – 31; 7. Швейцария – 28; 8. Япония – 28; 9. Канада – 27; 10. Австрия – 22. Получается, что американцы в 12 с лишним раз толковее нас.

Министерство образования 25.08.2020 издало «Методику расчета качественного показателя государственного задания…», утвержденную заместителями министра А.В. Омельчуком и С.В. Люминым. Этот документ с массой формул, таблиц и графиком восхищает. Я остановлюсь только на одном моменте, на «жирности». «Стоимость» статьи в журналах с Q1, большинство из которых издается за рубежом – 20, а в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ (которая руководит присуждением кандидатских и докторских степеней), – 0,12. журнал из Q1 отослал ряд статей моего знакомого, потому что он из России, как сказала редакция. Отношение импортного к отечественному 166 с хвостиком. Силен Нобелевский комитет, но мы гораздо круче! Намного сильнее бермудим! Как говорят в народе: «Бей своих, чтоб чужие боялись».

Только ленивые ученые не говорили об этом безобразии. Вице-премьер Д.Н. Чернышенко подписал постановление, требующее пересмотреть эту бредовую систему. Но пока все как и было, фонды требуют «скопусов», ученые были отчислены из институтов, потому что им «скопусов не хватило». У моего знакомого, классика математической медицины, 26 благодарностей, грамоты, спасенные жизни, благодаря применению его методик. Но… отчислен в 2022 году – «по скопусу не проходит».

Что делать? Включить обратную связь, перестать бермудить. В свое время бывший министр А.А. Фурсенко, а ныне советник президента, предложил в образовании готовить не «творцов», а «квалифицированных потребителей», «омолодить» науку, перевести ее в университеты, ориентировать на малый бизнес. Так и сделали. Получилась ерунда. В нынешней реальности за это приходится платить очень высокую цену. Но отменить эти прекрасные реформы забыли. Бермудят.

Видимо, тридцать с лишним лет перепутали сказку, нам ближе «Конек-горбунок». Помните: «У старинушки три сына: старший умный был детина. Средний был и так и сяк. Младший вовсе был дурак…» Старшие и бермудили – и на поле не пошли в ночь, и старику наврали, и коней у младщего украли. Но он их простил – ближний круг… А младший – ноги в руки и то – к Месяц Месяцевичу, то – к киту, то – в котел с кипящей водой. Он-то и спас царство и многое другое.

Тридцать с лишним лет назад мы пробермудили великую сверхдержаву с тысячелетней историей. Сейчас решается, есть ли будущее у России. Не время бермудить!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+