Праздник, который стоит восстановить

Начну с притчи, которую иногда рассказывают историки. Большой начальник в непростой ситуации вызвал ведущего специалиста и поручил ему подготовить план, определяющий, что же делать дальше. Тот взялся за работу и представил план. Начальник посмотрел, сказал, что сделанное никуда не годится, и велел переделать. Разве подчиненные могут сделать что-то хорошо? В следующий раз произошло то же самое. После шестой попытки начальник похвалил работу и сказал, что это совсем другое дело.

– Но это именно тот план, который я принес вам в первый раз.

Начальник рассвирепел и бросил в подчиненного чернильницу. Прекрасный белый костюм был испорчен. Подчиненный не остался в долгу – надел корзину с мусором на голову начальнику. Собственное достоинство – важная вещь, да и статус у обоих одинаковый – граждане великой страны. Оба остались на своих местах, никто не был уволен, правда, здороваться они перестали, личные отношения — дело сложное.

Начальником был премьер-министр Великобритании Роберт Энтони Иден, первый граф Эйвен; подчиненным – Генри Лиддел Гарт – военный теоретик и автор десятка книг. Ситуация была связана с Суэцким кризисом – военным столкновением Израиля, Франции и Британии с Египтом из-за национализации последним Суэцкого канала. Черту под этим конфликтом, объясняющую, как действовать не надо, прочертил Советский Союз, обратив внимание на серьезные военные осложнения. С такими доводами трудно было не согласиться. Иногда говорят, что доброе слово и пистолет действуют гораздо убедительнее обычного доброго слова.

Перебирая бумаги, я узнал, что раньше наша организация стояла на улице 19 февраля, а день этот отмечали как большой праздник. Александр II 19 февраля /3 марта/ 1861 года опубликовал «Манифест об отмене крепостного права». В историю царь вошел как Освободитель, но закон законом, а жизнь жизнью. Да и 160 лет со дня отмены крепостничества – срок небольшой.

Никогда не мог понять, что такое «дресс-код». Но в одной очень-очень уважаемой компании мне объяснили, что это такое в их исполнении. В однотонных костюмах может ходить только президент и вице-президенты, в костюмах в полоску – начальники департаментов и отделов, а народ помельче должен носить костюмы в клетку или в других, не столь выигрышных цветах. В приемной президента есть кресла, на них можно сидеть, но не облокачиваясь на спинку. На столиках около кресел есть журналы, но смотреть их нежелательно. И лучше съесть перед вызовом к президенту маленькую таблеточку, чтобы ненароком не захотелось в туалет. Ни одна секунда первого лица не должна быть потеряна…

Как видим, традиционный крепостнический вариант: «Ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак». Может быть все дело в том, что мы не празднуем 19 февраля? Помнится в первом классе мы учили стихотворение Сергея Михалкова: «Он с детских лет мечтал о том, / Чтоб на родной земле / Жил человек своим трудом / И не был в кабале».

В последнее время часто сталкиваюсь с «парадоксом курилки»: в зале все объясняют докладчику, что он гениален, а в курилке между собой толкуют, что тот, кто докладывал, – полный идиот, каких они еще не видели. Одно дело – сложившийся порядок, другое дело – здравый смысл. Выступаю – ни поддержки от аудитории, ни вопросов по существу. В перерыве же подходит масса людей: «Мы думаем также! Разрешите с вами сфотографироваться!» – «А почему же вы молчали?» – «Ректор сказал, что надо работать так, как будто ничего не происходит. А куда мы против ректора?». Или: «Вы тут скажете что хотите и уедете, а нам потом расхлебывать».

Как-то спросил у своего знакомого полковника в отставке, когда он ощущал себя наиболее свободным: «На службе. Там все прописано в уставах, что нужно, что можно. Во все остальном я сам разберусь. А у вас на гражданке какая-то сумятица».

Впрочем, у Н.А. Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо» это уже описано. В главе «Последыш» он рассказывает о времени, когда крепостное право уже отменили, а часть народу из тех или иных соображений делает вид, что нет, что все как было… Наверное, рано упразднили праздник 19 февраля. И с важностью законов и здравого смысла мы еще не очень разобрались…

Закончу еще одной притчей. Большой начальник посмотрел павильон и решил закурить любимую трубку, а ему охранник: «Извините, но здесь курить нельзя, дерево кругом, искра упадет и тю-тю». Закон есть закон. Делать нечего, спрятал начальник трубку, а через день из Кремля передали грамоту «За добросовестный труд и проявленную бдительность во время охраны особо важного объекта» и денежную премию. Начальником был И.В. Сталин.

Дело было в 1939 году, а удивительно красивый павильон «Грузинская ССР», который он осматривал, к сожалению, уже разрушили. Однако история эта живет, работники ВДНХ ее рассказывают. Живет и желание людей сохранять собственное достоинство и жить по закону, а не по понятиям. Это и есть важнейший стратегический ресурс. Наверное, пора возвращаться к празднованию 19 февраля.

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