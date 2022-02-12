Гулять так гулять

Я смотрю сериал «Мандалорец» ради моментов, когда он говорит: «Таков путь». И наклоняет вниз башку в сверкающем ведре, то есть, простите, голову воина в шлеме. С некоторых пор этот глубокомысленный девиз стал и моим. Собственно, с тех пор, как я временно переехала в Португалию.

Таков путь, и никогда не знаешь, куда он тебя приведет, – еще одна глубокая мысль. Мой путь привел меня в ресторан. Не как клиента, а как одного из владельцев. Был первый локдаун, мы с мужем сидели в остановившемся мире растерянные и даже обалдевшие, ну вы знаете, как это было. Все наши вполне работающие проекты застыли на неопределенное время, и мы решили, что ресторан в центре Лиссабона – это хорошая идея. Это значит, надо вылезать из пижам и что-то делать. Ну потому что мы не привыкли сидеть в пижамах в остановившемся мире.

И вот у нас ресторан, и у нас партнер. Отличный мужик, работящий, выносливый, веселый, по-хорошему жесткий и одновременно гибкий. Он таскает ящики с продуктами, чинит проводку, готовит и может заменить бармена. Не дурак выпить и развлечься. Щедрый, с кучей друзей, но себе на уме. И хорошо поет народные песни.

И еще он китаец.

Нет, я знала, что мы ведем бизнес с китайцем. Но у нас был местный управляющий, который до поры вел дела, и мое знакомство с гражданами КНР ограничилось протокольным рукопожатием и регулярными походами в китайскую забегаловку рядом с домом: полведра супа с лапшой за пять евро, и лучше не спрашивать, из чего он приготовлен. Китайцы всегда казались мне инопланетянами: живут диаспорой, с местными не общаются и работают-работают-работают.

Но потом наш португальский управляющий решил, что в другом месте ему будет лучше, и я впервые оказалась за столом, как говорится, переговоров, с Вангом. Да, нашего партнера зовут Ванг, а китайские банкеты, которые мы регулярно устраиваем, обозначаются глаголом «ванговать». Ну то есть, зовут его Йонгжи, но сами понимаете.

Итак, мы стали работать вместе. Каждый день, почти без выходных. «Вот так всегда, – сказал Ванг после того, как мы отпахали нашу первую смену. – Европейцы с американцами чего-нибудь наделают, а русские и китайцы все это разгребают». Эта шутка, сказанная на очень своеобразном португальском, веселит нас до сих пор.

Одним из преимуществ моей работы стало то, что я теперь довольно много общаюсь с китайцами. Многие говорят по-португальски, некоторые по-английски, есть те, это преимущественно люди в возрасте, которые не говорят вообще. Объясняются со мной жестами, видимо, полагая, что тратить китайские слова на нас, европейцев, нет смысла. А еще есть Лю.

Лю, товарищи, это космос. Как-то мы заехали в другой ресторан Ванга, чтобы что-то забрать – у Ванга залежи всего, а мне надо. И вот стоим мы у стойки, пьем кофе, а рядом китаец накрывает стол: миллион тарелок с едой, куриные лапы, мясо, рыба, мясо с рыбой – все как полагается. Я вспоминаю китайскую видеоблогершу Лизики, «молчаливую кухарку», которая не только готовит, но еще шьет, делает мебель и таскает здоровенные камни для дорожек в своем саду… И вдруг слышу русскую речь: «Женщина! Садись-покушай!»

Лю считает, что у меня большие глаза. В основном потому, что я тот момент я вытаращилась на него так, что они уехали на затылок.

«Садись-покушай! Есть водка. Меня звать Лю, по-вашему Паша».

Паша-Лю приехал в Португалию из Хабаровска. А также из Владивостока и Минска, где у него остались «красивые подруги». Именно приехал, а не эмигрировал, это важно. Китайцы вообще не эмигрируют – приезжают делать бизнес. И всячески это подчеркивают. Гражданство не получают, потому что для этого нужно сдать китайский паспорт, а это «некрасиво». Короче. После того застолья Лю называет моего мужа «братан», а меня… меня «женщиной». И просит не обижаться, потому что «здоровая женщина, очень хорошая».

Застолье – один из лучших способов познакомиться с чужим менталитетом. И знаете, чем больше мы «вангуем», то есть принимаем в ресторане большие китайские компании, тем яснее я понимаю: мы, русские, похожи на китайцев куда сильнее, чем можно представить. Честное слово, если бы не китайская речь и палочки у тарелки, я бы не заметила разницы.

Во время первого банкета я, едва успевая вытаскивать из кухонного лифта блюда с едой, поразилась: сколько ж они жрут! А потом вспомнила свою абсолютно архангельскую свекровь: три салата, не считая овощного, сырная нарезка, мясная, рыбная. Пирожки. Соленья. Потом горячее, непременно с гарнирами. И торт. Когда тебе кажется, что ты лопнешь по швам, – торт. Без торта неприлично.

Китайцы пьют как мы. Много и разнообразно, но в итоге все равно переходят на крепкое.

«Женщина, есть водка». Как мы, в какой-то момент говорят: да чего там по рюмке, оставь на столе бутылку. Они любят покрасоваться, выбирая в баре чего подороже, – потому что статус надо подчеркивать. Дорогая машина, дорогой костюм, дорогие подарки на праздники. Кстати, празднуют китайцы вообще все, от католического Рождества до Дня взятия Бастилии. Как говорится, опять нет повода не выпить.

Гуляют китайцы широко и, достигнув определенного градуса, буйно. Произносят длинные тосты, и просто приподнять бокал нещитово, чокаться надо по-нормальному, даже если придется обойти стол. Обожают петь. Если есть караоке – отлично, нет – значит, споем так. Хором. Громко. Очень похоже на «Ой мороз, мороз». И какие бы элегантные ни были гости, как бы ни кивали понимающе блюзу, джазу и прочему, что соответствует костюмам Gucci, в итоге любая вечеринка в конце концов слетает к какой-то забубенной китайской попсе. Как почти любая русская вечеринка заканчивается Веркой Сердючкой.

И уж совсем по-русски китайцы ведут себя, когда дело доходит до счета. «Плачу за всех!» – заявила как-то шикарная китаянка. Весь вечер она фланировала по залу со стаканом скотча: «Я пилот, я лайнерами пассажирскими управляю, какое вино!» – перезнакомилась с другими гостями, заплатила за всех китайцев и два португальских стола «новых друзей». Которых она с огромной долей вероятности никогда в жизни больше не увидит. Но зато – ах, какая женщина! Гулять так гулять! Чтоб дым столбом.

Ванг, сказали мы, когда увидели, как китайские гости бьются за право оплатить счет, а давай ты сам с ними разберешься. Не то чтобы нам не нужны деньги, но они же датые… Понятие «датые» он понял. Может, Паша-Лю перевел.

Нельзя просто взять и уйти с китайского застолья. Во-первых, три часа утра – это очень рано. Не в смысле раннее утро, а хорошо же сидим, куда?? Завтра на работу? Так всем на работу. Ну ладно, но надо по последней. На посошок, на ход ноги, стременную, подседельную – до бесконечности. И вообще, давайте пойдем в клуб! Надо достойно закончить вечер, что мы, спать, что ли, пойдем, как лохи? Как поет Шнур, «все нормально, деньги есть».

Зал после китайцев выглядит так, словно к нам наведался тайфун. Значит, всего было много. Значит, хорошо посидели, надо повторить.

А еще китайцы, как мы, тихонько подхихикивают над чужими обычаями. Однажды Ванг, хохоча, показал нам какой-то непальский текст, написанный нагари: смотрите, смотрите, это же вообще не буквы, это какие-то рисунки! Когда до него дошло, что текст этот на экране смартфона с китайской раскладкой, хохотали уже мы.

Как мы, они уверены в том, что мир их боится – потому что не знает. Правда, в отличие от нас, они по этому поводу не сильно переживают. Украшают в свой Новый год половину Лиссабона китайскими фонарями, открывают магазины, где продается все, от купальников до строительных фенов, поют свои песни и не возражают, когда шокированные европейцы это снимают, чтобы выложить в инстаграм «для поржать». Да пожалуйста.

Есть, конечно, и другие различия между нами. Но вот это – оно самое, на мой взгляд, главное: китайцы совсем, ни капли, ни крошечки не стесняются себя. Да, пьем – гуляем – песни орем. И что? На свои гуляем, не на чужие. Работаем – имеем право расслабиться. Там, где русский сто раз подумает, что подумают о нем, китаец просто пойдет и получит удовольствие. Как он его понимает. Именно он, а не португалец, француз или американец.

На днях мы с Лю, который по-нашему Паша, смотрели олимпийскую трансляцию из Пекина. «Мы умеем делать красиво», – сказал он. «У вас великая культура, – сказала я. – Наверно, поэтому вам наплевать, что о вас думают».

Паша, который на самом деле Лю, подумал, а потом такой говорит по-русски: «А хрен знает, женщина. Своя голова надо. Своя жизнь надо. Чужая не надо. Садись-покушай».

«Таков путь».



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