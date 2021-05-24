Сталина на нас нет Георгий Бовт о том, почему в России не работает «низовая демократия»

Пора сделать coming out и не держать это в себе более. Говорят, так эпилептики чувствуют момент приближения приступа (надо будет у них спросить, точно не знаю), а аквариумные рыбки чувствуют приближение землетрясения. А я чувствую, что скоро – тоже в порядке приступа – начну периодически истошно орать: «Сталина на вас нет!». И потом бежать записываться в сталинисты, ну или еще в какие-нибудь фанаты авторитаризма. А тому, кто будет говорить про демократию и что «народ должен сам решать», у меня будет возникать непреодолимое желание выбить зубы. Кажется, так теперь это называется, когда оппонент претендует/разевает рот на несбыточное. Нет, не надо нам никакой демократии, особенно той самой, которую проповедовал еще Солженицын, – типа общинной, низовой, муниципальной и прочей ерунды. Не про нас этот сказ.

И правильно начальники не дают муниципалам никаких денег и полномочий, держа за «демократическую мебель» и низведя до нуля. И правы, получается, те, кто говорят, что, мол, не доросли мы ни до какой демократии, кроме суверенной и управляемой.

Нам надобно, чтобы комиссар с наганом, парторг с ячейкой штатных активистов на окладе, полицейский с протоколом и дубиной, а ему в помощь братки с железными кулаками. И настанет тогда тишь да благодать. Надо чтобы как раньше: поставил председательствующий вопрос на голосование – и все в едином порыве поднимали бы руки «за». А когда для проформы спрашивали бы: «Кто против? Воздержался?» – то небрежно брошенный в зал взгляд не замечал бы ни одной поднятой руки, даже если она там бы и была, поскольку кто-то просто забыл опустить руку «за». Потому как если ты пошел тогда против коллектива, то рано или поздно забредешь в места не столь отдаленные. И люди это понимали.

«Автор либо сбрендил, либо издевается, либо провокатор», – подумает тут читатель.

На что я вам так скажу. А вы сходите на какое-нибудь собрание «собственников жилья», СНТ, ТСЖ и им подобные. Или загляните в какой-нибудь общий чат подобного рода. Первое же впечатление будет: эти люди никогда ни о чем не смогут договориться в принципе. Потому что нельзя ни о чем договориться в формате птичьего базара. Кроме разве что нижайшего обращения к начальству (властям) с требованием что-нибудь запретить: приезжим – жить рядом, собачникам – гулять с собаками, посторонним ходить по двору и особенно там парковаться, коммерсантам – обустраивать какое-нибудь заведение. Причем любое. Что тихое, что шумное, что развлекательное, что просветительско-образовательное или оздоровительное. Потому что лучше ничего не менять и не надо нам ничего от слова «совсем». Общие чаты (родительские, СНТ/ТСЖ и пр.) – это по большей части склоки, брань и бесконечные подозрения в адрес правления/председателя, а также рекламный спам и разные благости не по теме вроде поздравления с Вербным воскресеньем.

Доминирующее настроение во всех этих «общинах», прости господи, это – «ничего никому не надо». Величайшая проблема для всякого такого, с позволения, сказать, самоуправления – это собрать кворум. Спасительный вариант – заочное голосование, но и в этом случае со стороны всех этих собственников/членов величайшим одолжением с их стороны будет сам акт заполнение двух-трех страничек А4 путем простановки крестиков и подписей. Не всегда наши люди справляются и с этой задачей. Потому что пофиг. Всем и на все.

Сподвигнуть на «низовую активность» нашего человека могут разве что какие-то чрезвычайные свирепые дикости со стороны начальства. Как то: снос дома/дачного поселка под ноль без компенсации, обустройство прямо под боком радиоактивной свалки, потому как не всякая обычная свалка поднимет с дивана обывателя-богоносца. Отключение на долгий срок воды/электричества или отопления зимой.

Неубранный и неустроенный двор, превращенный в помойку, изношенные в хлам инженерные коммуникации, если речь, скажем, идет о самоуправляемом поселке, ни на какие действия среднего нашего обывателя не подвигнут. В том числе потому, что он живет со священной верой в то, что ему кто-то что-то должен (те же власти), причем желательно на халяву. Любые активисты-общественники, как правило, вызывают злобные подозрения. Потому как, мол, не может наш человек работать на энтузиазме, не может быть у него альтруизма, наверняка он «что-то с этого имеет». Но мы ему, гадами будем, не дадим, и пусть нам же будет хуже.

Однако моя знакомая, напитавшись этого энтузиазма еще с советских времен, подрядилась поработать председателем совета дома (это бесплатная, хотя довольно хлопотная работа). Сама эта форма самоуправления, на мой взгляд, довольно беспомощная (нет юрлица, нет никаких полномочий и прав), но она дает возможность оказывать некое хотя бы коллективное давление на всемогущих жилищников, вход к которым теперь будет построже, чем в парламент ельцинских времен, да и манеры общения там теперь соответствующие. Так вот ей соседи звонили даже с требованием поменять лампочку на лестничной клетке (хотя если самому в лом, то есть диспетчерская). За все восемь лет ее работы ни разу не удалось собрать собрание даже собственников жилья. Даже для решения вопроса установки шлагбаума – не приходил тот самый г-н Кворум. При том что городские власти в Москве дают, говорят, какие -то субсидии на это дело. Людям пофиг на все – на неубранный двор, на плесень в подъездах, на полуразбитые окна на лестничной клетке, из-за чего идет утечка тепла и повышается за него общедомовая плата. Когда раздавали по квартирам опросные листы с целью узнать, чего хотели бы жители дома (бесплатно, за счет города, заметим), то их вернули процентов 20. Из которых меньшая часть написала хоть что-то внятное. Остальные ограничились пожеланием типа «лифт иногда ломается, надо, чтобы не ломался».

Есть, как правило, рядом лишь несколько общественников старой закалки, которым «больше всех надо» и которые периодически осаждают заплывшее при таком смиренном народце добром, баблом и жиром начальство. Такие обычно считаются городскими сумасшедшими.

В другом доме наблюдаю такой же пофигизм, даже когда дело дошло до капремонта. Надо было высказать некие конкретные пожелания на предмет того, что чинить, а что не трогать (каковые пожелания, надо заметить, имеют определенное значение, их учитывают и могут перераспределить выделенные деньги). И тоже г-н Кворум не явился с первого раза, а со второго с большим трудом. Компания-подрядчик напортачила, да и свалила, не доделав половину. Опять всем пофиг, кроме группы «городских сумасшедших».

Но боже мой, какая невыносимая вонь начинается, когда речь идет о сборе денег хотя бы на что-то общее! В прошлом году приняли закон о самообложении граждан, которое худо-бедно, говорят, работает на региональном уровне (в основном в Кировской области и Татарстане, хотя Минфин утверждает, что практика распространена по 35 регионам и что в 2019 году собрали таким образом 287 млн рублей, из которых 246 млн таки в Татарстане). Теперь можно проводить сход для принятия такого решения не только для отдельного муниципального образования, но и его части. Да хоть бы и жителей одного дома или подъезда. Для решения сугубо местного вопроса, который, по идее, касается всех местных. Дороги, детские площадки, прочее благоустройство.

Можете бросаться в меня мокрыми тряпками, но я так скажу: ничего это как массовое явление работать в нашей стране не будет. Почему? А потому что вот что вы услышите на таком сходе (который еще собрать надо суметь – у нас люди если и собираются для чего конструктивного, то из-под палки): а почему это я должен платить, пусть платит государство за «мои налоги», а мне это лично не надо, пусть платят те, кому надо. Помню, как собирали деньги на лифт в нашем подъезде (очереди на замену городом ждать было долго, а он ломался каждый день): половина сказала, что лифтом не пользуется и деньги сдавать не будет. Разумеется, катаются все.

Почему это работает в Татарстане? Во-первых, потому что в Татарстане. Другие культурно-исторические традиции общинной, горизонтальной солидарности. Я уверен, что и «на уровне синагоги» этот принцип работает тоже очень даже неплохо. Вы меня поняли. Во-вторых, там это распространено в основном в малых населенных пунктах, где все друг друга знают. В-третьих и в-главных, приходилось читать в пабликах, что на практике местное начальство давит на людей, чтобы «самооблагались», поскольку это верный метод пополнить скудный местный бюджет, чтобы профинансировать что-то полезное. И тут важно отметить, что в том же Татарстане (да и не только там) местные власти добавляют 4 рубля на каждый сданный населением рубль в процессе самообложения на те или иные цели. Например, сдали люди по 1000 рублей на новую дорогу, а власти добавили еще по 4000 на каждую штуку. Что-то в этой схеме явно не столь альтруистично, как кажется. И это ведь не самообложение в чистом виде, как если бы полностью прихожане на свои церковь построили. А такое как раз у нас бывает.

Как правило, сбор денег даже на что-то общее и полезное идет среди нашего народа с огромным трудом, если за спиной не стоят судебные приставы. Даже если было решение общего собрания, если есть обоснование и речь идет о разумных и полезных вещах для всех. Если надо скинуться на общую дорогу в поселке, то начинаются вопли: «А я по ней не езжу или езжу только на выходные, пусть сдают те, кто тут живет постоянно». Если на общую для поселка детскую площадку, то – «у нас детей нет, пусть сдают те, у кого есть». То же самое с площадкой спортивной. Если на замену старых линий электропередач в целях уменьшения потерь, то в ответ начинается маниловское, смешанное со жлобством: «А давайте перейдем на сельский тариф, он же меньше, а пока я ни за что платить вообще не буду».

Нет понятия «общего» – двора, дома, поселка. Нет понимания у всех, что решение общих собраний (это же самоуправление, не так ли?) надо выполнять без понятых, полицейских и судебных приставов. На этом же стоит настоящая демократия – на выполнении должным образом принятых решений, даже если такое решение отдельным людям не нравится и они голосовали «против».

Да, похоже, и понятия общей страны – тоже нет. Есть понятия «каждый сам за себя», или «мне ничего не надо», или «почему я должен платить, пусть платят другие».

Уже не первый год наблюдают свару в одном СНТ по поводу прокладки нового водопровода. Поскольку старый сгнил, и там авария за аварией. Было решение общего собрания, определили сумму взносов, работы начались и частично даже проделаны. Половина людей денег не сдали. Тем более что пуск водопровода предусмотрен двумя-тремя очередями. Поскольку часть уже построили, то начались вопли другой части: а не надо «этим» включать, пока все не закончат, ведь кругом же, мол, прохиндеи и плуты, так и норовят обмануть и кинуть на бабки. Есть группа буйных, которым председатель не нравится в принципе, а потому они «принципиально» ни на что сдавать деньги не будут и не сдают. И плевать, что эти не покрытые ими расходы должен покрывать кто-то другой. Есть группа демагогов, которые делятся бесконечными маниловскими прожектами, что, мол, можно и то сделать подешевле, и это, но сами они этим заниматься не будут, а потому платить тоже не хотят. Ну и так далее.

Чем больше обсуждений в таких вот «демократических дискуссиях», тем больше ора, бредовых предложений и подозрений всех и вся в воровстве, тем сильнее нежелание за что-либо платить и чем-либо заниматься.

А вот был бы Сталин, вмиг согнал бы всех – кого в колхозы, кого в ГУЛАГ, кого – из числа шибко умных – в шарашки или их подобие, – и настали бы всеобщие мир и согласие, и прекратились бы ненужные споры. Ибо мы как страна – не место для дискуссий.

И стали бы чисты наши дворы, аккуратны наши дороги, опрятны наши дома и подъезды, аккуратно были бы подстрижены газоны. Коммунальщики бы работали как часы, потому что иначе – расстрел. А кто не сдал «добровольные взносы», тому 10 лет без права переписки. Многие ведь об этом мечтают. И сбыча их мечт, кажется иной раз, становится все ближе. Потому что иначе никак не получается ведь у нас. Или я не прав, а все написанное выше – не более чем провокация?