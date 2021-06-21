Да здравствует сегрегация!

Иногда мне хочется ошибиться в прогнозах. Но, увы, не всегда получается. Вот и сейчас – опять не получилось ошибиться. Хотя очень хотелось.

В самом начале этой чертовой пандемии я прогнозировал, что будут «иммунные паспорта» и дискриминация по принципу вакцинации. А также то, что демократическая Европа, покочевряжившись и попричитав о «правах личности» и прочих свободах, у себя нечто подобное введет. Ну так вот оно, в разной степени совершенства, явлено миру. До нас, как известно, практически любые достижения – особенно технологические – доходят с опозданием, почти как до жирафа. Годить – вот наша настоящая национальная идея. И теперь, оказавшись еще даже не на гребне пресловутой «третьей волны» (которой официально нет, конечно), наших чиновников поразил известный эффект под названием «и тут они проснулись».

Московские власти, которые, надо отдать им должное, и год назад первыми всерьез встрепенулись, начали потихоньку (и явно с оглядкой понятно на что и кого) вводить режим, как одни возмущенно говорят, «вакцинной сегрегации», но мне нравится термин «негативная мотивация». И да, я – за такую сегрегацию. С оговоркой, что пока все это выглядит слишком поздно и слишком мягко. Так, собираются экспериментировать с какими-то особыми зонами в ресторанах для уколовшихся, которым даже позволят не идти ложиться спать в 23-00, а гулять и веселиться до утра.

Также плановые операции теперь будут проводить в столице только для вакцинированных, а остальным придется подождать. Уже видел возмущение и по этому поводу, хотя в европейских странах ровно так же все и было, причем плановые операции на пике отменили вообще для всех. Поскольку альтернатива вот какая: сегрегировать по каким-то принципам лавинообразно поступающих в больницы с ковидом – кого-то принимать, а кого-то оставлять помирать дома, как еще сравнительно недавно в США. Или на улице, как в Индии.

На что у ковид-диссидентов опять найдется свой «свободолюбивый ответ»: мол, надо разворачивать больше коек. Ага, и еще настрогать еще больше врачей – за неделю-две. Впрочем, мы отклонились. В Карелии ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации стали требовать при поселении в гостиницы, в Башкирии и еще ряде регионов – при посещении вообще многих общественных мест. Уверен, что чиновничье запоздалое творчество по этой части будет стремительно развиваться. Вопрос: «Где же вы были со всем этим целый год?» – повиснет в воздухе без ответа.

В Китае, на который у нас порой те же чиновники призывают равняться, систему тотального цифрового мониторинга стали внедрять практически сразу же: с тремя видами статуса, отражаемого в QR-коде на смартфоне, от зеленого (когда человек с высокой степенью уверенности не заразен) до желтого (контактировал с зараженным) и красного (сам инфицирован). QR-коды считывали практически везде и постоянно. Чуть что – закрывая людей или целые регионы на карантин. Примерно такими методами поставили заразу под контроль еще к прошлому лету.

Без лишнего шума такую систему частями или полностью переняли многие страны, включая те, кого ни в каком авторитаризме никак не заподозришь. Например, в Канаде до сих пор нет полностью свободного перемещения между провинциями. Альтернативой авторитарной «цифровой диктатуре» стал «демократический» комендантский час, как во Франции.

По мере расширения вакцинации система цифрового мониторинга перерастает в ту самую «негативную мотивацию», или предоставление преимуществ вакцинированным. Происходит это примерно в тот самый момент, когда число привившихся уже становится значительным, но дальнейший рост упирается в нежелание новых людей колоться.

Лишь в Израиле пока достигнут потолок в 70% привившихся взрослых – так вот там право посещения всяких бассейнов, кинотеатров и фитнесов в первую очередь предоставили вакцинированным. Просто если, скажем, в США темпы добровольной вакцинации стали снижаться (но она не прекратилась до сих пор) после прививки более 40% взрослого населения (полностью, а более половины уже сделали первый укол и ждут второго), упершись в тот самый потолок, то у нас – при 10%. Поскольку западный человек, как и китайский, был напуган и измучены карантинами и желал поскорее вырваться из локдаунов, то негативная мотивация к вакцинации работала с самого начала.

Нашего же человека решили по причинам, о которых кто знает, а кто не знает, тот догадывается, не напрягать карантинами, тем самым поставив затем уникальный по-своему и не присущий исторически нашей модели госуправления эксперимент по медицинскому социал-дарвинизму. Мол, все условия для прививок (бесплатность, умеренная реклама, доступность и удобство) государство создало, а там уж вы как хотите.

Некоторые психологи считают, что запреты и поощрения мотивируют людей в соотношении примерно 30:70. Никто и никогда, увы, не вывел точную форму для нашего народа, особенно глубинного. На глубине там многое ведь не разберешь, глядя с облаков властной вертикали. Поэтому одни считают, что нашему человеку нужен только кнут, а иного языка он не понимает. И приводят в пример так называемую современную молодежь, которая, мол, растет в обстановке «вседозволенности», а потому доля безграмотных дебилов, лентяев и инфантилов в ней уже зашкаливает. Другие говорят, что и пряником с нашим человеком вполне можно договориться, а при «тотальном ГУЛАГе» он ни творить, ни работать продуктивно не станет.

Не берусь рассудить сей вечный спор. Скажу лишь, что в чистом виде ни один из принципов у нас в повседневной жизни не представлен.

Притом что мы скорее все же страна Кнута, а не Пряника.

Возмущающимся сейчас «вакцинной сегрегацией» можно напомнить, что вообще-то любое общество построено по принципам иерархии и сегрегации одновременно. Равных прав всех на все не бывает. Существуют, например, возрастные ограничения на получение определенной информации, на доступ в казино, к алкоголю, порнографии или оружию. Есть закрытые клубы, куда пускают только своих. Есть закрытые резиденции, куда посторонним вход запрещен. Есть огороженные дворы, куда посторонним въезд перекрыт шлагбаумом. Для одних профессий требуется особая лицензия (диплом и т.д.), для других нет – приходи кто хочешь. Совершивших порой одно и то же преступление – кого отправляют в тюрьму, а кому дают условный срок. Одни певцы или танцоры поют в хоре или солируют, а другие перебиваются в массовке. Многие авиакомпании и раньше требовали справки о вакцинации от определенных болезней при полете в определенные страны. В ряде стране есть визовые ограничения по медицинским показателям (для долгосрочных виз, как правило). Есть определенные преимущества/льготы для отдельных категорий (никак не связанных с уровнем IQ) при поступлении в школы или вузы. Для сирот, к примеру, или детей военных. Кстати, для вуза вам нужна справка по форме 86, где среди прочего должны быть указаны, по сути, обязательные прививки: против кори (ЖКВ), свинки (ЖПВ), туберкулеза (БЦЖ), против гепатита В, краснухи, АДСМ и, наконец, реакция Манту. Также обязательным требованием, чтобы получить справку 086/у, является сдача медицинских анализов. Правда, ее можно купить, как и почти все справки и медицинские книжки у нас в стране, но это другая история, мы же сейчас о законности и справедливости.

Или вот еще: для получения водительских прав надо пройти тесты и сдать экзамены. И тоже, знаете ли, не всем выдают права. И даже налоговые обязательства тоже у всех разные – опять иерархия. А еще у нас недавно приняли закон о том, что если вы лайкнули год-два назад нечто, что потом оказалось «экстремистским», или перевели этому нечто 100 рублей, то вы можете быть поражены в пассивном избирательном праве. Что-то я не слышал ни от одного возмущающегося «вакцинной сегрегацией» особо громких протестов против этого. Где их хотя бы одиночные пикеты? Как и против того, что люди с уголовным прошлым не могут избираться в парламент. Надо же быть последовательными борцунами за свободу и равенство. Не так ли?

А еще есть понятие общественного блага. Ради обеспечения которого государство вправе ограничивать или создавать неудобства одних людей ради выживания и здоровья всей нации. Сейчас именно такой момент. Агитацию и тем более борьбу против выполнения государством этой его обязанности можно приравнять к саботажу во время войны.

В разных странах отношение к «вакцинной сегрегации», она же негативная стимуляция, разное. Скажем, на днях в штате Нью-Йорк появилось требование для посещения некоторых заведений иметь статус вакцинированных. На стадионе в Лос-Анжелесе для уколовшихся появилась отдельная зона только для привитых, где можно сидеть как хочешь. До 20% работодателей в США поддерживают – и проводят в жизнь – идею обязательной вакцинации для всех сотрудников, кроме тех, у кого медицинский отвод. Вакцинация теперь нужна для поступления в университеты или добровольную армию США. Те, кто уже в армии, но не хочет или не успел уколоться, не имеют равных прав при посещении фитнесов и даже столовых – есть ограничения. Бейсбольная лига Америки готовится открыть новый сезон с отдельными зонами для вакцинированных болельщиков.

Еще жестче поступила Американская футбольная лига. Американский футбол – вообще игра жесткая, и еще это очень большой бизнес, там рассусоливать не станут. Цель – достигнуть 85-процентной вакцинации. Так вот, в NFL решили ограничить в правах непривитых игроков. Им запрещена, по сути, всякая маркетинговая активность, включая подписание контрактов, запрещено посещать любые вечеринки, даже домашние, а также ночные клубы. И даже летать на одних самолетах вместе с вакцинированной частью команды они не смогут. Им предписано носить маски «все время», принимать пищу и собираться отдельно от вакцинированных, а еще ежедневно (!) проходить тестирование. Почти как порноактерам на СПИД, прости господи. Ослушников распорядка ждет на первый случай штраф в 50 тысяч долларов, рецидив будет караться еще строже. Забавно, что некоторые игроки, как прямо у нас, возмущаются и хотят «больше информации» о вакцине от Pfizer. Но в суд пока никто не подавал, просто ропщут, бедные.

Британия готовится, по сути, ввести ковид-паспорта для путешественников, делая их перемещения по миру более свободными. А вот власти Лаоса, наоборот, никаких «заграничных» привилегий для вакцинированных не предоставляют: две недели карантина для всех прибывающих. Зато внутри страны привитые люди могут теперь перемещаться без двухнедельного карантина. В Лаосе 10% населения привиты полностью, примерно, как у нас, а четверть, что больше наших показателей, получили только первую дозу.

Греция, вводя одновременно обязательную вакцинацию для определенных профессий и групп, планирует сделать послабления для прошедших вакцинацию: например, дарует право есть внутри ресторанов, а не только на улице, посещать фитнесы без маски, а также кинотеатры. А вот в Канаде все по-разному. Федерализм, знаете ли. Одни провинции (Манитоба, например) вводят «карты иммунизации»: таким людям можно не проходить двухнедельную самоизоляцию, возвратившись из-за границы или из другой канадской же провинции. Другие (Саскачеван) – не вводят. Зато карантин обещают снять только по достижении 70-процентного уровня вакцинации людей старше 12 лет. Вот такая она, либеральная демократия. Правда, есть и лотереи для прививающихся. Которые есть еще много где, в том числе у нас появилась. Не менее либеральная Швейцария тоже вводит «карты иммунизации», срок годности – год. Обладателям тоже будет предоставлены целый ряд льгот и привилегий. За счет непривившихся, разумеется.

Правда, даже «негативная мотивация» работает еще лучше тогда, когда люди видят, что данные правила работают для всех одинаково. К примеру, недавно члена заксобрания штата Невада республиканку Эни Блэк лишили слова и права голоса на неделю за то, что она отказалась надеть маску, предписанную правилами штата.

У нас, насколько помнится, Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим по всей стране еще в октябре, и он не отменен. Согласно документу, обязательно надевать маску нужно в общественном транспорте, в такси, в лифтах и на парковках. А также в любых местах массового пребывания людей, каковыми считаются все те, где одновременно могут находиться более 50 человек.

Я вот что-то не заметил, чтобы на Петербургском международном форуме все были в масках. Или в Думе во время заседаний. И еще хотелось бы знать, какой там в нашей Думе уровень вакцинации. Ведь депутаты регулярно, по идее, общаются с народом. Разнося добро и правду, а вместе ними могут – о, ужас – разносить и заразу. Там уже 60% или еще чуток не дотягивают? А в ведомстве Сергея Шойгу, кстати, все куда более четко построено. Там, если не ошибаюсь, еще к маю уровень вакцинации превысил 50%. При этом о «притеснениях» и, соответственно, жалобах и ропоте тех, кто еще не успел уколоться или упорно не хочет следовать «рекомендациям» командования сделать это, что-то ничего не слышно. Как вы думаете, почему? Потому что молодец Шойгу! Не хуже американских футболистов выступает.