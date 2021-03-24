Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Андрей Десницкий

Не запомним, не простим?

Андрей Десницкий о том, что однажды мы будем разбираться с неудобным прошлым

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Хороших книг выходит немало, но редко появляются такие, которые открывают нам глаза на то, чего мы раньше просто не замечали. Одна такая вышла в прошлом году в издательстве НЛО, это «Неудобное прошлое» Николая Эппле.

Недавнее прошлое у нашей страны и в самом деле очень неудобное: XX век начался с революций, а закончился «проклятыми девяностыми». В официальной пропаганде от целого века осталось, по сути, два события, два великих триумфа: Победа над нацизмом и покорение космоса. А все остальное… ну да, что-то там такое было, и плохо, что было, давайте об этом не будем вспоминать. Зато Победа! Зато космос!

И лучше не думать о том, что один прадедушка был расстрелян, а другой – подписывал расстрельные списки. Что одну прабабушку выгнали из родительского дома раздетой на мороз, а другая по спецордеру в спецраспределителе получала реквизированную у «врагов народа» мебель. Дело прошлое, пора бы забыть. Ан нет, не забывается почему-то.

Так вот, неудобное прошлое было не только у нас. Перед подобными вопросами вставали многие страны и народы, каждый решал их по-своему, Эппле приводит примеры и делает некоторые обобщения и предложения. Он рассматривает пример шести стран, среди них ожидаемо Германия и Япония, которые вынуждены были подводить итоги Второй мировой и оценивать политические режимы, развязавшие эту войну, а заодно и меру ответственности простых граждан. Обе эти страны были по итогам войны оккупированы и лишены всякой самостоятельности – всем памятны кадры кинохроники, в которой солдаты союзников отводят всех жителей мирного немецкого городка в концлагерь по соседству или в кинотеатр, смотреть фильм о таком концлагере.

Но... чуда не произошло. Настоящее переосмысление, глубинная работа с памятью началась в Германии, по сути, в конце 60-х, когда на сцену вышло поколение, опоздавшее не только на фронт, но даже в Гитлерюгенд. А в Японии, отмечает Эппле, этот процесс лишь начинается в последние пару десятилетий. Например, много споров вызвал в стране мультфильм «Ветер крепчает», который с симпатией рассказывает об авиаконструкторе Дзиро Хорикоси. Хрупкий юноша, с детства мечтавший о небе, но неспособный стать пилотом по слабости здоровья, создает… «Зеро», самый знаменитый на Тихом океане истребитель и главное оружие агрессора. Няшная анимешечка! И вот – спор о том, можно ли такое снимать.

Но Германия и Япония – все же особые случаи, связанные с военным поражением, международными трибуналами и с тем, что основными жертвами немцев и японцев были все же представители других национальностей. Актуальней для нас четыре других примера: Аргентина, Испания, ЮАР и Польша. В каждой из этих стран существовали в XX веке диктатуры, в каждой были массовые репрессии, в каждой в итоге восторжествовала демократия, и граждане каждой из них вынуждены были объяснять своим детям, как же это так получилось и кто теперь виноват… или не виноват?

Ключевым здесь становится различение вины и ответственности, непонятное и странное для многих. Что, диктатура была плохой? Ну, не спорим. Но вы хотите сказать, что в ее преступлениях виноваты наши дедушки-бабушки, которые честно трудились, воевали, растили детей? Да ни за что! Время было такое. Нельзя было иначе. Мы гордимся ими, гордимся, а кто не согласен – тот враг народа! Ну, или теперь это называется «иностранный агент», а скоро будет еще и «незаконный просветитель»…

Да, это типичная первая реакция на выпавший из шкафа скелет, на неудобное прошлое. И она может поддерживаться многочисленными примерами того, как именно наша страна на протяжении веков подвергалась постоянным нападениям со стороны соседей (именно так описывается национальная история в Польше). Мы – страдальцы и герои, мы праведники… в чем же мы можем быть виноваты как народ?
Ответственность – она не про вину, она про другое. Шкаф наш, скелет тоже наш. Что-то надо с ним делать, и за это отвечаем мы. А что делать-то?

Ответы предлагались разные. В ЮАР, к примеру, он звучал так: прощение в ответ на правду. Те, кто творил насилие во имя апартеида (о, как много рассказывали нам о его ужасах во время моего пионерского детства, умалчивая о Колыме!), должны были публично и подробно об этом рассказать. Если рассказ был правдив и если оказывалось, что их действия определялись не личным садизмом, а политикой государства, пусть жестокой и незаконной, – они получали официальное прощение. Да, в ЮАР это не привело к немедленному процветанию, напротив, за отменой апартеида последовал всплеск насилия, падение уровня жизни, массовый исход белых африканцев – но наивно было бы думать, что страшное прошлое не оставляет шрамов или что они не будут болеть. Но для этих шрамов было найдено хоть какое-то лекарство, из спирали насилия был предложен выход. Многие воспользовались им.

В Испании, казалось бы, примирение было достигнуто еще при диктатуре, когда при Франко в Долине Павших вместе захоронили тела участников гражданской войны с обеих сторон. Ну, а когда умер сам диктатор – его похоронили там же. Но только это «примирение» само было формой диктата, подтверждавшей версию победителей, их окончательный триумф над живыми и мертвыми – и вот в позапрошлом году (!) Франко перезахоронили. Споры о его роли в истории страны продолжаются и по сей день, но это именно диалог, трудный и необходимый – а не победные реляции одной и только одной стороны.

А в аргентинском опыте меня поразило больше всего то, что работа с трудным прошлым была начата простыми женщинами, которые еще во время диктатуры выходили на главную столичную площадь с портретами своих близких, пропавших без вести (и, как оказалось впоследствии, убитых хунтой). Они не требовали многого, они лишь хранили память о своих любимых, ведь невозможно забыть мужа, сына или дочь, сестру или брата – и значит, целому народу невозможно вычеркнуть из себя тех, кто оказался неугоден его правителям. И со временем неизбежными стали судебные процессы над теми, кто похищал и убивал людей.

«Зачем же ворошить прошлое?» – спрашивали иные люди в каждом из этих случаев. Ну, проехали, вроде жизнь налаживается, и без этих неудобных воспоминаний она будет лучше, комфортней, успешней.

Ан нет, не будет. Безнаказанность зла провоцирует его повторение. Дети, внуки и правнуки палачей и их жертв видят: выгодней быть палачом, за это потом палачам ничего не бывает. Они, в конце концов, выживают, дают потомство, передают ему свое наследство. А жертвы что? Лагерная пыль, плюнуть и растереть. Не запомним, не простим.

А лучше – простить, но запомнить. Сделать выводы, выучить уроки. Не повторять!
Поэтому я уверен, что настоящая работа с исторической памятью у нашей страны еще впереди, что без этой работы мы, увы, будем заходить на новые и новые круги насилия. Но никакая это не особенность «этой страны», как презрительно называют Россию те, кто ее не любит. Такое бывало со многими, думаю – со всеми странами мира, кроме, может быть, счастливого какого-нибудь островного государства посреди океана, которое возникло полвека назад и ни с кем еще не успело поссориться. Свои скелеты в шкафу есть, повторюсь, у всех. Каждый работает с ними по-своему, но только эта работа позволяет двигаться вперед и строить будущее, а не бесконечно повторять мифическое прошлое.

Когда тебе причитается наследство, у тебя всегда есть выбор: принять или оказаться. Можешь отказаться, ничего не брать из того, что скопили твои предки. Но если принимаешь, то все целиком: не только имущество и деньги, но и обременения, обязательства, кредиты. Нельзя взять квартиру и отбросить счета по ипотеке и коммуналке, нельзя взять фамильные ценности, но отказаться от выплаты долга. Только все целиком: взять или оставить.

Вот и с историческим наследием – то же самое.

Скопировать ссылку