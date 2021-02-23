Спермагеддон Юлия Меламед о празднике 23 февраля и упадке мужественности

Нехитрое это дело — напиться вечером в пятницу, сесть за руль, проехать метров 500 и тут же быть пойманным сотрудниками дорожной полиции, много-то ума не надо, каждый знает. Так и было в 2000 году, после моего дня рождения, когда в серьезном подпитии мои друзья мужского пола уселись всемером в маленький опель, что само по себе уморительно смешно, ага, а водителем был самый из них пьяный, и очень весело проехали они пару километров. После чего случилось неизбежное.

Раньше каждый уважающий себя пьяница считал своим долгом сесть за руль, в особенности же вечер пятницы был специально предназначен для пьяного вождения. Если вечером пятницы тебя останавливал гаишник, а ты, например, назло всему вдруг трезвый, гаишник считал себя чуть ли не обманутым.

«Здорово же мы их надули!» — говорили мы, когда ездили трезвыми по ночному городу, дразня своим беспечным видом голодные дорожные патрули.

Теперь уж мы намного старше, намного дешевле такси, намного выше штрафы, намного ниже деревья. Да и ЗОЖ стал общественной нормой. Кто сейчас пьяным за руль?! Только совсем уж непуганый и безмозглый.

Так вот, остановили их сотрудники ГАИ. Хохот прекратился, наступила мгновенная расплата. Все вышли, чтоб разделить пьяную ответственность и платить по счетам. Все, кроме одного. Но был один, который…, так сказать. Был один наш приятель, назовем его В., он просто вышел и ушел. Ну, не он же за рулем, сами рассудите. Он-то тут при чем, подумайте головой. С какой стати он должен оставаться со всеми, окститесь. Шестеро решили, что должны остаться.

А что, было бы правильно, если бы все спокойно разошлись и остался бы один водитель? Такая, что ли, картина была бы справедливой?

Потом они мне объяснили, в чем было дело-то. Дело было в том, оказывается, что В. был единственным, кто откосил от армии. Именно так они это для себя объясняли. Богемные ребята, проклинавшие свои годы в армии, были совершенно твердо уверены, что В. чего-то в жизни недополучил важного, что формирует… (не скажем «настоящего мужчину», хотя напрашивается) недополучил чего-то такого, что вот не можешь ты уже просто так встать и уйти, когда товарищи в беде. И что, это дает армия?! Вот эта советско-российская с дедовщиной?!

Это были ребята, которые угодили в армию в 1988-89. Еще шла афганская кампания. Военные кафедры позакрывали, институты не спасали. Им грозила война, было страшно, но косить никто не стал. Тогда гребли всех. С ними рядом оказались совсем непригодные к службе ребята, с явной инвалидностью. Тогда же, в 1989 году, Ельцин освободил от службы по призыву всех студентов. Тогда же стали возвращать кафедры. Тогда же вывели войска из Афгана. Они попали в хвост этой бессмыслицы, им еще повезло, что не попали на фронт, что отслужили только год.

И даже несмотря на всю злокачественность советской и российской армии конца 80-х — начала 90-х, эти не созданные для армии люди считали, что армия (может быть, как и улица?) воспитывает какие-то базовые представления о честности, товариществе, мужскости.

Эта их интерпретация того пьяного эпизода была и остается для меня загадкой. Не могу определить своего отношения к ней.

Ну, и оставим это эпиграфом. Таким было понимание «мужского» у поколения Х…Как говорится, запомните этот твит.

Прошли годы.

…Можно ли запутаться в двух соснах? Можно, говорит народная мудрость. Можно ли запутаться в двух полах? Можно, отвечает опыт. Весь мир и запутался.

Россия — последний бастион, защищающий прежнюю идею пола (точней, гендера), о, этот прекрасный простой мир, в котором все бабы дуры и все мужики сволочи — не уходи, побудь со мною.

В старой системе ценностей мужчина свиреп, нетрезв, молчалив, неэмоционален и лаяй, женщина болтлива, бессмысленна, красива, ест только слегка приправленную травку. Он добытчик. Она хозяйка. Все понятно. Подарила своему носки — сиди жди от своего гвоздики. Чем плохо? Не троньте скрепы, гады, не вынимайте простыню из-под клиента.

Последствия гендерной чехарды катастрофичны. За 10 лет удвоился (!) процент никогда не состоявших в браке людей в возрасте 40-50 лет. Раньше-то люди объединялись в пары, потому что были разны, а не равны. Очень успешны сегодня стартапы, которые предлагают нам виртуального друга в приложении смартфона. Он выслушает и поддержит, поделится переживаниями, порекомендует музыку. Будем считать, что это отношения.

Сегодня Россия отмечает 23 февраля и 8 Марта, праздник непослушания всему миру, праздник старой доброй бинарности, четкого деления вселенной на мужское-женское.

90% россиян (среди них я, если что) считают, что 8 Марта — это «женский день», а не день борьбы за женские права, а 23 февраля — «мужской праздник», а не праздник военных. Ну, так и есть. Кулаком по столу! Наша страна держится за эту бинарность в самом ее традиционном виде, ок бумеры.

Прогрессивное человечество эту бинарность и однозначность как старозаветную бросило в прошлом миллениуме. И демаскулинизировалось. Общество стало феминным и инфантильным. Все, что раньше называлось мужественностью, называется теперь, оказывается, токсичной мужественностью. Все нормы мужского поведения, которые еще совсем недавно обществом одобрялись, теперь осуждаются. К токсичной мужественности относятся желание побеждать, самоуверенность, настойчивые ухаживания, пристрастие к алкоголю и все остальное, что составляет гордое понятие «настоящий полковник».

А отсюда что? А отсюда все.

Да хотя бы новый запрет ставить точку в конце предложения в переписке.

Если ничего не подозревающий родитель напишет ребенку фразу: «Жду тебя в машине», — в ответ он получит: — «А что ты злишься-то!».

Потому что звучит это теперь: «Жду тебя в машине» — и точка.

Спорят, почему так вышло. Почему теперь, чтобы не показаться недружелюбным, следует писать сообщения без точек. А я скажу.

Потому что точка маскулинна. Агрессивна.

Точка — самый смиренный знак препинания — теперь вдруг увеличилась в размерах, налилась агрессией и заорала на всех. Да, форменный харассмент эта ваша точка. Мягче надо, бережнее… И ни от кого никогда не слышала я столько раздражения по поводу этой новой (странненькой) нормы, сколько от российских мужчин. Интуитивно чуют, что под них роют.

О, если бы только пунктуация!.. По данным Oxford Academic, в мужском семени стремительно падает количество сперматозоидов. Кругом предательство.

Ведущий ученый в области репродуктивного здоровья Шэнна Х. Свон подсчитала, что с 1973 по 2011 год количество сперматозоидов у среднего мужчины в западных странах упало на 59% (что, разумеется, угрожает фертильности).

Кроме того, все больше сперматозоидов оказываются дефектными.

Наблюдается бум так называемой двуглавой спермы (это такие ребята, которые вместо того, чтобы рваться к своей цели в яйцеклетке, нарциссически бесцельно наяривают вокруг своей оси кругами). И наконец, Свон обнаружила, что и пенисы у младенцев (в развитых странах) стали меньше.

Россия в число 40 исследуемых стран не вошла. Но, вообще говоря, с незападными мужчинами эта тенденция не прослеживается. Ни на что не намекаю, но в Африке-то в этом смысле все по-прежнему. А Япония как развитая страна демонстрирует те же трагические показатели.

Нельзя же не заметить, что и в культуре Японии всем известные молодые идеальные девочки-школьницы пришли на смену самураям. Вроде причины этого — культурные. Мужская линия в культуре, знаменитая, самурайская, маскулинная, была задавлена, так как привела к поражению во время Второй мировой войны, и в культуре восторжествовали качества феминности и инфантильности. Но трагическая тенденция исчезновения сперматозоидов, наблюдаемая доктором Свон, отлично видна на примере японских мужчин.

Изменения уже очень заметны. Феминистки и феминитивы, передел влияния в пользу ранее дискриминированных женщин, асексуальность, запрет харассмента, под который попадают безобидные кокетство и флирт, публичные расправы над «настоящими полковниками», рост популярности и влияния ЛГБТ-сообщества, асексуальная революция и даже запрет точек — мир находится на пороге выработки совершенно новых социальных норм. Наша свобода в том, будем ли мы участвовать в их формировании или будем только наблюдать? Как земляне, на которых движется планета Меланхолия. Будет ли какой-то диалог в обществе? Можно ли способствовать началу такого диалога?

Так выпьем же 23 февраля за диалог. Нужен диалог! Вон на днях в суперпопулярном Clubhause был уже диалог, очень авторитетный, с участием влиятельных медийных фигур. Тема дискуссии — «адекватный феминизм». Поговорили. Как на XVII съезде ВКПб, «съезде победителей». После этого диалога половину народа массово расстреляли (зачеркнуто) забанили. Друг на друг, стало быть, массово настучали.

Очень поучительная история.

Почему-то всегда так. «Съезд победителей» — он же «съезд расстрелянных». Крупный диалог — он же массовый бан.

Да, знаю, у меня с поздравлениями к празднику всегда так. Однажды в 1999 году уже поздравляла мужчин с 23 февраля, потом телефоны редакции оборвали благодарные защитники Отечества с требованием меня немедленно убить. Это я снимала фильм для телеканала «Россия» к 23 февраля про армию. И вдруг пришел мне в голову такой образ: взяла где-то солдата-срочника, совсем ребенка, с детским трогательным лицом, посадила его на карусель, была тогда такая большущая карусель перед входом в Парк культуры, может, и сейчас есть. И он скакал на этой большой деревянной разукрашенной лошади, круг за кругом. Мне нравился этот образ. Давал какой-то объем. Мужчина в форме (идеальный мужчина, то есть) катался на карусельке и становился на наших глазах совсем инфантильным. Как в воду глядела.