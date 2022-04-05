Предал доверие всех

В далеком незнакомом мире на совсем другой планете неделю назад совершенно неожиданно для землян провели церемонию награждения премии «Оскар».

А последствия этого награждения начинают проявляться только сейчас.

Инопланетяне шли по красной дорожке, такие светские и уверенные в себе, изысканные, легко несущие свои тела в невероятных нарядах – ни я, ни мои друзья так никогда не смогут, и внуки, и правнуки наши не смогут, и так до седьмого колена – хоть ты всю жизнь в Калифорнии живи, хоть всю жизнь прикрывай развязностью врожденную неловкость.

И вот когда все уселись в зале и затихли, один черный талантливый шутник неудачно пошутил, его каламбур про жену другого чернокожего шутника и ее лысую голову был не совсем хорош. И тот (чья жена) вышел на сцену и, красиво размахнувшись, дал другому черному в бубен. Заступился за жену. Я бы на месте жены радовалась бы и гордилась, я тоже хотела б, чтобы за меня кто-нибудь заступился.

Вот, собственно, и все. Слава богу, оба были черные – иначе б, конечно, ядерная война.

Нет, не все. Спустя неделю выяснилось, что не все.

Прошла целая неделя, прежде чем появилась какая-то (отложенная) общественная реакция, потому что общественный шок и травма от пощечины был такой силы, что раньше никак невозможно было отреагировать, а надо было сперва переварить.

Всю неделю рисовали мемы с той знаменитой оскаровской хореографии с пощечиной. И обсуждали важное: а хорошо ли это – бить в бубен тому, кто прилюдно оскорбил твою жену? А правильно ли это? Лично я считаю, что да, и горько жалею, что прошли времена дуэлей, моя б воля – всех бы к барьеру.

Думали-думали… Можно было еще списать на эксцессы шоу-бизнеса, где рамки хулиганства чуть шире, чем в мире простого бесцветного обывателя, но не прокатило.

Общество подумало-подумало и решило, что какими бы справедливыми ни были бы твои резоны, ты не имеешь права просто так применять силу.

Подумав еще немного, в лучших традициях кэнсл калче (культуры отмены) общество «отменило» на фиг Уилла Смита. Его заставили написать слова, которые хорошо знакомы нам по судебным отчетам по делу правого троцкистского-зиновьевского блока: «Я обидел всех, Криса Рока, его семью, моих друзей и близких, а также всех гостей церемонии и зрителей по всему миру. Я предал доверие академии, а также лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и получить награду за их успехи. У меня разбито сердце», – вынужден был сказать Уилл Смит.

Не помогло. Из оскаровской киноакадемии его выгнали. Netflix и Sony Pictures отказались с ним работать, остановив производство фильмов с его участием.

Опытным путем выяснилось, что не только щипать баб, но и бить мужиков нельзя.

Это важное событие. Важнее, чем кажется. Чуть поколебавшись, общество определилось, что не готово даже к такому мелкому проявлению насилия, как пощечина. Даже между черными (если б пощечина была межрасовой, аларм сработал бы сразу). Вот это интересно. Уилл Смит – представитель черной (африканской-афроамериканской) пассионарной культуры, в чьих жилах еще течет кровушка, на зависть обессиленной дряхлой европейской. Тут же вроде еще можно постоять за честь подруги, громовым голосом крикнуть «фак» на весь зал и разукрасить противника под хохлому. Но – нет.

Как известно, только государство обладает исключительной монополией на насилие. Это его основная функция. А если это не так, если насилие распределено между разными группами, разными обидчиками и обиженными, если можно безнаказанно насильничать, отстаивая свою справедливость, как бы она ни понималась – значит, государственной власти не существует и вместо страны у вас «failed state» (государство провалилось).

Во всех остальных случаях и для всех насилие забанено полностью. Недопустимо оно и в виде самозащиты, когда на самозащиту надо получать отдельное разрешение, и в виде оправданной (как бы) пощечины.

Расслабился народ, разнежился, отучился бить и получать в морду, пощечина – скандал. Куда ж ее девать тогда, природную силушку? На протяжение последних 30 лет удивленные социологи ломали голову над феноменом, который называли «великое снижение насилия», «crime drop».

Считается, что общество неуклонно идет по пути прогресса, к ненасилию, миру, котикам и обнимашкам, включению разных дискриминируемых в прошлом групп в общество, понимаемой широко инклюзии, и это так и есть, и то, что иногда кажется, что это не так, то это только кажется. Это просто небольшой откат, небольшое контрдвижение на широком пути прогресса.

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