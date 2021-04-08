Старший брат, который всех бесит Анастасия Миронова о том, что Россия развивается назло соседям и вопреки здравому смыслу

Неудобное у всех чувство, смотрю, вызвала колонка Семена Новопрудского о том, что России распад СССР пошел на пользу, тогда как бывшие советские республики, за исключением балтийских, от этого события проиграли. Утверждение верное, но абсолютно для всех неприятное. Адепты Союза возмущены, что его развал показался кому-то благом. Ультралибералы скорее язык себе перекусят, чем скажут, что дела в России идут лучше, чем на Украине.

И если с советской ностальгией все понятно, феномен условно прогрессивного человека, который отказывается трезво сравнивать нашу страну с соседями, удивляет. Любой человек, который поездил по бывшему СССР, знает, что наша страна выглядит наиболее развито из всех них. Либо они не ездят по соседям, либо боятся их разозлить. Ну и в целом — не способны объять сложную мысль: да, мы, такие дикие, с коррупцией, олигархами, застоем и надоевшей властью, оказались куда более современными, чем страны с установившейся демократической традицией и якобы уничтоженной цензурой.

В последние, скажем, 15 лет я была во всех экс-советских странах, кроме Украины, которую хорошо знаю по более ранним впечатлениям, а также — по теленовостям. И я могу совершенно ответственно сказать: какой бы ни сложилась политическая ситуация, что бы там наши соседи ни говорили, Россия выглядит самой прогрессивной из всех стран, и на нее оглядываются «наши ближайшие партнеры».

Люди на улицах Минска и Киева отличаются от пешеходов даже не наших столиц, а областных городов: одеты более старомодно, с отставанием года на три, пожалуй. У них прически, какие в России уже не носят. Украина с Белоруссией (про Молдову и Среднюю Азию с Закавказьем мы, пожалуй, даже и не говорим) до сих пор делают пудровые брови и нарочито гиалуроновые губы, какие у нас стали уделом продавщиц пятисотрублевой парфюмерии. И все еще лепят себе ногти-сабли со стразами. Мы как-то уже отсмеялись над этим, а у них все впереди.

Даже когда идешь по улицам Таллина или Риги, видишь, что люди одеты более устаревше, чем на улицах Петербурга, к ним фасоны приходят позже, чем к нам. Особенно — среди русскоязычного населения. Включишь местное телевидение — там показывают людей, у которых в домах ремонты, уже не популярные в России.

Быт, мода, культура, реальный уровень жизни, уровень развития ретейла, чистота в супермаркетах, современность выкладки на полках, тренды в искусстве, издательском деле — во всем видна не отсталость, а молодость. В торговом центре в сердце Таллина — примерно как у нас в ТРЦ на окраине областной столицы где-нибудь году в 2013-м. По уровню чистоты и порядка на полках небольшие магазины Латвии и Литвы отличаются от наших. Об этом не очень говорят, потому что ура-патриоты в силу возраста и порой скромного достатка мало путешествуют по ближнему зарубежью, а либералам сил не хватает признать, что рижский супермаркет для бедных грязнее, чем пермский. Поэтому факт висит в воздухе, его некому подобрать и некому в него пнуть.

И так замалчивается многое. Ведь проговаривание этой разницы обязывает к продолжению темы уже на других оборотах, с другими словами и другими вопросами. Если мы Мордор и населены орками, почему у нас более развито издательское дело, газеты и интернет-медиа выглядят куда современней, чем у тех, кто легко и непринужденно голосует за оппозицию на выборах и строит европейский путь? Достаточно ведь посмотреть на обложки в книжном магазине, чтобы понять, на сколько конкретно лет эта индустрия в стране моложе российской. То же — с газетами. Печать Эстонии или Латвии не идет ни в какое сравнение с нашей. Даже рекламный спам, который рассовывают по почтовым ящикам, у них такой, каким был в России в середине 2010-х.

А возьмите телевидение? Я во всех поездках всегда смотрю местное ТВ и обязательно стараюсь включать телевизор в маленьких городках, чтобы поглядеть на локальных дикторов, их маленькие новости. Сейчас никуда не езжу, однако смотрю IPTV. И, знаете, все ТВ соседних стран производит тягостное впечатление: графика, заставки, монтаж, одежда ведущих, реклама смотрятся менее современно, чем у нас. В Белоруссии — совсем беда, там, похоже, до сих пор заставки в Paint рисуют, а политические обозреватели приходят на запись в люстриновых штанах. Очень смешное у белорусов телевидение. Писали, что в разгар их протестов туда отправили десант российских пропагандистов. Охотно верю: у них в сетке появляются порой ведущие без провинциального выговора и в хорошо сидящих костюмах. Я однажды целый вечер провела, делая ставки, москвич в минской студии или местный — ни разу не проиграла, потому что наших на фоне белорусов за версту видно. А конкретней — за 500 верст, именно на таком расстоянии от белорусской столицы я живу.

На Украине телевидение получше, но все равно остается послевкусие, будто попал на несколько лет назад: корреспонденты новостей выходят в эфир в каких-то пуховиках с тугими ремнями на талиях и с огромными пряжками. У нас такое телевидение было, когда Арам Габрелянов вместо питерского 100ТВ запускал свой Life. В первое время, пока они там все отлаживали, в кадре вообще черт знает кто появлялся. Вот на украинском центральном ТВ сейчас все выглядит точно так же. Только, на минуту, у нас это было в Петербурге и в 2015 году!

Из всех постсоветских стран только в Казахстане и Азербайджане телевидение более или менее сопоставимо по развитию с нашим. Знаете, почему? Потому что там есть деньги. Только они делают ТВ высокотехнологичным. Без денег нет конкуренции технологий, качественной аппаратуры, красивой картинки. В этих странах телевидение еще и очень ориентировано на Турцию, которая поставляет опыт. Книжный рынок, кстати, в Казахстане тоже неплох и газеты добротные. Не сравнить с украинскими.

Про Эстонию уже такого не скажешь. Вообще все балтийские СМИ выглядят очень бедными и скромными, как будто их делают провинциалы. Словно ты смотришь российский телеканал из райцентра.

В целом про технологии говорить нечего: цифровая оплата, скорость интернета, удобные проездные, интернет-доставка до постаматов — все это на несколько лет отстает от России во всех абсолютно экс-советских странах, кроме, пожалуй, Эстонии. Тут нельзя не похвалить — с IT у эстонцев все в порядке. Едешь по Эстонии на машине и всю дорогу можешь ловить и раздавать суперскоростной 4G (может, уже и 5G, не знаю). Пересекаешь границу с Латвией — будто в черную дыру попадаешь. То же — с Литвой. В 2018 году заезжала в Каунас: уже замок видно, а сети нет!

Во всех этих странах тоже есть своя пропаганда, свои боевые листки. И они, что на Украине, что в Балтии, неизменно сравнивают какую-нибудь российскую глубинку со своими столицами. Киевляне любят выложить фото Крещатика рядом с дорогой в поселке в тундре, где летом нельзя проехать и вне зимы сообщение есть только по воздуху. Сопоставят и наслаждаются! Ни разу не видела, чтобы Крещатик сравнивали с Тверской. А давно ли отгремел скандал, когда латвийский политик выложил фото МРТ-кабинета в райцентре, а ему прислали в ответ какие-то заезженные фото из нашей провинции 2000-х, для страху разбавив их зачем-то фотографией туалета из Освенцима, заявив, что это российская больница? Красивый ход, и только. А если сопоставить сопоставимое, получится ерунда. В моем райцентре, в воспетой еще Пушкиным Луге, пьяные на дорогах не валяются, а в Латвии они валяются, и я их лично поднимала, а местные проходили мимо. И я лично видела, что окраины Тарту выглядят куда депрессивней окраин Тобольска, где я тоже была. Что касается Украины, то там только по кривизне зубов, степени прыщавости лиц и числу дам с желтым блондом можно понять, на сколько лет страна отстала, несмотря на регулярную сменяемость власти. Даже ехать туда не надо — достаточно вечерние новости на телеканале «Интер» посмотреть. Хочется съязвить про сынка и ляхов, но не буду. Просто констатирую: люди в украинском телевизоре сегодня выглядят так, как у нас — лет пять-семь назад.

Украина года на три, а то и пять отстает в бытовом плане в целом, Белоруссия — еще больше. Про Среднюю Азию говорить глупо. Но это и не секрет, многие это признают. А вот то, что даже в Эстонии или Литве видна разница с нами и она не в пользу соседей! Балтия не очень-то развитая, если много там бывать, подмечаешь детали, у нас уже невозможные. Просто говорить об этом некому.

А знаете, что главным образом выдает в этих странах догоняющих? Их традиция постоянно оглядываться на Россию.

Одно время я каждый год подолгу бывала в Балтии (они же не любят, когда их называют Прибалтикой) и неоднократно писала путевые заметки — там это вызывало колыхания на уровне парламентов. Хотя, казалось бы, кто я? Так, публицист, три года назад бывший еще менее известным. Но меня очень внимательно читали. Одно из самых моих удивительных впечатлений от поездок — когда я, путешествуя по Эстонии, в Facebook написала серию постов с заметками о местных, и их обсуждали Латвия и Эстония. Включая депутатов, чиновников столичных мэрий и даже работников их министерств. Я не успела выехать из Эстонии, а меня там узнали в супермаркете. Потому что «русский журналист». Они говорят нам, что презирают нас, но все равно оглядываются.

Так же было с Латвией. Мой рассказ о том, как мы с семьей перевернулись у самой границы, потому что в Россию вела щебеночная дорожка, привлек тогда пятерых депутатов латвийского сейма! Потому что это событие.

В общем, жизнь сложна. Не в смысле тяжести, а в том смысле, что она порой очень сложно устроена и причудливо себя ведет. Есть выдуманный мир, где все хорошее достается хорошим, а плохие не получают ничего, и есть мир реальный. В нем мы, такие вот как бы дикие, несвободные, все равно оказались в авангарде стран, которые больше всего хотят от нас убежать. И тут, вероятно, надо согласиться с тезисом о том, что Россия, пусть и с поправкой на олигархат и коррупцию, очень выиграла. Этот выигрыш виден даже на автозаправке: стоит переехать границу с Эстонией, Латвией и, тем более, Белоруссией, как сразу понимаешь, что попал в прошлое. Чистое, аккуратное, но прошлое. Если бы эти два фактора — олигархат и коррупцию — хотя бы уполовинить, мы бы и на три головы уже были выше. А они, наверное, жили бы так, как живут, ведь им и сейчас ничего не мешает. Мы только мешаем. Давайте говорить честно: они тоже видят, что мы тут без них не загибаемся, и их это, похоже, страшно бесит. Самый страшный удар для украинского пользователя на прошлой неделе случился, когда он узнал, что в российских больницах нет туалетов, как в Освенциме. Неприятные знания. Им с этим знанием тяжело жить.

У нас дрянное положение: мы окружены странами, которые считают, что им лично станет легче, если мы начнем жить хуже. Как будто они от этого прыщи выведут и научатся пользоваться хромакеем.