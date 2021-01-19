«Суверенные граждане» против «глубинного государства»

Мощный взрыв потряс центр столицы штата Теннесси города Нэшвилла рождественским утром 25 декабря 2020.

На воздух взлетел трейлер – дом на колесах. Вылетели окна в соседних домах, запылали стоявшие рядом машины. Примчались пожарные. Медики доставили в больницу трех раненых. Полиция, ФБР и «Бюро контроля алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ», ведающее преступлениями с использованием огнестрела и взрывчатки, начали следствие.

Бизнесмены города объявили награду 300 тысяч долларов за сведения, ведущие к поимке виновных. Позднее сообщалось, что рядом найдены чьи-то останки. Власти считают взрыв преднамеренным, хотя и не знают мотивы преступников.

Взрывы машин в Штатах случаются чаще штурмов Капитолия. Иные нанесли немалый ущерб и унесли немало жизней. В 1995 году в Оклахома-Сити такой взрыв разрушил несколько зданий, ранил около тысячи и погубил 168 человек. Террористов – Тимоти Маквея и Терри Николса – арестовали и судили. Они были сторонниками Движения ополчения США (Militia Movement) – радикального общественно-политического течения военизированных группировок, включающего вооруженные отряды. Обычно в них входят ультраправые боевики, готовые применить оружие для воплощения их целей.

Ополченцы не раз вступали в инциденты с властями. В Бункервилле они выгнали с ранчо чиновников, решив, что те хотят увести скот, в Орегоне заняли заповедник, выступая против вмешательства властей в жизнь владельцев ранчо, лидер формирования из Юты Билл Киблер был арестован за попытку взорвать официальное здание в Аризоне, мечеть, офисы ФБР и Национальной гвардии. И таких примеров немало.

Идейно близко ополченцам Движение суверенных граждан. ФБР считает их экстремистами, которые живут в США, но не хотят подчиняться судам, налоговым службам и правоохранителям. Но они не анархисты. Те – левые, их идеалы – свобода личности вне государства, в общинах и трудовых коллективах, антифашизм и социальная справедливость. А эти ультраправые – расисты и крайние индивидуалисты с девизом «сильный прав». «Не все их дела преступны, – сообщает ФБР, – но список беззаконий велик – убийства; насилие; угрозы судьям, полиции и чиновникам; попытки выдать себя за полицейских; подделка денег, документов и номерных знаков; мошенничество с ипотекой» и т.д..

У ополченцев и суверенных граждан нет единого центра и структуры – их движения «горизонтальны». Но иерархия есть в каждой из входящих в них групп.

Тут и «Арийские нации» (неонацисты); «База» (сеть ячеек, желающих создать в США белое этно-государство); «Национальный альянс» (расисты, выступающие за ликвидацию в стране евреев и всех рас, кроме белой); боевики из «Фронта патриотов», «Объединенных овчарок Огайо» и «Гордых парней»; ну и ветви ку-клукс-клана – куда ж без него? В реестр «Южного юридического центра исследований нищеты» – авторитетной гражданской организации, работающей с этой темой, включены десятки «групп ненависти».

Моей колонки не хватит, чтоб перечислить их отряды, подразделения и фракции. «Возможно, самая крупная из них – это Posse Comitatus (буквально – «власть графства»), – пишет журналист и исследователь Джон Миллер в тексте «Политика ненависти в США», – Ее сторонники резко против федерального устройства США, а высшей властью считают шерифа округа. А налоги, социальные выплаты, водительские права, а то и номерные знаки – нарушением Конституции. А власть им даровал сам Бог, как учит Уильям Поттер Гейл – проповедник секты «Христианская идентичность» – расистского религиозного учения, коему в Posse Comitatus следуют многие, веря, что лишь избранная белая раса наследует библейским откровениям.

Но в списке «групп ненависти» – не только белые ультраправые. «Южный юридический центр» включил в него и членов «Нации ислама», черных расистов из «Новой партии самозащиты черных пантер» и т.д. А Дейл Л. Уотсон – замдиректора профильного отдела ФБР в докладе Комитету по разведке Сената упомянул фанатиков, связанных с Аль-Каидой (организация запрещена в России), талибами (организация запрещена в России), а также ультралевые «Фронт освобождения животных» и «Фронт освобождения Земли».

Тем временем иные американцы правых взглядов вешают ярлык «леваков» и «коммунистов» на политиков Демократической партии и членов либеральных клубов типа «Общего дела» или «Дочерей Американской революции». А то и на республиканцев, не топящих за Трампа. Конечно, никакие они не леваки. Лишь немногие демократы по взглядам и целям близки к социалистам, не говоря уж о коммунистах и настоящих леваках из итальянских «Красных бригад», перуанского «Светлого пути» или городских партизан «Фракции Красной армии» в ФРГ.

Возможно, компот в головах ультраконсерваторов вызван депрессией из-за поражения Трампа на выборах? За четыре года он создал корпус эмоциональных правых сторонников с архаическим мировоззрением, видящих в нем надежду на превращение Штатов в страну, иммиграция в которую ограничена, где социальные гарантии минимальны, а в политике доминируют белые. Поэтому они называют врагами Америки и ее ценностей всех, чьи идеи и действия не отвечают их картине мира. Не замечая, что сами угрожают традициям, обычаям, основам и ключевым институтам правовой и политической системы США.

Меж тем, я согласен с коллегами, которые считают: серия скандалов, устроенных Трампом вокруг итогов выборов 2020, показала: deep state – «глубинное государство» (о нем много говорят его советники и сторонники) не плод буйного воображения. Но смысл этих слов не тот, какой они в их вкладывают. Для них это альянс крупного бизнеса, cпецслужб, чиновников и прочих влиятельных должностных лиц, ведущих собственную политику параллельно курсу президента, влияя на него путем утечек информации, через СМИ и бюрократию. Конспирологи верят: этой тайной машиной рулит сам Барак Обама.

А я повторю: суть «глубинного государства» не та, что приписал ему аналитик Майк Лофгрен, придумавший его в 2014-м. Глубинное государство в США – это глубоко укорененные в их политической почве и гражданском обществе традиции, институты, юридические и другие процедуры. Они ограничивают власть президента и попытки его сторонников разрушить нормы межпартийных отношений и способы принятия решений.

Именно в рамках этой системы республиканцы – губернаторы и местные политики – в положенный срок сертифицируют итоги выборов, проигранных их кандидатом, коллегия выборщиков утверждает победу демократа Джозефа Байдена, а политики-демократы готовы снять сомнения в честности выборов, пересчитывая голоса. Та же система велит судьям исполнять закон, отвергая иски команды Трампа как необоснованные, зная, что так же поступят и следующая инстанция, и Верховный суд. Верность армии принципу невмешательства в политику не дает реализовать идею ввести в ряде штатов военное положение для пересчета голосов. СМИ, в т.ч. консервативная телекомпания Fox News,, не признают т.н. «альтернативные факты» – берегут репутацию серьезных и солидных изданий. А миф о коммуно-обамовском заговоре пестуют маргинальные ТВ-студии и перевозбужденные блогеры.

Кстати, советский режим за 70 лет такое глубинное государство не создал. Ни реально представительной власти, ни конкурентной политики, ни независимого суда, ни свободных СМИ. И когда грянула угроза срыва клапанов и пришлось их приоткрыть, машина посыпалась. И никакие социальные инженеры ее не спасли. А в Штатах луддиты-конспирологи, несмотря на все усилия, ее не сломали. Хоть их попытки и отражают обостренное неверие части граждан ее процедурам, институтам и традициям. Это оно в 2016 году привело в Белый дом Трампа, а сейчас шумит в соцсетях, как многие знакомые мне его фанаты, что «им хватит оружия, чтоб 75 млн избирателей не отдали победу» и о «битве до последнего патрона».

Да, оружия в Штатах много – 393 млн единиц, что на 67 млн превышает их население. ФБР считает, что с апреля по октябрь американцы купили на 91% оружия больше, чем за то же время в 2019-м. В сентябре – 1,92 млн стволов, в т.ч. около 720 тыс. винтовок и дробовиков. А в октябре ФБР заявило, что раскрыло план похищения ультраправыми Гретхен Уитмер – губернатора штата Мичиган. Не удивляет, что другая сторона этого процесса – рост числа приговоров «ополченцам»-владельцам огнестрела.

Большая удача, что во время трампистских протестов 6 января не начались столкновения с применением оружия. Хотя, как сообщалось, в Атланте группа вооруженных ополченцев двинулась к правительственным зданиям. Сторонники Трампа в стримах восклицают: нас не испугали, нас разозлили! Кризис сохраняется. И если внимательно взглянуть на историю Штатов, то в минувшем веке едва ли удастся найти десятилетие, обошедшееся без внутреннего кризиса, либо без участия во внешнем. Но ведь не зря китайская мудрость гласит: кризис – это новые возможности.