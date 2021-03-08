8 Марта, феминистки и новый альбом Земфиры Мария Дегтерева о женщинах и главном женском событии месяца

Прочла в Facebook бессмертную фразу: «Когда я шлифую бетонные изделия куском арматуры, иногда думаю: не нарушает ли это каким-либо образом мою ведическую женственность?».

В целом у меня, конечно, и такие ассоциации с праздником 8 Марта. Нет, я страшно благодарна Кларе и Розе за то, что подарили нам всем возможность класть шпалы и лить чугун. Но часто хочется просто прилечь и звать дворецкого. А женские права не хочется.

Если совсем уж серьезно – конечно, 8 Марта не просто праздник. Иногда я с ужасом думаю, что было бы, родись я в мире, где женщине нельзя работать, где она не может принимать никаких решений, где она полностью подчинена мужчине. А ведь каких-то полторы сотни лет назад именно так и было. И благодаря именно суфражисткам и феминисткам ситуация переломилась.

Другое дело, что феминизм сегодняшний сражается, на мой взгляд, за вещи несколько странные. Право женщин не брить ноги! Право коверкать русский язык феминитивами. Я иногда пытаюсь осмыслить глобальную цель этой борьбы и не могу. Вот, допустим, сегодняшний феминизм победил. И стою я, вся такая красивая, с лохматыми ногами как есть – авторка этой колонки, вглядываюсь в даль и в этот момент женщины всего мира… Что? Утвердились в своих правах?

Если читать публикации нынешних феминисток – ровно так и выходит. Но в праздник хотелось бы поговорить о другом. О главном, на мой взгляд, событии последних месяцев, в центре которого – тоже женщина. Земфира выпустила новый альбом.

Я, например, глубоко убеждена, что Земфира – один из главных и самых сильных музыкантов в стране с самого момента своего появления. И что в принципе женщина может выступать в этой роли, мы тоже, конечно, во многом обязаны феминисткам. Тем, первым, не сегодняшним.

Земфиру я начала слушать в 1999 году, когда вышел первый альбом. Услышала где-то на улице «Ну почему?» и оторопела. С хорошими песнями, по моим наблюдениям, всегда так бывает, возникает странное, почти невыразимое чувство: «Очень круто, ничего не понял!».

Именно это было с Земфирой. И тогда я, школьница, еще не понимала, на сколько лет затянется эта любовь к исполнительнице со странным именем.

Когда-то Артемий Троицкий назвал Земфиру главным панком в стране. Конечно, он не имел в виду музыкальный стиль и аранжировки. Дело в том, что с самого первого альбома Земфира занята одним – ломает стереотипы. В том числе – стереотипы о себе. Взрывной, эмоциональный, полный подросткового протеста первый альбом жестко контрастирует с ее же поздними работами, где звучание многократно сложнее, а эмоций меньше. Блюзовые ритмы, аранжировки и гармонии, близкие скорее Лу Риду и Тому Йорку, а не традиционному русскому року, тексты, в которых протест сменился, кажется, не то безысходностью, не то светлой грустью.

И вот новый альбом. По уровню эмоционального накала он, конечно, ближе к первому, только здесь еще присутствует та самая сложность – ритмическая и гармоническая – к которой Земфира пришла с годами. В нем – огромное количество музыкальных аллюзий, цитат и просто приветов мировому року.

А еще в нем есть то, за что Земфиру в свое время, думаю, полюбила половина страны, – шокирующая эмоциональная откровенность. Разумеется, речь не идет о каких-то личных сведениях, она поет об обычных, казалось бы, вещах. Но в этих обычных вещах – настолько оголенный нерв, что возникает ощущение, близкое к неловкости. Как смотреть на человека без одежды.

И тем не менее, я слушала последний альбом и испытывала очень странные ощущения: в каждой почти песне то ли чего-то не хватает, то ли, наоборот, всего в избытке.

Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, что не так. Возможно, Земфира Талгатовна просто сломала очередные границы – текстовые и музыкальные – и вышла на какой-то новый уровень, до которого я как слушатель просто не дотягиваюсь.

Земфира тем и отличается от коллег по цеху, что не играет в привычные всем правила, а создает свои. И слушатель за ней просто не поспевает.

Ну и в завершение – все же, приятно, что мы живем в мире, где женщина может жить по собственным правилам. И думаю, если бы Земфиру в той колонке я назвала музыканткой или авторкой – она бы по меньшей мере не обрадовалась. Потому что когда речь идет о таланте или просто личных достижениях – пол не важен. И именно за это бились Клара и Роза.

Ну и с праздником, дорогие женщины!