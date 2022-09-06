В интернете громыхает скандал: артист Гудков сделал пародию на патриотичный клип певца Шамана. Артиста Гудкова я смотреть не стала – есть эмоциональные переживания, с которыми лучше не справляться в это скорбное время года. А вот клип певца Шамана включила.

Там дела обстоят так: поле. Колосится рожь по пояс. Посреди всего этого великолепия появляется певец Шаман и взвизгивает, словно его прямо сейчас режут тупым ножом — «Я русский». За те 15 секунд, что я припадала к живительному источнику, в кадре материализовалось, кажется, все из клипа «Россия для иностранца» – закат, колосья, ветер, расстегнутая рубаха. Мне, правда, остро не хватило медведя, балалайки и Джигурды.

Этот ненавязчивый визуальный стиль мы с друзьями называем «надела все лучшее сразу».

Помню, однажды в передаче «Школа злословия» националист Белов-Поткин силился объяснить, за что он любит Родину. Из объяснений следовало, что свою великую страну националист Поткин любит за аромат пирогов. О Толстом, Достоевском, о в целом великой русской культуре он, может, и слышал, но она сузилась для него до размеров игольного ушка. До масштабов композиции Олега Газманова, где звон колоколов и аромат пирогов.

Зрелище, признаться, завораживающее.

Вот в такое же ровно остолбенение я впала, ознакомившись с произведением артиста Шамана. Россия – страна с великой культурой, величайшей. Но зачем же так глумиться-то?

Я прекрасно понимаю, за что хвалят Шамана. Ситуация обострилась, общество окончательно разбилось на два лагеря, люди поддерживают своих. И самое для меня обидное во всей этой истории, что речь идет о моих единомышленниках!

Объясню. Когда много лет назад «художник» Павленский прибил не-скажу-что к брусчатке и был нашими либералами немедленно объявлен гением, потому что против Путина прибил, – я смеялась. Когда гением объявляли натужно-пафосного эпигона Звягинцева по той же ровно причине – я смеялась.

А сейчас мне грустно. Год из года я выдаю одну, тривиальнейшую мысль – талант автора и художественный уровень произведения никак не коррелируют с чьими бы то ни было политическими взглядами. Мне, например, глубочайшим образом был неприятен писатель Лимонов. От этого он не перестал быть великим русским писателем.

И сколь натужно ни кричи певец Шаман о любви к России – талантливее это его не сделает.

Никакая пародия не может оскорбить мои лично патриотические чувства. А подобный оригинал – да, может. Потому что это глум. Потому что это манифестируемое на всю страну дурновкусие.

И параллельно я наблюдаю еще один страшный процесс. Обыватель, далекий от понимания культурных механизмов, вооружился старой как мир формулой «искусство для народа» и «это должно быть понятно простому человеку». И требует прибивать к кресту неугодных. Он, обыватель, теперь в центре мироздания – потому что Родину любит. Ему все можно.

Есть замечательная работа Ольги Седоковой – «Посредственность как социальная опасность», автор там тему простого человека раскрывает полностью, не оставляя места для контраргументов.

Я одно лишь скажу – мне глубоко неприятно смотреть, как воинствующий и невежественный обыватель в моей стране начинает диктовать культурную политику. Призывать к цензуре. Призывать к тому, чтобы сажать за пародии, возвращаясь к Гудкову.

Я в целом против репрессий за слова в интернете, но в условиях спецоперации – да, я, и как юрист в том числе, поддерживаю наказание за распространение фейков. Здесь же речь идет о художественном (!) произведении. Которое просто кому-то не понравилось.

Я очень люблю свою страну, именно поэтому глубоко убеждена, что любые попытки низвести культуру до уровня политагитки ни к чему хорошему не приведут. Как никогда не приводили.

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