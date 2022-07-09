Китай как новый лидер

Книга американского инвестора – миллиардера, основателя крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates Рэя Далио «Меняющийся мировой порядок» акцентирует внимание читателя на, казалось бы, вполне тривиальных понятиях – приближающийся закат США как мирового лидера и становление КНР как новой мировой супердержавы. Опыт КНР в области экономических реформ, обеспечения беспрецедентных темпов развития экономики, а также опыт экспансии в страны третьего мира вполне сопоставимы с опытом Нидерландской и Британский империй, а также с имперской политикой США. Поэтому он заслуживает пристального изучения.

Как известно, КНР занимает второе место по объему ВВП после Соединенных Штатов, однако по паритету покупательной способности ВВП Китай с 2014 года обошел США и занял первое место в мире. По сути КНР – это «мировая фабрика», какой была в свое время Британская империя. Другая аналогия с Британией XVIII-XIX веков – наибольшие в мире золотовалютные резервы: половина мировых, объем которых на конец 2021 года составил 3,24 трлн долларов США и 63 млн тройских унций золота. Китай уступает только США по расходам на НИОКР, Пекин и дельта Жемчужной реки заняли второе и третье места в глобальном рейтинге научно-технических кластеров, уступая лишь Кремниевой долине. Помимо этого КНР – одна из ведущих космических держав мира, кроме того, имеет ядерное оружие и самую большую армию мира, превышающую по численности 2 млн человек. ВПК Китая выпускает разнообразные виды современных вооружений, включая истребители и другую военную технику, которую экспортирует за рубеж.

При этом КНР остается, согласно Конституции, социалистической страной при руководящей роли коммунистической партии, хотя начиная с 1978 года под руководством лидера страны Дэн Сяопина КНР смогла реализовать масштабные рыночные реформы, обеспечившие темпы роста ВВП на уровне 7-10% в год. «Китайское экономическое чудо» продолжается уже более трех десятилетий, таких поразительных успехов в развитии экономики не смогла добиться ни одна страна в мире.

Все мы знаем, что Китай много веков оставался закрытой от внешнего мира империей, отгороженной Великой китайской стеной.

История этой страны очень длинна и многогранна, она начинает свой отсчет еще с 2353 г. до н.э., согласно китайской хронологии она делится на периоды царствования императорских династий.

Считается, что китайское национальное государство было создано при династии Цинь с 206 г. до н.э. по 220 г. н.э. Далее следует череда династий нашей эры, начиная с династии Вэй (Эпоха троецарствования) и заканчивая династией Цин, которую свергла народная революция в 1949 году, установившая правление компартии. Но раньше была создана народная партия Китая – Гоминьдан, подавлявшая периодические восстания коммунистов, сыгравшая также немалую роль в истории страны.

Прежде всего отмечу, что лидер этой партии Чан Кайши, потерпев поражение в борьбе с вооруженными силами компартии, был вынужден скрыться на острове Тайвань – в бывшей португальской колонии Формоза, в то время части Китая. При прямой военной поддержке США Тайвань остается независимым, создавая источник разногласий между КНР и США, проводящих политику «двух Китаев».

Тайвань также показал миру невиданные темпы экономического роста при помощи американской военной, дипломатической и экономической поддержки. Инвестиции из США сыграли ключевую роль в превращении Тайваня из отсталой аграрной страны в технологически развитую. Тайвань начинал как экспортер риса, шампиньонов, вентиляторов в страны Юго-Восточной Азии. Затем стал крупным экспортером калькуляторов и другой электроники, а в настоящее время – лидер по производству целого ряда полупроводниковых приборов: процессоров, чипов памяти, материнских плат и ноутбуков, экспортируя их по всему миру, но прежде всего, главному партнеру – США. Интересно отметить, что экспорт Тайваня в Соединенные Штаты превышает импорт из этой страны в 150 раз!

КНР и Тайвань определенно имеют общие черты своем развитии. Самая явная – импорт передовых технологий, включая прямые заимствования, копирование передовых образцов техники и даже промышленный шпионаж. Далее отмечу ведущую роль внешних инвестиций, в случае КНР это «хуацяо» – живущие за рубежом китайцы, сохраняющие не только тесные связи с родиной, но и свой самобытный уклад жизни, устоявший даже под натиском достижений западной цивилизации и особенно культуры. Китайские общины и в Европе и в США, да теперь и в России – островки собственной цивилизации, стремящейся забрать все передовое у иностранцев, сохраняя при этом собственный быт, организованность, взаимовыручку и даже дисциплину.

В чем же причина столь длительного периода экономических успехов КНР?

Экономисты выявили т.н. «восточно-азиатскую» модель развития. Ее основными чертами считаются стремление к самоотречению во имя высшей цели даже ценой собственной личной жизни (лидерство в тех или иных отраслях экономики), концентрацию всех сил и ресурсов ради поставленных задач, уважение к начальству и почти военная дисциплина на производстве.

Во многом это объясняется конфуцианской моралью, буддийской доктриной отречения от мирских наслаждений во имя обретения бессмертия. «Лишь самого себя отринув, быть может, себя спасешь» – в этих словах древнего мудреца заключен весь смысл этических норм буддизма, да и других религий тоже. Человек, согласно канонам буддизма, существо несовершенное, при этом он сознает это и стремиться к самосовершенствованию. Для этого пригодны различные виды деятельности – восточные единоборства (вспомним монахов монастыря Шаолинь), основанные на дзен-буддизме, искусство составления букетов икебана, поэзия и живопись и т.д. Я уже не говорю о воспетых в фильмах Тарантино, да многих других, мечах катана. Могут ли европейцы восхищаться точильным камнем, способным довести железку ручного рубанка до такого состояния, что снимаемая им стружка древесины будет выходить в виде прозрачной, длиной несколько метров, ленты и нигде не порвется?

Вы скажете, что эти примеры из Японии? Согласен. Но мы знаем, что Китай дал миру такие гениальные изобретения, как бумага, печатные книги, зеркала, магнитный компас, порох и шелк, а также многое другое, включая фэншуй. Бумажные деньги в Китае вошли в оборот гораздо раньше других цивилизаций и стран. Технологию производства фарфора китайцы разработали за тысячу лет до европейцев.

Т.н. «тигры Юго-Восточной Азии» – Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Южная Корея – все они совершили «экономический скачок». Первой была Япония. Но кроме Японии и Кореи китайцы занимают значительные, если не сказать ведущие позиции в экономике «тигров». В Индонезии были серьезные социальные конфликты, вызванные недовольством засилья китайцев в бизнесе страны.

В Китае «большой скачок» пытались совершить еще во времена Мао Цзэдуна в 1958 – 1966 гг., однако страна скатилась в пропасть волюнтаризма, «культурной революции» и репрессий.

Лишь с приходом к власти Дэн Сяопина в 1978 году начался период кардинальных рыночных реформ. Но при этом коммунистическая партия КНР остается основной и руководящей политической силой в стране. Нынешний ее лидер – Си Цзиньпин, пришедший к власти в 2013 году, даже получил пожизненные полномочия руководства страной. Он стал жестче контролировать интернет, частные предприятия и банки. Как отмечал Рэй Далио, именно это является одним их признаков империи – только так можно обеспечить преемственность политики реформирования страны и вывода ее на лидирующие позиции. «Товарищ Си» смог это сделать.

При этом многие считают КНР авторитарной страной. Примеров тому множество – события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году – пожалуй, самый наглядный тому пример. Серия акций протестующих против режима участников, среди которых основную часть составляли студенты, 4 июня были разогнаны войсками страны с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Прав был Герберт Маркузе, считавший, что в настоящее время не пролетариат, а студенчество является самой важной движущей силой революционных изменений. Мир содрогнулся, узнав о такой жестокости пекинского режима – погибли многие тысячи человек. Однако КНР продолжала свою политику, занимая место в Совете безопасности ООН в качестве постоянного члена.

Китай также прославился своими жесткими мерами по обузданию коррупции в стране. Мздоимство всегда было характерной чертой китайского чиновничества на протяжении многих веков. Но Пекин ввел смертную казнь для коррупционеров. Показательные казни, виселицы с телами повешенных оказали отрезвляющее воздействие на чиновничество. Однако даже при этом коррупция не прекратилась. В рейтинге восприятия коррупции Transparency International позиции КНР снижаются, приближаясь к более коррумпированным государствам. Коррупционеры нашли способ относительно безопасно обогащаться, требуя перевода взяток на заграничные счета, где уже обитают их ближайшие родственники.

Все вышесказанное (и авторитаризм, и коррупция) доказывает, что Китай готовится стать мировым лидером, согласно классификации Далио.

Вернемся к реформам в китайской экономике. Каковы их результаты?

Начнем с того, что после прихода к власти компартии в 1949 году хозяйство находилось в кризисе – большинство предприятий было разрушено, предприниматели покинули страну вместе с капиталами. При помощи СССР был разработан первый пятилетний план модернизации экономики на 1953-1957 гг. При советской технической и финансовой поддержке было построено около 600 крупных и средних предприятий, тысячи более мелких. Национализировались частные компании. Рост промышленности КНР за указанный период составил 128,6 %.

Вторую пятилетку Мао Цзэдун разрабатывал уже сам, пытаясь добиться еще больших темпов роста путем децентрализации промышленности, создания самоуправляемых коммун в аграрном секторе и т.д. План этот получил название «Большой скачок», однако разрыв отношений с СССР, неблагоприятные климатические изменения вместо скачка привели к массовому голоду и экономическому кризису. Позже эти идеи Китай попытается реализовать в Камбодже при режиме Пол Пота и Йенг Сари. Все мы помним, чем закончился этот эксперимент над людьми.

После периода исканий и экспериментов над собственным народом в виде «культурной революции» и прочих «скачков» Пекин объявил о «политике реформ и открытости» в 1978 году, нацеленной на достижение высоких темпов экономического роста. Сначала было решено заменить народные коммуны семейными подрядами в аграрном секторе для ускорения роста ВВП.

Но по-настоящему к рыночным отношениям Пекин перешел в рамках эксперимента в середине 1980-х годов по созданию «особых экономических зон» в Шэньчжэне и еще трех прибрежных городах, куда хлынул поток иностранных инвестиций и передовых технологий из Гонконга, Тайваня и США. Законодательство Китая разрешило создавать совместные предприятия с участием иностранного капитала. Инвесторы получили доступ к огромному рынку страны с дешевой рабочей силой и огромными запасами природных ресурсов. После открытия еще 18 городов для доступа иностранного капитала, транснациональные корпорации стали переводить производственные комплексы, сборочные предприятия в Китай, передавая также и новые технологии, модернизируя старые заводы.

В Китае возникают тысячи акционерных обществ, часть акций передавалась работникам. Начинают работать Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи. Как мы видим, эффективные экономические реформы КНР вполне укладываются в модель развития империй Далио, повторяя опыт Нидерландов, Британии и др.

В 2013 году частные предприятия производят уже более 60% валового продукта страны. Появляются такие известные ныне компании, как Huawei, Haier и другие с годовой выручкой более 100 млрд юаней.

С 2015 года в экономике КНР стали проявляться структурные проблемы – на 30% падает фондовый рынок, юань дважды девальвируется, отток капитала вырос в 7 раз и достиг максимальных значений до уровня 1 трлн долларов. Общий долг страны превысил 300% ВВП.

С 2018 года обостряются торговые противоречия КНР и США, страны увеличивают пошлины на ряд высокотехнологичных товаров. Дональд Трамп даже обвинил телекоммуникационную компанию Huawei в краже американских технологий и наложил на нее санкции. От компаний США он потребовал перевести производства из КНР с его дешевой рабочей силой в США с целью создания новых рабочих мест. Идея довольно странная для Трампа с его огромной бизнес-практикой, хотя ее можно объяснить популизмом. При новом президенте США Джо Байдене Китай надеется на смягчение торговых ограничений.

В 2021 году из-за технического дефолта по обязательствам крупнейшего в КНР девелопера Evergrande Group в стране начался масштабный финансовый кризис, угрожавший стабильности мировой финансовой системы.

Однако монетарные власти смогли купировать кризис. Но проблема «плохих долгов» крупных корпораций КНР осталась. Пока Пекин имеет достаточно резервов для кредитования национальных компаний. Надо отметить, долгое время коммерческие банки оставались под контролем государства. В настоящее время в стране насчитывается свыше 4 тысяч кредитных организаций, но по активам лидируют шесть крупнейших банков, контролируемых государством. Есть также и частные банки, в том числе филиалы иностранных банков и огромное число сельских банков и кредитных кооперативов.

Зарубежные инвесторы активно вкладывали капитал в акции крупных банков – именно в них концентрировалась прибыль китайских торговых и промышленных предприятий. Так, Торгово-промышленный банк Китая в 2006 году установил мировой рекорд по объему привлекаемых инвестиций в ходе публичного размещения акций – 22 млрд долларов. Воодушевленные ростом китайской экономики иностранные инвесторы подали заявки на приобретение акций на сумму, превысившую предложение в 25 раз.

На конец 2020 года сумма активов китайских банков составила почти 50 трлн долларов, тем самым втрое превысив ВВП страны, и превзошла США по этому показателю в два с половиной раза (20 трлн долларов). Немногие из стран с переходной экономикой могут похвастаться такими достижениями в финансово – кредитной сфере.

Отмечу также, что на двух фондовых биржах Китая в Шанхае и Шэньчжэне зарегистрированы акции почти 5 тысяч китайских компаний, их рыночная капитализация в конце 2021 году составила 14,46 трлн долларов. В этом же году в Пекине начала работу еще одна фондовая биржа, на которой обращаются акции малой и средней капитализации. В финансовой области Китай в буквальном смысле наступает на пятки США, что вполне укладывается в систематизацию империй по Далио.

Но если европейские империи формировали свои сети зарубежных владений путем вооруженных захватов территории, а США – путем строительства военных баз и подписания договоров о сотрудничестве в случае агрессии против своих зависимых территорий, то Китай пошел иным путем.

Начиная с 1980-х гг. Китай активно инвестирует в развитые и развивающиеся страны, создавая свою систему зависимых стран. Пекин строит объекты инфраструктуры, предприятия и электростанции, причем довольно часто – в кредит. Тем самым страны попадают не только в технологическую, но и финансовую зависимость от Пекина. Например, телекоммуникационное оборудование имеет свои стандарты, и его невозможно заменить продукцией иных производителей.

Так, в 2020 году объем прямых зарубежных инвестиций КНР составил 2,58 трлн долларов. Это прежде всего Гонконг (хотя он и формально вошел в состав КНР, но экономическая система остается прежней) – 1,44 трлн, Каймановы острова – 457 млрд, Британские Виргинские острова – 156 млрд долларов, США – 80 млрд долларов, Сингапур – 60 млрд долларов, Австралия – 34 млрд долларов, Великобритания – 18 млрд долларов, Индонезия – 18 млрд долларов, Германия – 15 млрд долларов, Россия – 12 млрд долларов, Канада – млрд, ЮАР – 5 млрд, Франция – 5 млрд, Бразилия – 3 млрд, Новая Зеландия – 3 млрд, Нигерия и Алжир – по 2 млрд долларов. Структура и объем зарубежных инвестиций говорят об интересе КНР как к развитым, так и развивающимся странам. Под прицелом Пекина – прежде всего страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Сингапур и др.), Африки и Латинской Америки.

Согласно данным британского издания The Economist, инвестиции Китая в Африке уже достигли 1 трлн долларов. КНР реализует десятки разных проектов на континенте, включая строительные, энергетические и транспортные.

Одним из наиболее крупных и стратегически важных является строительство железной дороги East Africa Railway Masterplan, которая позволить соединить целый ряд стран Восточной Африки. Начинался проект еще в 1980-е годы с железной дороги ТАЗАРА, соединившей Танзанию и Замбию. Его значение для стран континента трудно переоценить – в сезон дождей грунтовые дороги становятся непроходимыми. Отдача таких проектов в области транспортной инфраструктуры растягивается на десятилетия. А Пекин сохраняет стратегические позиции в этой части Африки, контролируя поставки подвижного состава, рельсов, шпал и прочего оборудования.

Повторяя опыт Великобритании, Китай превращается в «мировую мастерскую». Первой из отраслей, которой удалось добиться выдающихся успехов в ходе индустриализации и реформирования экономики, стала легкая промышленность. С 1994 года КНР является мировым лидером в производстве и экспорте одежды. В 2020 году ее экспорт составил 154,9 млрд долларов, или 43,5% мирового экспорта одежды. Дешевая рабочая сила, копирование известных брендов и создание собственных в условиях модернизации производства позволили Китаю совершить прорыв на мировых рынках. Отмечу, что в Китае ткачество, например, прядение шелка, выработка хлопчатобумажной ткани существовали еще с древних времен, поскольку именно здесь они и зародились.

Китай также стал мировым лидером по производству и экспорту продукции электронной промышленности с 2005 года. Ведущим производителем микропроцессоров и прочих чипов является компания SMIC. В мире широко известны продукты таких компаний, как BBK Electronics, Xiaomi, Lenovo, Meizu, ZTE, Hisense, Vivo, TCL, Huawei. Это сотовые телефоны и смартфоны, ноутбуки и десктопы, материнские платы и видеокарты, чипы памяти, телевизоры и радиоприемники и десятки других позиций. Этот текст я набираю на ноутбуке Lenovo. На всем известном маркетплейсе Aliexpress можно приобрести тысячи наименований товаров – усилители и колонки, аудиокабели и динамики, наборы для самостоятельной сборки и готовые приборы, а также солнечные очки, инструменты, оборудование для автомобилей, одежду, обувь и еще много чего. Важное достижение этой площадки – большинство споров решаются в пользу покупателей.

Отдельно хочется сказать несколько слов о зарождающейся китайской часовой промышленности. Не только о копиях и подделках, хотя и их стали выпускать во вполне приличном оформлении – гипоаллергенная нержавеющая сталь, стиль, имитирующий дорогие швейцарские бренды, механизмы Seiko и т.д. В Китае появился и собственный бренд Seagull («Чайка»), который стал узнаваем и востребован.

А ведь начиналось когда-то с известных всем китайских фонариков, многих из которых служат и по сей день. Да, мне могут возразить, что китайская электроника не слишком надежна, зато по цене ей нет конкурентов, а для широкого круга потребителей это главный фактор.

С 2009 года Китай обошел США по числу выпускаемых автомобилей, производя более 23 млн в год, в том числе 20 млн легковых автомашин. Экспорт достигает 1 млн автомобилей в год и постоянно растет. Наибольший объем на экспорт производит компания Chery Automobile, имеющая десять автозаводов за пределами КНР. Конечно, качество китайских автомобилей уступает, скажем, германским или японским, это так. Но когда-то и корейская продукция не выделялась качеством, но теперь все изменилось. Китайцы постоянно совершенствуют технологические процессы на своих автомобильных производствах, а фактор цены пока превалирует.

В судостроении КНР делит второе место с Южной Кореей, в текущим году по заказам судов Китай вырвался вперед, получив 50% мирового количества. Основной тип судов, выпускаемых КНР, – контейнеровозы. Это не случайно, так как отражает тенденции мировой торговли – именно морской транспорт обеспечивает основную часть международных поставок товаров. Также это следствие торговой экспансии Китая на мировых рынках.

Выделяется КНР также уровнем развития авиастроения. В Китайскую корпорацию авиационной промышленности входит 200 компаний, где работают более 400 тысяч человек. Другие производители – Comac (авиакосмическая техника), Aero Engine Corporation of China (авиадвигатели), а также производители вертолетов, беспилотников и военных самолетов.

ВПК Китая также выделяется высоким уровнем развития – семь китайских компаний попали в первую двадцатку мировых производителей оружия, производя продукцию на 100 млрд долларов в год. Это подводные лодки и фрегаты, крылатые ракеты, истребители пятого поколения и т.д.

КНР – крупнейший в мире производитель и потребитель алюминия: более половины мирового производства. Лидирует Китай и в производстве стали – ок. 57% мирового производства. По меди Китай занимает третье место в мире (10% мирового производства). Китай также лидирует по добыче и производству золота (11%, или 368 т). Фармацевтическая отрасль страны обеспечивает 4% мирового производства. Китай также занимает второе место в мире по протяженности авто- и железных дорог. Выделяется КНР и значимой ролью строительной отрасли. Производство цемента, идущего главным образом на внутренние нужды, составляет 2,5 млн т из 4,4 млн т в мире, что превышает объем США в 80 раз. Китай также является мировым лидером по телекоммуникациям – 1,75 млрд абонентов мобильной связи, 752 млн пользователей интернета.

Ведущая роль Китая в мировой торговле отражается в развитии морского транспорта – из 10 крупнейших контейнерных портов мира 7 находятся в Китае. КНР – ведущий в мире экспортер товаров и услуг, который превосходит США и ФРГ вместе взятые. По импорту занимает второе место после США. Основные статьи экспорта: электрооборудование, аудио- и видеотехника, компьютерная техника, промышленное оборудование, пластмассы, удобрения, ткани и одежда, обувь, транспортные средства, строительные комплектующие и т.д.

Статистика впечатляет даже неспециалистов. Лидерство Китая в мировой экономике уже позволяет ему в ближайшем будущем потеснить США. Вспомним Рэя Далио: смена лидера мирового порядка происходит после того, как прежний лидер переживает крупные катаклизмы – финансово-экономические кризисы, разрыв финансовых пузырей, социальные конфликты. Доверие к его валюте и активам падает.

Китай, конечно, также пострадает от спада в мировой экономике. Но имея такие мощные ресурсы (финансовые, природные, человеческие, стратегические и прочие) быстро восстановится и займет роль лидера мировой экономики. Вот только каковы будут его политические амбиции? У Китая нет друзей, есть партнеры, которые остаются таковыми, пока ему выгодно. Китай закупает российскую нефть и даже заполняет стратегические хранилища про запас: а почему бы и нет, если, пользуясь ситуацией, требует скидки в 25-30%? Китайцы осваивают приграничные районы Дальнего Востока и Сибири, создавая свой уклад жизни в российской глубинке. Получив делянку для вырубки леса, они вывозят в Китай не только древесину – даже кору, ветки и снимают плодородный слой земли. После них «выжженная» земля.

Десятки миллионов китайцев, живущих за пределами КНР, неразрывно связаны с родиной. Это очень дисциплинированные люди, способные по приказу быстро превратиться в хорошо обученную армию. Пекин исходит из «теории увеличения жизненного пространства» и считает, что стратегические рамки его выходят далеко за пределы государственных границ. При этом проявляет максимальную сдержанность и осмотрительность, не вступая в прямое противостояние с «противниками» чтобы прийти к намеченной цели.

Китай будет следующим лидером в экономике. Но будет ли он устанавливать свой миропорядок и какими средствами?

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