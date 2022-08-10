Поле чудес в стране дураков

«Ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад», – писал Александр Сергеевич Пушкин в 1826 году. Эти слова великого русского поэта приобретают некий новый смысл, если подумаешь о размахе деятельности финансовых мошенников.

На дворе снова кризис. А в телефоне все чаще мы слышим голоса «сотрудников службы безопасности вашего банка», «следователей», сообщающих, что на нас поступило заявление или что родственник попал в беду, и прочую ересь. Казалось бы, уж столько раз твердили миру, как действовать в таких случаях, но… Новые методы социальной инженерии, которые осваивают финансовые мошенники, позволяют им находить новые жертвы. Замечено, что в кризис деятельность финансовых мошенников активизируется. Доходы людей снижаются, они опасаются за свои сбережения. Также в кризис люди чаще прибегают к азартным играм, алкоголю. Другие пытаются освоить новые источники дохода. Неискушенному человеку трудно устоять, когда ему предлагают «гарантированно» получать 20-25% в год. При этом в ход идут всякие модные ныне термины вроде ICO, NFT, криптовалюты или бинарные опционы.

Телефонное мошенничество остается наиболее популярным видом преступлений. По данным Банка России, с начала текущего года было заблокировано 190 тысяч банковских карт, а за весь прошлый год – 180 тысяч. И это при том, что люди стали более информированными и чаще всего бросают трубки, когда звонят якобы из банка.

Замечено, что на уловки мошенников ведутся чаще всего пенсионеры – низкий по меркам развитых стран уровень пенсий, а также рост цен на продукты, лекарства и ЖКХ заставляют многих в общем-то разумных людей соглашаться на разного рода авантюры, предлагаемые мошенниками.

Есть даже специальные базы данных пенсионеров, на которые целенаправленно выходят киберпреступники, предлагая различного рода дополнительные доходы.

В 2019 году я участвовал в журналистском расследовании деятельности нашумевшей якобы «брокерской» фирмы Ten Brokers вместе с корреспонденткой одного известного телеканала. Все они выходцы из России, живут в Лондоне, там же находится их офис, а хостинг для торговли на рынке FOREX расположен в Эстонии. Признаюсь, имея за плечами 30-летний опыт работы на финансовом рынке, я мог бы со 100%-ной вероятностью заявить, что «дело пахнет керосином» и лучше от такой конторы держаться подальше.

Одной из жертв оказалась интеллигентная дама бальзаковского возраста, на пенсии. На предложение получать дополнительный доход согласилась сразу, хотя имела накопления в несколько тысяч евро. Согласитесь, не каждый пенсионер может похвастаться такими сбережениями.

Ее несколько смутило, что зарабатывать ей предлагали на рынке FOREX, о котором она не имели никакого представления. Лондонские ребята ее успокоили тем, что обещали давать ей рекомендации, как и какие сделки открывать. Недолго думая, ни с кем не советуясь, не читая внимательно договор, наша дама согласилась. Не могу сказать, что она крайне нуждалась или не имела никакого представления о финансовой грамотности, наверное, что-то и где-то она слышала. Наверное, риск у нас в крови, а также необъяснимая тяга к обогащению без обременительных хлопот типа мытья полов в подъездах, работы консьержкой или чего-то в этом роде.

Сказка про Емелю должна стать нашей национальной идеей – ее не вытравить ничем из народного сознания. Поговорки типа «без труда не выловишь и рыбку из пруда» не так сильно откладываются в нашем общественном сознании, как сказка «По щучьему веленью».

Отмечу, что работа с парами валют на рынке FOREX требует многих лет лет специальной подготовки, а также особого характера, выдержки, строгой дисциплины. Есть хоть какой из данных факторов у вас отсутствует – вы сольете депозит. 99% новичков на FOREX делают это. И ничто не может это изменить – иначе мы все были бы соросами, масками или баффетами. Просто из воздуха деньги не возникают: если кто-то зарабатывает, то все остальные – теряют. Этот кто-то – крупные игроки, акулы рынка или т.н. «умные деньги», согласно терминологии американского финансиста Вайкоффа. Против них нет шансов даже у опытных трейдеров.

Вернемся к нашей даме. Уже по прочтении договора с Ten Brokers было ясно, что это явное кидалово. Клиент имел только одно право – платить все время штрафы за любые несогласованные действия, дискредитацию фирмы и т.д. Телефон на сайте был указан, но когда надо было с ними связаться – он молчал. Не было ответов и по электронной почте. А повод был. Дама потеряла крупную сумму, совершая сделки по рекомендациям ловкачей. Тут-то до нее дошло, что дело нечисто и надо спасать оставшиеся деньги. А вот за вывод средств ловкачи требовали довнести на счет еще тысячу евро, что и было сделано. После этого фирма Ten Brokers ушла в отказ. Контакт с ними установить не удалось.

Отчаявшаяся клиентка фирмы обратилась на телевидение. Меня пригласили в качестве эксперта еще раз объяснить людям, как распознать финансовых мошенников. Но тут разыгрался второй акт драмы.

На Ten Brokers поисковики в сети выдавали лишь жалобы обобранных клиентов, а также внушительный список юридических фирм, якобы помогающих вернуть деньги жертв псевдоброкеров. На ютубе один дяденька, размазывая отнюдь не скупые мужские слезы, рассказал, как он потерял деньги с этими брокерами и какие славные парни юридической фирмы «Пупкин и партнеры» (название вымышленное, но думаю, люди с такой фамилией уже давно привыкли к тому, что она стала нарицательной). Так вот, эти юристы якобы помогли дяденьке вернуть его деньги. До каких же низин человеческой морали надо дойти, чтобы за тридцать серебряников помогать находить новые жертвы, разыгрывая подобный спектакль!

Мы выбрали из списка юридических фирм одну и нанесли ей визит. Презентабельный бизнес-центр, красивая секретарша скучала в пустой приемной, а ее шеф – прямо как будто восстал из лихих 90-х. Огромный, бритоголовый, только малиновый пиджак сменил на дорогой костюм. «Да, мы возвращаем деньги клиентов, потерянные вследствие действий недобросовестных брокеров. Да мы выигрываем такие дела», – сказал он, указав на стопку каких-то бумаг на столе. Сами бумаги, конечно, он не показал.

«Это процедура называется charge back, банк клиента сможет списать потерянные деньги со счета брокера. Сами понимаете, это потребует некоторых расходов», – вот и прояснилась картинка. Как Остап Бендер просил сто рублей на телеграммы.

Только наш адвокат не знал, что помимо спецкурса «Финансовые инновации и мошенничество» я еще читал курс по платежным системам, в том числе в учебном центре Банка России. Такая процедура действительно есть, только применяется она в случае получения некачественного товара из интернет-магазина и т.д. Но – никогда, если клиент потерял деньги, работая через брокера. Это риск самого клиента, и брокер, даже самый порядочный, тут ни при чем. В нашем же случае брокеров, наверное, уже и Лондоне не было, а счета их наверняка были пустыми.

Вот такая выходит загогулина: одни мошенники обманом убеждают доверчивых людей играть в незнакомые им игры на финансовом рынке и присваивают их деньги, другие обещают отчаявшимся инвесторам вернуть их средства и тоже обирают несчастных. Мошенничество? Несомненно. Если первых трудно поймать за руку, поскольку они за пределами нашей страны, то вот вторых вполне можно, но никто этим не занимается.

Мне только одно непонятно – все эти игры с форекс-брокерами были популярны в 90-х, сейчас они давно закончились: Банк России заставил всех отечественных форекс-брокеров пройти лицензирование, их список есть на сайте регулятора. Может, стоит сначала с кем-то посоветоваться, прежде чем подписывать договор с конторой вне нашей юрисдикции для работы на таком сложном и рискованном рынке? Или опять вспомнили сказку про Емелю?

Помимо псевдоброкеров и телефонных мошенников страну охватила еще одна эпидемия – финансовые пирамиды, причем расцвет их пришелся на 90-е годы. Ровно год назад я писал об пирамиде Finiko. Ее жертвами стали около миллиона человек (!). Хочется задать вопрос Минфину: а где же финансовая грамотность населения, на которую тратятся ежегодно немалые суммы из бюджета? Ведь люди, одураченные обещаниями высокой доходности инвестиций (особенно, если учесть снижение процентной ставки ЦБ РФ и депозитных ставок в банках) продавали квартиры и брали кредиты! Ау, граждане, вы про Мавроди не слышали? Нет, а про некую даму из фирмы «Властилина» (стиль автора сохранен, чтобы подчеркнуть уровень грамотности и, соответственно, риска) тоже нет?

К сожалению, надо признать, что финансовые пирамиды были, есть и будут.

Когда человек принимает какие-то финансовые решения, им управляют две эмоции – страх и жадность. Страх не дает нам возможность вложить деньги куда-либо, кроме как под матрас. А вот жадность – это инструмент мошенников, которые строят пирамиды уже тысячи лет.

В историю вошли несколько наиболее талантливых строителей финансовых пирамид. Деятельность наиболее известного, Карло Понци, описана в замечательной и не потерявшей своей актуальности и сегодня книге Чарльза Маккея «Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы», вышедшей в Лондоне еще в 1841 году. Эмигрант из Италии, приехавший в США без гроша в кармане, на занятые 200 долларов основал фирму по обмену ценных бумаг. Понци обещал вкладчикам, вложившим по 1000 долларов (огромные деньги по тем временам) выплатить через три месяца по 1500 долларов. Как это обычно и происходит, фирма лопнула через год вследствие «набега вкладчиков». Понци отсидел в тюрьме положенный срок и снова занялся финансовыми махинациями.

Вторая известная финансовая пирамида была построена в США уже в наши дни. Ее архитектор, Бернард Мейдофф, был в свое время одним из учредителей электронной биржи NASDAQ и даже возглавлял ее совет директоров какое-то время. Он был далеко не бедным человеком, но и им овладела жадность – он решил построить самую крупную в истории финансовую пирамиду, используя свое имя, авторитет на Уолл-стрит и деловые связи.

Схема была проста до безобразия. Мейдофф открыл два счета – на один он принимал средства вкладчиков «Понци» (именно так стали именовать участников пирамид), с другого выдавал гигантские проценты за счет средств первых. Его клиентами стали богатейшие люди Америки – артисты, спортсмены, чиновники и т.д. Постепенно схема мошенничества усложнилась – в нее включили оффшорные компании и банки. В 2008 году суд арестовал Берни Мейдоффа по обвинению в создании финансовой пирамиды размером в почти 65 млрд долларов и дали срок в 150 лет.

Надо отметить, Мейдофф за время ее работы жертвовал большие суммы денег на благотворительность, в т.ч. на борьбу с раком. Но при этом, чувствуя конец аферы, не забывал и себя – отсылал самому себе посылки с драгоценностями, скупал недвижимость в США и в Европе, приобретал яхты. Однажды, понимая, что зашел слишком далеко, он признался своим сыновьям в организации финансовой аферы, сделав их таким образом, своими соучастниками. Кстати, когда Мейдоффа арестовали, один из сыновей повесился, а другой позже умер от рака.

В заключение мои пожелания тем, кто не удовлетворен доходностью банковского депозита и рассматривает часто мелькающие в сети предложения «получать стабильно высокий доход» в размере от 20% годовых якобы от операций с криптовалютой, ценными бумагами, коммерции, жилого строительства и прочего. Все мы знаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но почему-то забываем, когда видим подобные заявления.

Как действовать? Сначала мы внимательно читаем договор, особенно мелкий серый шрифт внизу страницы. Проверяем, есть ли признаки сетевого маркетинга – выплаты новым вкладчикам за счет первых. Далее смотрим на сайте Банка России, есть ли у данной фирмы лицензия на проведение операций, в которые вам предлагают участвовать. Наконец, самое важное – подумайте, как вы будете выводить ваши деньги, когда сделка будет закрыта или если вы раздумаете в ней участвовать. Сможете ли вы найти организаторов, если ни телефон, ни мейл не отвечают? И не сообщайте посторонним данные вашей банковской карты. Вот и все.

Берегите ваши сбережения, кроме вас о них позаботятся только мошенники. К сожалению, по данным аналитических агентств, число киберпреступлений в мире растет и уже превратилось в настоящую эпидемию.

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