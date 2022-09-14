Эволюция денег

Человечество проделало огромный путь в развитии платежных средств, пока, наконец, мы не подошли к цифровым активам. Цифровые рубли и доллары, криптовалюты и NFT (невзаимозаменяемые токены) – это вершина эволюции? Или нас ждут новые формы денежных расчетов – оплата по сетчатке глаза или по отпечатку пальца? Хотя уже сейчас в метро действует система Face ID: камеры распознают ваше лицо, и с вашего счета списываются деньги за поездку. Удобно? Бесспорно, особенно если забыл дома кошелек и банковские карты. К тому же выгодно – поездка в метро обходится дешевле, чем по купленному в кассе билету или по карте «Тройка».

Но все ли захотят, чтобы их банковский счет контролировался таким образом? Банковская тайна уже теряет смысл. А возможность ошибки? Пройдет некто похожий на тебя – и ты заплатишь за его проезд. А слитые в недра даркнета базы пользователей и их фотографии? Оформят на тебя кредит, и оплата чужой поездки покажется пустяком.

Какими будут деньги в недалеком будущем? Пока мы не в силах понять, какими будут деньги через 10 или 20 лет, но смартфон уже сейчас – мощный инструмент и денежных расчетов и инвестиций и даже спекуляций на финансовых рынках.

Но сначала обратимся к истории денег. Итак, сначала был бартер – натуральный обмен товаров у древних жителей. Всем известна его формула: меняю 1 топор на 3 глиняных горшка или нечто, что было в ходу. Но товары или услуги должны быть равноценными и устраивать обе стороны. Такая форма товарообмена была характерна для довольно отсталых народов, живших изолированно. Все знают ее недостатки – невозможно найти точный эквивалент обмениваемых товаров, продавец и покупатель далеко не всегда могли прийти к соглашению относительно формулы обмена, пропорций обмениваемых товаров. Но в условиях выживания необходимость заставляла находить компромисс.

С появлением общественного разделения труда выделились земледельцы, скотоводы и представители других промыслов. Усложнился и обмен. Как обменять топор через горшок, если тебе нужен баран или корова? Обмен стал многосторонним и крайне неудобным. Люди придумали товарные деньги. Обычно это были товары с понятными потребительскими функциями – их можно было использовать с пользой для любого человека. Что было нужно любому из наших далеких предков – скот, пшеница или рис. Например, при крупных покупках люди стали измерять стоимость покупаемого товара в головах крупного рогатого скота. А если возникала потребность в более дробных единицах, использовали мелких домашних животных – птицу, коз и т.д.

Важным видом товарных денег стала соль: без нее не приготовить вкусную еду, не засолить мясо или рыбу – холодильников тогда еще не было. На Руси солонки делали с замочком – ценность соли была велика. Также особенно ценились пряности – перец, корица, гвоздика и т.д. Они позволяли мариновать мясо (т.н. солонина) и брать его в морские походы, пешие переходы и прочее. Кстати, именно нужда в пряностях (и других ценностях) заставила европейцев в Средние века искать морской путь в Индию и в течение нескольких веков формировать свои колониальные империи. Османская Порта захватила земли арабов, которые раньше привозили караванами заморские товары в Европу. Но турки обложили эти товары неподъемной данью. Пряности ценились буквально на вес золота – а если торговец пытался их «разбодяжить» и подмешивал толченую кору дуба, его сжигали на костре. (На ум невольно приходят параллели с современными производителями пищевых продуктов – сколько бы их сейчас горело, они ведь не кору нам в пищу добавляют.)

Довольно много стран использовали в качестве денег красивые ракушки каури. Начало положил Китай еще 3500 лет назад. Но такая денежная система позже была заимствована и другими странами Азии – Японией, Кореей, Филиппинами, Индией, а также островами Океании. Появились они и на Руси – их относительная редкость, долговечность сделали их как бы первым денежным эквивалентом. В ряде стран они сохранились в качестве денег вплоть до XIX века.

Из этих раковин делали украшения, а позже люди стали создавать ювелирные шедевры из драгоценных металлов (прутья из серебра и золота, цепи и т.д.) и использовать их в виде денег. Прутья рубили зубилом – отсюда название «рубль» на Руси.

Вернемся к товарным деньгам. На островах Океании многие народы использовали камни Раи – огромные известняковые плиты, часто просверленные по центру. Они выставлялись у дома владельца и подчеркивали его социальный статус. Потом нечто подобное мы находим у народов Ближнего Востока – мерилом богатства человека было количество голов баранов. Эта традиция сохранилась до сих пор и в арабских странах, и в ряде республик РФ в Калмыкии, Бурятии, на Северном Кавказе. Стоит вспомнить известный и горячо любимый зрителями эпизод покупки невесты из кинофильма «Кавказская пленница», когда дядя оценил свою племянницу в 25 баранов. Многие народы (южные славяне, жители Сибири и Дальнего Востока) использовали в качестве денег шкурки пушных зверей. Меха соболя, норки, лисицы и других животных составляли важную часть экспорта царской России и СССР. Однако воинствующие движения экологической направленности значительно уронили ценность мехов в глазах западного общества.

Сейчас люди подчеркивают свой статус с помощью автомобилей, домов, часов и украшений своих женщин. Однако девальвация этих ценностей подрывается с помощью имитаций часов и украшений, сделанных в Китае, Таиланде, Турции и т.д., а также с помощью пластической хирургии, обесценивающей природную красоту женщин и навязывающей обществу свои стандарты красоты.

В качестве товарных денег использовались как обычные для многих обществ предметы – каменные, а затем и железные ножи, топоры, наконечники для стрел, так и довольно экзотические. Так, в Бразилии использовали перья фламинго в качестве денег, на островах Меланезии – свиные хвостики, в древней Спарте – каменные булыжники, некоторые народы использовали человеческие черепа.

Товарные деньги выполняли функцию денег, но лишь частично. Ими можно было заплатить налоги или аренду земли, оплатить покупку, погасить долг, сохранить стоимость. Но важным недостатком была их неделимость – сложные формулы подсчета эквивалента в товаре ограничивали торговлю и развитие ремесел.

Металл оказался более пригодным товаром в качестве денег – железный или медный прут легко можно было разрубить на куски и оплатить мелкие покупки или же прийти к соглашению сторон при обмене. Поэтому металлические прутья стали не только деньгами, но и украшениями, подчеркивая статус своего владельца. Гривна изначально была украшением в виде ободка на голове человека (или его жены), а потом стала денежной единицей на Руси.

В целом открытие металлургии означало качественный скачок в развитии человечества. Железные ножи, топоры, наконечники для копий, плуг и другие инструменты позволили повысить производительность труда, дали стимулы развитию ремесел, а также торговли: зачем что-то производить, если твой продукт не найдет спроса на рынке? Или если его чисто технически нельзя купить, так как нет дробных денег? Металлы же обладали делимостью и портативностью, в отличие от плит Раи или баранов. Кроме того, человек мог сделать из них полезные орудия труда, оружие, украшения и прочее. В разные эпохи и у разных народов роль денег выполняли различные металлы – железо, медь, бронза и т.д. Пластичность некоторых металлов позволяла чеканить монеты – законные платежные средства, которые также использовались в качестве украшений.

Но у них был один недостаток – открытие нового месторождения руды, а также относительно простая технология их производства часто обесценивали деньги. Нужен был особый металл, который трудно было найти. На роль всеобщего денежного эквивалента из мира товарных и металлических денег стихийно выдвинулось золото, и вот уже 5000 лет оно выполняет роль всеобщего эквивалента.

Золото обладает уникальными физико-химическими свойствами, которые идеальны для выполнения функций всеобщего эквивалента. Это устойчивость к агрессивной внешней среде, что позволяет выполнять функцию сокровища – сохранения стоимости в периоды войн, природных катаклизмов, высоких темпов инфляции и обесценения иных видов денег, прежде всего бумажных. Во-вторых, это пластичность, что позволяло чеканить монету даже при использовании примитивных технологий – ручных штемпелей. Также это позволяло легко отличить драгоценный металл от подделки, пробуя его на зуб. Далее, это высокий удельный вес золота, позволяющий легко переносить довольно крупный капитал. В качестве справки отметим, что слиток золота весом в 1 кг или довольно популярные сейчас в мире монеты «золотой килограмм» стоят в настоящее время около 55 000 долларов. Поэтому инвесторы всего мира любят золото, хотя оно не приносит периодического дохода. Обычно доля его составляет в портфелях от 5% до 50 и более процентов.

Центральный Банк РФ в последние годы нарастил его долю в составе международных резервов до 21,1% (на 1 января 2021 года). Политику ЦБ РФ в области управления резервами можно критиковать, и не без оснований. Зная, что страна с 2014 года живет в условиях санкций, разместить более половины всех резервов в облигациях правительств «недружественных стран» и на счетах их банков, это как минимум непрофессионально. Да, конечно, необходимо было иметь резервы в самых ликвидных активах, чтобы погашать обязательства страны по внешнему долгу. Но даже если составить график платежей по еврооблигациям, добавить необходимый объем валюты для критического импорта жизненно важных товаров, эта сумма вряд ли достигнет 300 млрд долларов, вернуть которые в данных обстоятельствах крайне затруднительно. Но в одном политику ЦБ РФ и Минфина можно признать успешной – это наращивание доли монетарного золота. Несмотря на санкции, запрещающие иностранным дилерам покупать российское золото, несмотря на запрет шести нашим аффинажным заводам ставить на слитки клеймо «LGD», позволяющее продавать их по мировым ценам, золото всегда остается ценнейшим активом, который можно продать, даже с дисконтом, как нефть.

Золото, как и товарные деньги, обладает внутренней стоимостью. Его трудно добывать, оно присутствует почти везде, но в очень рассеянном виде. Затраты на его добычу велики. Как известно, его добывают на коренных месторождениях, т.е. там, где магматическая активность выносила на поверхность Земли содержащие золото соединения, которые после застывания образовывали золотоносные жилы. Другой вид месторождений – россыпные, образованные под влиянием сил природы: речными течениями, обвалами горных пород и т.д. Это золото, вынесенное на поверхность из коренных месторождений. Оно встречается в виде песка или самородков – крупных кусков металла. В том и в другом случае человеку придется приложить немало усилий, чтобы добыть драгоценный металл. Так, при добыче золота из недр земли содержание металла достигает 3-7 г на 1 т горной породы или песка. Месторождения с содержанием золота 10 г считается богатым, но их крайне мало. При использовании драги или подобных механизмов, включая простой лоток, золото намывается из воды, частицы золота под влиянием гравитации осаждаются на дне. Учитывая, что эти частицы могут быть перенесены на десятки и сотни километров от коренного месторождения и даже в мировом океане, намыть его можно даже в подмосковных реках, но только затраты несопоставимы с возможными результатами. В силу данных обстоятельств золото не может обесцениться, как это бывало и с ракушками каури и другими товарными деньгами.

Золото – идеальный металл для выполнения функций денег: оно мягкое и пластичное, изготовлять из него ножи или топоры непрактично. Только в цивилизации инков оно применялось в качестве скальпеля и пинцета в силу способности обеззараживать раны. Инки даже могли делать операции на открытом мозге человека после трепанации черепа и вполне удачно, что подтверждают раскопки многих ученых. Вот только инки не чеканили из него монет, и оно не выступало в роли денег, хотя они делали из него украшения.

Антисептические свойства золота позволяют применять его в медицине, косметологии, стоматологии. Малое сопротивление золота открыло широкие возможности для использования его в электронике, производстве дорогих аудикомпонентов Hi-End класса, аудиокабелей и разъемов. В целом в электронике используется 9-10% всего мирового золота. Основной его потребитель – ювелирная промышленность, потребляющая до 70% металла. На инвестиционные цели направляется около 20 и более процентов золота. Он спасает от инфляции и имеет обратную корреляцию с фондовым рынком, поэтому инвесторы любят наращивать долю золота в своих инвестиционных портфелях в предкризисные годы.

Но главное назначение желтого металла – обслуживать денежное обращение в качестве полноценных денег. Первая функция денег, которая могла быть полноценно реализована с помощью золота или других драгоценных металлов, – мера стоимости. Деньги уже могли быть бесспорно приравнены к стоимости какого-то товара, что дает количественное измерение стоимости или цену товара. Вторая функция денег – средство обращения, позволяя платить производителям товара нужную им стоимость в виде цены, избавляя нас от бартерного обмена. Третья функция денег позволяет нам делать накопления в виде сокровищ – денег, покинувших сферу обращения. Положив рубли, доллары или золотые монеты под матрас, закопав их в огороде, мы можем сохранить стоимость наших сбережений в сложные времена, правда, если не случится очередная денежная реформа (а они как раз в смутные времена и случаются). Тут мы вспоминаем про драгметаллы – золото или серебро, которое еще называют «золотом для бедных». Их стоимость не могут уничтожить ни пожары, ни революции или иные социальные потрясения. Они веками могут лежать под землей, в водах соленых морей, но золото не потеряет своего притягательного блеска. Но при этом они выпадают из денежного оборота и не приносят дохода владельцам, даже наоборот, требуют расходов на их сохранность – оплату сейфов и т.д.

Также люди используют золото как средство платежа или расчетов при отсрочке немедленной уплаты денег, при погашении прочих обязательств – арендной платы, денежных ссуд, уплаты налогов. Оно также применяется для расчетов между хозяйствующими субъектами через банки. В США до недавнего времени для межбанковских расчетов применялись необычные купюры достоинством в 1000, 5000, 10000 и 100000 долларов. Кроме того использовались и государственные облигации на предъявителя, которые так любят грабители банков, если судить по голливудским боевикам.

Наконец, последняя, высшая форма денег – это мировые деньги, которые использовались для межгосударственных кредитов, выплаты репараций, помощи и т.д. Сейчас, конечно, никто не применяет для этих целей наличные, доля который в денежном обороте развитых стран составляет 3-5%, да и в России существенно сократилась, но пока держится на уровне 20% и даже подросла в последние пару лет (недоверие к банковской системе, пресловутый «черный нал», недоверие «пластику» из-за активизации мошенников и т.д).

Высшая форма эволюции денег – цифровые деньги. Сначала мы использовали цифровые кошельки типа WebMoney, PayPal или Яндекс.Деньги, эмиссию которых ЦБ РФ, кстати, начал контролировать уже спустя несколько лет после их появления, обязав организации, их выпускающие, получить статус НКО – некредитной организации. А вскоре появились криптовалюты. Но об этом – в следующей статье.

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