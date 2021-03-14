Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева неосторожно выступила с заявлением. Вот что она сказала: «В Государственной думе на данный момент обсуждается вопрос 4-дневной рабочей недели. Я как уполномоченный по правам человека в столице поддержу введение такого режима для женщин».

Понятно, что в Госдуме, хотя мы привыкли ждать от законодателей чего угодно, выделять женщин в отдельную категорию не планировали. Обсуждают – и уже давно – сокращение рабочей недели, предложение сделал Дмитрий Медведев, вопрос этот связан с таким количеством обстоятельств, что не при нашей, как говорится, жизни. То есть подарить дополнительный выходной именно женщинам – идея, выдвинутая впервые и, возможно, лично госпожой Потяевой придуманная. Мотивация у нее любопытная: женщинам нужен дополнительный выходной, «потому что все-таки у них нагрузка – совмещать работу и все заботы, которые есть». К тому же, по мнению Потяевой, для женщины очень хорошо побыть дома одной, пока ее мужчина на работе. Предложение вызвало, как и следовало ожидать, бурные отклики. Первой откликнулась пресса, потом общественность, обычные граждане тоже не заставили себя ждать.

«Что в голове у этой дамы? – недоумевают гражданки. – Это дискриминация. И потом, домашнее хозяйство должно делиться на обоих работающих, потому что устают оба, а не надо спихивать все на женщин!». Мужчины тоже не обрадовались: «Какого хрена вообще женщины уходят раньше на пенсию, при том что у мужиков продолжительность жизни меньше?» и «Если она уполномоченный по правам человека, то почему собралась сокращать рабочую неделю только женщинам? Мужчин она, что же, за людей не считает?». Граждане оказались прозорливей чиновницы: «Это не забота, а выстрел в ногу. Работодатели женщин и так избегают из-за декрета, а так вообще шарахаться, как от прокаженных, будут».

Так что московский омбудсмен может уже не трудиться и не проводить мониторинг, который собиралась сделать, «как только откроется у нас личный прием населения. Мы изготовим какой-нибудь интересный опросный лист и проведем опрос тех, кто придет к нам в аппарат по этой теме».

Впрочем, думаю, что населению тоже не стоит беспокоиться, никаких серьезных обсуждений этой, мягко говоря, сомнительной идеи не будет ни на московском, ни на федеральном, ни на личном уровне.

Вопрос на самом деле в другом. Свою инициативу Потяева высказала на официальном международном мероприятии, организованном ее же аппаратом совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. С правами человека у нас есть очевидные проблемы, но речь о них не шла. Это был дежурный круглый стол к Международному женскому дню на тему: «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19». Эффектно, не правда ли?

И вот что я вам доложу – ничего бы мы не узнали об этом событии, если бы не Татьяна Потяева, выдвинувшая свою удивительную идею.

Никто бы его и не заметил. Собрались кому надо и высказались. Кто собрался, о чем высказывались – узнать сложно, да и, кажется, совершенно никому не интересно. Да, в мире кого-то волнует, что положение людей в связи с пандемией ухудшилось и женщины оказались в 1,8 раза более уязвимы, чем мужчины, да женщины у нас получают за одну и ту же работу на 20-25% меньше мужчин. Но у нас другая повестка: председатель Мосгордумы единоросс Алексей Шапошников, выступая на том самом круглом столе про женщин на руководящих позициях, прямо так и заявил: «Говорим в первую очередь о материнстве и высокой роли женщины – хранительницы домашнего очага». А знаете, почему? А вот – «такое отношение является историческим преимуществом нашего общества». Как «мать и как женщина» выступала там и Елена Николаева, руководитель депутатского объединения «Моя Москва», которую в этом качестве больше всего волнует «опасность части контента неконтролируемого интернета для формирования наших детей, их душ, а по большому счету – будущего нашей страны и ее национальной безопасности». А московский министр труда Евгений Стружак вообще не видит проблем, у него 86% сотрудников – женщины, а в учреждениях подведомственной ему соцзащиты доля женщин-руководителей 75%. «Так что для нашего ведомства абсолютно доказательна важная роль женщины и роль женщины-руководителя».

Возможно, кто-то и пытался затеять разговор о чем-то насущном и действительно актуальном, но следов этого не видно. Евгений Бунимович, например, упомянул о феминитивах: «Проблема становится очень острой для общества и требует обсуждения». Но обсуждать не стали, да и правильно, язык – он сам себя регулирует. Только в обращении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, которая лично, впрочем, в этой встрече не участвовала, но текст прислала, прозвучало беспокойство о «принижающих роль женщины стереотипах общества», «конкуренции между традиционными и семейными ценностями и возможностями самореализации женщины», «дискриминации по признаку пола» и «домашнем насилии». Но ни одна из этих проблем не стала темой для общего обсуждения.

Вы, может быть, скажете – эка невидаль, обычное отчетное мероприятие, чего от него ждать. Но в том то и дело, что в череде таких мероприятий и состоит деятельность московской уполномоченной по правам человека – во всяком случае, на сайте ее ведомства никакой другой не отражено, в СМИ тоже не найдешь ничего, связанного с прямыми обязанностями по защите этих самых прав, нарушения которых мы наблюдаем повсеместно. И в этом наша настоящая, исконная, базовая, так сказать ценность – имитация деятельности. У нас вместо борьбы с несправедливостью – отчеты, собрания, выступления и прочая бюрократическая процедура. Поддержка генеральной линии на деньги налогоплательщиков. Все спокойно и согласно. Никаких проблем, никаких острых вопросов. Общество может продолжать спать спокойно.