Стрессы наши падут на детей наших

Изучение генома – наука сравнительно новая, и для обычных людей в ней много таинственного. Кто его знает, что там обнаруживают, в длинных закрученных спиралях, может, действительно существуют такие участки, что отвечают за национальность, например? Чтобы разбираться в сложных исследованиях, нужны знания, терпение и время. Да и выводы серьезной науки не слишком эффектны, очень много принципиальных оговорок. Нам, современным пользователям информационно насыщенного пространства, хочется ярких примеров и однозначных решений. Поэтому сегодня все больше внимания привлечено к той части исследований, которые пересматривают укоренившиеся в сознании идеи о предопределенности генетической наследственности, то есть к эпигенетике.

Что это такое? Если совсем просто – это часть научных исследований, изучающая оболочку нити ДНК. А изучать ее оказалось очень интересно, потому что именно эти белки, называемые эпигеномом, как выяснилось, отвечают за адаптацию генов. То есть именно эта структура позволяет генам быть гибкими, изменчивыми, активировать одни гены и погружать в сон другие. Набор генов, которые мы наследуем от родителей, не изменяется, он остается тем же, что и при рождении, но существует тонкий механизм настройки, которая сопровождает все наши контакты с окружающей средой.

Оказывается, что наш образ жизни не только определяет нашу индивидуальную судьбу, но и способен изменить информацию, которую на генетическом уровне получат наши дети и внуки. Еще проще – от нас во многом зависит здоровье будущих поколений. Выбор, долголетие и крепкая нервная система или инфаркты и диабет станут вашей семейной традицией, – зависит от вас. То есть гены, полученные нами от наших предков, можно улучшить или ухудшить буквально за одну человеческую жизнь. И если так, то это, конечно, сенсация.

Гены постоянно производят множество химических реакций, это называется экспрессией генов. Она делает пластичным генетическое, то есть базовое устройство биологического организма. Наш образ жизни модифицирует нашу ДНК, запуская – не очень пока объяснимым способом – включение одних и выключение других свойств. И эта тонкая настройка ДНК передается по наследству. И некоторые эксперименты демонстрируют пугающие возможности такого наследования.

Умные молодые люди, в основном те, кто имеет дело с программированием (то есть со сведением многообразия мира к двоичным кодам), быстро посчитали, что если генетические основания так явно поддаются воздействию, то при надлежащей настройке их можно радикально улучшить. Именно для этого разработаны программы омоложения, модные диеты и прием биодобавок, ведется химическое воздействие на организм в надежде на его полное оздоровление, избавление от всех болезней и даже замедление старения. Но не все так просто. Ученым пока неизвестно, как именно, через что управляется этот процесс. Понятно, в сущности, только одно – на него можно повлиять извне. Впрочем, мы же знали об этом и без науки, на бытовом уровне, что называется.

Теперь же научно доказано, что глубокий стресс, пережитый матерью во время беременности, сделает ребенка тревожным, склонным к депрессиям и нервным заболеваниям. А голод, который пережили ваши бабушки, вполне мог быть причиной вашего нынешнего ожирения, а также диабета и атеросклероза. То есть часть личного опыта человека по наследству все-таки передается.

Один из самых ярких экспериментов удалось провести в силу трагических обстоятельств. В конце Второй мировой войны Голландия пережила голод. Осенью 1944 года Германия блокировала все поставки продовольствия в восточную область Голландии, где тогда проживало более 2 млн человек. Запасы пищи быстро подходили к концу, голод продлился пять месяцев. Общая картина бедствия была весьма критической. Электричество и газ отсутствовали. Не хватало одежды и обуви, не работали прачечные, не было мыла, но главное – не хватало еды. Все запасы подошли к концу, съели даже луковицы сортовых тюльпанов. Централизованно распределялись картофель и хлеб, дети и беременные женщины получали суп, но ежедневное количество пищи снизилось до уровня ниже 1000 ккал/сутки к январю 1945 года и всего 500 килокалорий в день в апреле. Смертность в зиму 1945 года выросла вдвое. Голод закончился только в мае, с приходом войск союзников.

Пять месяцев голодовки в стране с населением, которое до и после этого питалась вполне качественно, позволили сделать много интересных исследований как взрослых, переживших эту зиму, так и детей, родившихся во время и после голода. Выяснилось, что младенцы, чьи матери перенесли голодание на поздних и средних сроках беременности, имели повышенные риски развития сердечно-сосудистых, метаболических, психических заболеваний и обструктивных заболеваний легких. А те, чьи матери голодали в первой половине беременности, во взрослом состоянии гораздо чаще обычно страдали ожирением.

Однако эти выводы не совпадали с теми, что были сделаны в исследованиях жителей Ленинграда, перенесших блокадный голод в перинатальном состоянии. Были проведены исследования в выборке трех групп, куда вошли люди, родившиеся до блокады и пережившие ее; те, кто перенес блокаду в животе матери; и те, их ровесники, кто жил на территории, не попавшей в окружение. Исследования не выявили разницы в рисках сосудистых заболеваний между этими группами. Насколько можно доверять этим исследованиям, лично мне не очень понятно, но ученые объясняют разницу тем, что голландский голод случился внезапно на фоне хорошего питания до и после, в то время как истощение у советских людей длилось долго. Так что, возможно, проблемы связаны с не столько с голодом, сколько с резким переходом от дефицита пищи во время беременности к адекватному питанию. Так что долгосрочные последствия острого и хронического недоедания могут значительно различаться, и хроническое голодание приводит к созданию так называемого «экономного фенотипа», а вреднее всего резкая нестабильность потребления – именно она приводит к метаболическим нарушениям.

Что, однако, из всего этого следует для нас, обычных людей, которым, конечно, интересна популярная наука, но куда важней собственное поведение и риски? Если вы не хотите, чтобы ваши дети страдали ожирением, нарушением обмена веществ, гипертонией и диабетом – не увлекайтесь диетами, курсами длительного голодания, не подвергайте свой организм этим стрессам: с большой дозой вероятности, он это запомнит и передаст потомкам. Обратная настройка, скорей всего, тоже существует, но мы ее не знаем. Вернее, знаем, но не столько из научных исследований, сколько из жизненной практики – умеренность и стабильность потребления идет на благо любому организму.

Голод – не единственный негативный фактор. Стресс от войны, насилия, преследования не менее агрессивен. Проводились исследования ДНК евреев, переживших Холокост, и выяснилось, что ДНК их потомства сохраняют следы родительской травмы: у них активирован ген, связанный с развитием депрессии, причем так, что можно предположить: катастрофа родителей отозвалась склонностью детей сильнее реагировать на сложности собственной жизни. Конечно, страх, тревога, насилие всегда считались отягощающими обстоятельствами, никак не улучшающими будущее, но считалось, что невзгоды закаливают, однако все оказалось наоборот. Стресс родителей снижает сопротивляемость потомков.

Хорошая новость заключается в том, что все эти изменения настроек генома наследуются в основном по материнской линии, и хотя полностью исключить влияние мужчин не удается, но все же их доля невелика, так природа защищается от наследования травм войны, в которой раньше обычно принимали участие мужчины.

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