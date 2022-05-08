Мертвый сезон

Кино снимается долго, несколько лет. Сначала идет работа над сценарием, одновременно продюсер ищет деньги, компаньонов, прокатчика. Потом начинаются съемки. Потом – постпродакшн: монтаж, озвучание, компьютерная графика, цветокоррекция и другая кропотливая работа. И только потом – премьера, зрители, прокат, касса, деньги, подсчет убытков и прибылей. В киноотрасли, как, впрочем, и в любой другой промышленной истории, завязано много участников, технологических и логистических цепочек, партнерских связей, контрактов по дистрибуции, рекламе. Но если упростить схему, то можно выделить две основные группы – производство и распространение.

С производством у нас пока дела обстоят сравнительно благополучно. Тем более что правительство продолжает поддерживать его деньгами, вот только что (4 мая) премьер Мишустин заявил о выделении дополнительно 5,5 млрд рублей, что в сумме с уже выделенными 9 млрд составит уже 14,5 млрд за год. По сведениям из отрасли, никаких остановок в производстве нет, все, кто уже вошел в процесс, его продолжают. Снимают, монтируют, доводят до финала. Другое дело – запуск новых фильмов, на которые и выделена поддержка – когда начнутся питчинги и кто примет в них участие, пока сведений нет. Однако, можно не сомневаться, что рано или поздно, а бюджет будет освоен. Хотя цена производство сильно растет, компьютерная графика – особенно, так что сложно-постановочных фильмов, очевидно, станет меньше. К тому же смысл в них вкладывать сейчас не очень просчитывается: смогут ли кинотеатры дожить до массового появления отечественных зрительских хитов, неизвестно. Судьба кинопроката – самое больное место отрасли сегодня.

Владельцы кинотеатров бьют тревогу, до осени, говорят они, многие могут просто не дожить. Дело не только в том, что большую часть кассовых сборов в России до сих пор приносило голливудское кино, и его уход с экранов – это серьезные финансовые потери, которые невозможно восполнить ничем другим. Индийское и китайское кино, увы, в России не заходит, последние года три оно присутствует на экранах, но успеха не имеет, ментальность не та. В США, говорят, индийские картины собирают куда больше – но там много уроженцев Индии, которые его и смотрят. В России публику изредка привлекают корейские фильмы, такие, как «Паразиты», например, но в целом надежд на азиатские боевики у кинотеатров пока нет. Гораздо реальнее увлечь зрителей отечественным кино, есть прецеденты.

Отечественные блокбастеры, о растущем количестве которых отчитывались прокатчики, действительно постоянно появлялись, приносили хорошие сборы, но их до сих пор, увы, немного, они не могут заполнить все освободившиеся слоты. Повторный прокат, на который пошли кинотеатры от безнадежности, – акция разовая. И хотя в год российский кинематограф снимает около 70-90 фильмов, по-настоящему зрительские картины появляются не часто. И все ожидаемые премьеры обычно стараются выпустить в самое кассовое время – в школьные каникулы, под большие праздники, под конец года. Летом, когда зрители ходят в кино значительно меньше, премьер российского кино традиционно почти не планируют, их было всегда не больше 3% от общего показа – такой вот мертвый летний сезон. Поэтому дожить до осени и не умереть – задача сейчас для кинотеатров довольно сложная.

Пока сборы не радуют, более всех собрали в майском прокате российские картины – семейная драма «Артек. Большое путешествие», военные «1941. Крылья над Берлином» и мультфильм «Бука. Мое любимое чудище», но цифры небольшие, скорее разочаровывающие, рекордами тут не пахнет.

К тому же часть фильмов уже не вышла на экраны в намеченные сроки, по разным причинам. Например, авторский фильм, признанный кинокритиками лучшим в этом сезоне, – «Капитан Волкогонов бежал», который должен был выйти в апреле, отложен. Скорее всего, как политически несвоевременный – в этой картине-притче в условно-фантастической манере, но вполне критически показаны сотрудники силовых служб тридцатых годов ХХ века, а с историческими оценками их преемники сегодня настоятельно требуют повременить. Крупнобюджетное фэнтези «Сердце Пармы», в котором речь идет о событиях XV века, вроде бы напрямую с сегодняшним днем не связаны, но, тем не менее, продюсеры, среди которых канал «Россия», премьеру, ранее назначенную на весну 2022, перенесли на осень. Но что будет осенью? Сохранится ли кинопрокат вообще?

Проблема в том, что если производство фильмов у нас финансируется из госбюджета (не целиком, но процентов на 50-70), то кинотеатры – частные. Этот бизнес, созданный с начала нулевых, был построен на голливудских фильмах, показ которых и позволил создать всю инфраструктуру кинозалов с сопроводительным циклом, от попкорна до удобных кресел. В пандемии кинотеатры с трудом, но выжили, впервые за все время получив небольшую поддержку из казны. Сейчас они надеялись на рост – зимой он уже начался, 99% кинотеатров выжили, но теперь под ними снова зияет дыра. Поэтому владельцы кинотеатров снова просят о помощи государство, иначе им не продержаться до того времени, когда отечественное производство обеспечит их фильмами (если обеспечит).

По плохому прогнозу выжить удастся только самым крупным сетям, и то с трудом. По всей отрасли уходит персонал. Многозальные кинотеатры начинают закрывать примерно половину своих залов, экономя на эксплуатации оборудования, ламп, проекторов. Вся проекционная техника импортная. Через полгода такой работы кинотеатры просто закроются.

Сегодня для молодежи это самый массовый и самый дешевый досуг, а для созданной за два десятилетия отечественной индустрии – важнейший способ вернуть потраченные средства. Сетевые показы по коммерческой отдаче сильно уступают кинотеатральным сборам.

Серьезной проблемой оборачивается ситуация и для авторского кино – для которого очень важны фестивальные площадки и международные продажи. Тут стоит вопрос так – или отказываться от любой финансовой помощи со стороны государства, либо от участия в зарубежных форумах. К тому же многие такие фильмы делаются с участием стран, ныне недружественных – до сих пор международная кооперация весьма поощрялась.

Есть еще один аспект, тоже довольно неожиданный.

Часть актеров покинула Россию, вызвав возмущение патриотически настроенных граждан и организаций. В театральной среде поступили просто – спектакли с участием таких артистов снимают с афиши, тем более что Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова, Александр Феклистов, Юлия Ауг физически уже не находятся в России и явно не готовы возвращаться. В мае в Большом отменены показы балета «Нуреев», поставленного Кириллом Серебренниковым, и оперы «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина.

Но Чулпан Хаматова снялась и в нескольких фильмах, премьеры которых были заявлены на 2022 год (в их числе ожидаемый «Праведник» Сергея Урсуляка). Что будет с ними? Военному детективу «Еврей» не помешает ли выйти то, что в главной роли в нем снялся Артур Смольянинов, в России пока оставшийся, но не скрывающий своих взглядов? А что будет с большой премьерой «Мастера и Маргариты», чье производство, как сообщали СМИ, профинансировал американский бизнесмен Леонид Блаватник, ранее ставший сопродюсером успешного релиза «Т-34»?

Или продюсеры выпуск этих картин сочтут более разумным отложить? Тогда придется озаботиться о правовых основаниях для этих действий, деньги-то в производство вложены государственные и немалые. А если государство резко меняет условия игры, то кто несет ответственность за срыв сроков, за невозвращенные кредиты?

Сегодня эти вопросы могут показаться довольно несущественными – подумаешь, кино, в конце концов, не стратегический продукт, есть проблемы посерьезней. Но на самом деле это важная тема – доверия к планам, к перспективе, к труду и средствам, которые люди два десятилетия вкладывали в экономику, исходя из национальных, в том числе, интересов.

Кинопроизводство, при всех субсидиях и поддержке, сегодня является бизнесом, и потому заинтересовано в стабильных правилах. На которые сейчас трудно рассчитывать.



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