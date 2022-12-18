Важнейшее из искусств

«В Новый год будет все очень хорошо», – пообещал кинозрителям председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Он имел в виду, что кинотеатрам есть что показать в конце декабря и в начале января, в новогодние каникулы – самое сладкое время для производителей, когда фильмы традиционно делают самые большие сборы. За эти даты сражаются весь год, еще недавно, в 2019 году, обсуждались даже возможности переноса с этих дат премьер зарубежных фильмов, «если иностранный проект мешает российской картине». В этом году зарубежные фильмы из Франции и Австралии спокойно уживаются с российскими проектами, но ни одной громкой премьеры мы не ждем. Да, очередные «Елки» и «Иван-царевич – 5» выходят в прокат, будут и новые серии «Маши и медведя», сериалы в кинотеатрах уже очень выручают, но никаких блокбастеров, фильмов-аттракционов, ни российского, ни зарубежного производства, все это в прошлом.

И потому Алексей Воронков продолжил грустно: «На этом все прекрасное закончится, потому что мы не знаем, что будет в следующем году. Радужных перспектив у кинотеатров нет. Сейчас у нас закрыто 700+ кинозалов. В феврале мы ожидаем вторую волну закрытий».

О том, что происходит с кинотеатрами в России, говорят давно. Пандемия сильно подорвала этот бизнес, поскольку на время карантина, в отличие от театров, большинство кинозалов были принудительно закрыты, премьеры купленных фильмов не состоялись, а после окончания изоляции посещаемость так и не восстановилась. Но все же надежды на продолжение кинопроката были. Но отсутствие голливудских фильмов буквально обрушило этот сегмент киноиндустрии: уровень падения сборов российских кинотеатров достиг 56-70%. Сейчас владельцы кинотеатров (в России кинотеатры, за небольшим исключением, находятся в частной собственности) предъявляют своего рода ультиматум: если получить отсрочку по уплате арендной платы, коммунальных платежей, процентов по кредитам не удастся, они просто закроются. Уже сегодня большие сети оставляют рабочими два-три зала из десяти: зрителей мало, билеты не окупают даже износ оборудования. Параллельный импорт в кино не работает, хотя некоторые голливудские хиты показывают без разрешения владельцев, но это совсем не то качество, к которому привыкли зрители.

На этом фоне государством предложено начать активное производство отечественного кино. Не то чтобы оно не производилось прежде: каждый год в России снимали до 100 картин, правда, до проката доходили далеко не все, а те, что появлялись на экранах, часто имели незначительное количество копий и проваливались в прокате. Будем откровенны – основная масса отечественных фильмов никаких доходов кинотеатрам не приносила, а десяток масштабных проектов, ставших хитами проката, даже при административной поддержке не в состоянии составить конкуренцию большому Голливуду.

Но в руководстве страны до сих пор остается надежда на создание собственного контента, который, при нынешнем отсутствии конкуренции, вернет отечественному кино любовь российской публики. От кино власть ждет не прибыли – это забота кинотеатров, – а волшебства, воссоздания идеологического и тематического контекста, формирующего некие общегосударственные традиционные ценности.

Поэтому министр культуры РФ Ольга Любимова на форуме «Киноиндустрия в новой реальности» призывала увеличить темпы кинопроизводства в ответ на увеличение государственного финансирования.

В этом году оно составило рекордную сумму в 10 миллиардов рублей. Правда, один из ведущих кинопродюсеров России Сергей Сельянов отметил, что, несмотря на впечатляющий размах господдержки, сумма в 10 миллиардов рублей – это всего четверть бюджета, потраченного на съемки второго «Аватара»: стоимость производства больших жанровых картин все время растет. Сельянов подсчитал, что для замещения 70% сборов, которые приносили голливудские фильмы, нужно запускать в прокат примерно 350-400 новых картин в год.

Сегодня, при всем старании со стороны студий, российский кинематограф такого объема производства не предоставит. Фонд кино до конца года поддержит 35 новых проектов и еще 60 из тех, что уже находятся на разных стадиях производства. Министерство культуры поддержало в этом году 150 фильмов. Это чуть больше половины того, что нужно, а ведь цикл производства фильма обычно составляет два, а то и три года, так что в реальности релизов будет меньше.

Но и это не все проблемы. Голливудские фильмы имели огромный рекламный бюджет, на который создавались самые разнообразные маркетинговые продукты, от качественных трейлеров до мерча, и благодаря этому потоку информации российские зрители были подготовлены к просмотру. Российская господдержка не рассчитана на продвижение фильмов. И кинотеатры не умеют работать с раскруткой своей афиши – да им не на что, и возможности у них недостаточны.

Ясно, что механическое увеличение количества фильмов не сможет решить нужные задачи. Фильмы не только нужно снять, но еще и попасть с ними в зрительские ожидания. Тут возникает еще ряд противоречий. Во-первых, новые фильмы явно будут малобюджетными, скромными по своим постановочным возможностям, на большие киноаттракционы сейчас нет ни сил, ни времени. На полнометражный фильм выделяется госфинансирование в размере не более 100 млн рублей, что составляет до 70% бюджета. Инвестирование частного капитала и в прежние времена шло с трудом, так как доход всегда был более проблематичен.

Так что снимать будут простые комедии, ромкомы, мелодрамы и – возможно, детективы. Не то что раньше, когда на «Вратаря галактики» Джаника Файзиева было потрачено 786 млн рублей, хотя заработал он в десять раз меньше.

Во–вторых, объявлены приоритетные темы, список которых сформулирован в недрах министерства культуры. Фильмам такого направления будет отдан приоритет в финансировании. Например, такие темы, как «Неоколониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира», возможно, потребуют и более серьезного бюджета. Но честно сказать, очень маловероятно, чтобы фильм на такую тему стал бы лидером проката и чемпионом сборов. При всей важности, «защита семейных ценностей, патриотическое воспитание, успехи отечественной науки, противодействие попыткам фальсификации истории и даже героизм и самоотверженность российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров» – вряд ли станут стимулом для творческих прорывов и уж точно не будут способствовать посещаемости.

Идея возвращения той «киноимперии, которую мы утратили в момент распада Советского Союза», очевидно опирается не на реальные, а на идеальные представления. Возвращение к былой популярности советского кино возможно только при условии полного отключения интернета и закрытия всех прочих досуговых форм. Советское кино смотрели и любили в те времена, когда у него не было никаких конкурентов, это был самый массовый и самый дешевый вид развлечения.

В нулевые годы, когда и возникли современные многозальники, зрители шли в кинотеатр уже не столько за зрелищем, сколько за новым тогда образом жизни. Сформировалась мода на времяпровождение в кинотеатрах, где огромный экран и прекрасный звук, где стоят суперудобные кресла, где можно есть и пить во время сеанса, где сам уровень комфорта позволяет чувствовать себя человеком современного мира. Не случайно основной заработок кинотеатров состоит вовсе не из платы за билеты (хотя фильм, конечно, заманивает посетителей), а из покупок колы и попкорна, которые тоже привлекательны не сами по себе, а как знак принадлежности к определенному типу городской культуры. Куда входит и торговый центр, с его завлекательными атрибутами культа потребления, сиянием электричества, яркими витринами и детскими площадками. Заменить это модой на сдержанный дизайн аскетического кинозала, в котором зрители, запивая ватрушку квасом, увлеченно следят на экране за работой молодых инженеров, довольно сложно. Не сомневаюсь, что и с этой задачей можно справиться, но нужно время, много креативных идей и общий энтузиазм. Кинотеатрам, похоже, проще закрыться.

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