Скандалы и наркотики: Херд попросила Disney дать показания против Деппа

Представитель Disney сообщил Deadline, что компания пока не получала повестку в суд. По информации издания, адвокаты Эмбер Херд намерены добыть все сведения, касающиеся неподобающего поведения Джонни Деппа на съемках пятой части «Пиратов Карибского моря». Они также добиваются виртуальных показаний от представителей студии.

Прежде всего, сторону Херд интересуют случаи употребления Деппом на площадке наркотиков или алкоголя. В ходе слушаний по иску о клевете к британскому таблоиду The Sun, который актер проиграл в ноябре 2020 года, Херд утверждала, что он постоянно употреблял запрещенные вещества, после чего нападал на нее.

Кроме того, защитники Херд в суде ищут информацию об опозданиях или «любых задержках в съемочном процессе по вине Деппа», о его попытках вмешаться в выбор актеров, а также свидетельства о его разногласиях со сценаристами, режиссерами и продюсерами и «любых случаях насилия или жестокого обращения».

Адвокаты звезды «Аквамена» рассчитывают предоставить полученные сведения в полицию Лос-Анджелеса в течение двух недель. В мае 2021 года в США состоится слушание по 50-миллионному иску Деппа о диффамации к Херд.

Актриса подала встречный иск к бывшему мужу на $100 млн. В своем обращении Херд утверждает, что Депп и его команда организовали кампанию с целью ее оклеветать. По ее мнению, актер имеет прямое отношение к петициям, требующим отстранить ее от съемок во второй части «Аквамена».

Тем не менее показания Disney сыграют решающую роль в карьере Деппа: либо это его оправдает, либо поставит крест на его будущем в Голливуде. Судебные разбирательства с бывшей женой уже не лучшим образом отразились на его репутации. В прошлом году Деппа показательно лишили роли в популярной франшизе «Фантастические твари» — по его словам, представители Warner Bros. вежливо попросили отказаться от съемок.

В 2018 году — практически в самом начале тяжб — Disney отказалась от сотрудничества с Деппом в рамках франшизы «Пираты Карибского моря». Свое решение студия объяснила тем, что хочет «вдохнуть в проект новую жизнь».

«Пираты Карибского моря» считаются одной из самых успешных франшиз в истории. Суммарные кассовые сборы пяти фильмов превышают $4,5 млрд. Между тем последняя часть — «Мертвецы не рассказывают сказки» 2017 года — оказалась в разы менее прибыльной, чем прошлые, заработав всего $795 млн.

Депп и Херд публично выясняют отношения уже несколько лет. В британском суде актер пытался доказать, что фраза «человек, избивавший жену» в отношении него, использованная журналистом The Sun в своей статье в 2018 году, является клеветой и нанесла ему репутационный ущерб. Херд в ходе слушаний заявила, что бывший муж многократно избивал ее. Депп называл эти заявления вымыслом и, напротив, обвинял актрису в насилии. В защиту актера в суде выступали его бывшая жена, актриса Ванесса Паради и бывшая подруга, актриса Вайнона Райдер. Однако Высокий суд Лондона по итогу встал на сторону The Sun — и, по сути, Эмбер Херд.