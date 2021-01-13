«Чак остается на ранчо в Техасе»: Норриса обвинили в штурме Капитолия

Актер Чак Норрис официально опроверг сообщения о том, что он якобы присутствовал среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа, захвативших здание Капитолия в Вашингтоне.

«Я недавно узнал, что среди бунтовщиков на капитолийском холме в Вашингтоне был человек, похожий на Чака Норриса. Это был не я, а меня там не было. В нашем обществе нет места какому-либо насилию. Я стою и всегда буду стоять за Закон и Порядок. Ваш друг, Чак Норрис», — написал он в своем Twitter.

То же самое заявил и официальный представитель Норриса, менеджер Эрик Критцер.

«Это не Чак Норрис, а кто-то, кто хочет на него походить, хотя Чак намного симпатичнее. Чак остается на своем ранчо в Техасе вместе со своей семьей», — сказал Критцер.

Чак Норрис открыто поддержал Дональда Трампа в 2016 году. В своей статье, посвященной президентским выборам, он выражал опасение, что в случае проигрыша Трампа победа может достаться кандидатке от Демократической партии Хиллари Клинтон. Актер обратил внимание, что изначально поддерживал Майка Хакаби в качестве кандидата от Республиканской партии.

«После того, как Майк выпал [из предвыборной гонки], я решил подождать, пока люди не выберут кандидата, которого хотят видеть своим следующим президентом. И уже тогда я бы с чистым сердцем поддержал такого кандидата, как Дональд Трамп», — писал Норрис.

Он также рассказал, что впервые познакомился с Трампом 42 года назад. Будущий президент был приглашен в качестве специального гостя на схватку Норриса и Билла Уоллеса, после которой актер планировал уйти из борьбы. По его словам, тогда между ними произошел единственный разговор за все эти годы.

«Когда я его встретил, он спросил меня, почему я ухожу из борьбы. Я ответил: «Дональд, мне 34 года, и я уже шесть лет удерживаю титул чемпиона мира. Я хочу уйти победителем». Дональд подумал секунду, а затем сказал: «По-моему, это имеет смысл», — пересказал Норрис их разговор.

По словам актера, они больше не виделись и не общались. Тем не менее, подчеркнул Норрис, Трамп произвел на него впечатление человека «дружелюбного и искреннего».

«Я честно убежден, что люди, которые видят Трампа в негативном свете, будут приятно удивлены, когда он станет лидером нашей страны. Я также верю, что он принесет позитивные изменения, которые послужат на благо тем, кому они нужны», — подчеркнул Норрис.

Штурм Капитолия в Вашингтоне, где заседают американские конгрессмены, произошел 6 января. После выступления Дональда Трампа, в котором действующий глава государства заявил о фальсификации на прошедших выборах, у здания собрались несколько тысяч его сторонников.

После столкновения с полицией часть из них смогла прорваться в здание с требованиями пересмотреть итоги голосования. Их вторжение сорвало заседание Конгресса, в ходе которого планировалось утвердить Джо Байдена избранным президентом. В результате штурма погибли пять человек.

После произошедшего Трамп опубликовал видеообращение в Twitter. Он осудил «насилие, беззаконие и кошмар» в Капитолии. Трамп также заявил, что бунтовщики «не представляют» всю страну и заплатят за свои поступки, но тем не менее добавил, что будет оспаривать итоги голосования. Вскоре после этого Twitter и Facebook заблокировали его аккаунты в соцсетях, чтобы избежать опасных инцидентов в ходе процедуры передачи власти.