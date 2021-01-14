«Вернуть все в принудительном порядке»: Дрожжина подала в суд на дочь Баталова

Дело о мошенничестве с недвижимостью народного артиста СССР Алексея Баталова получило развитие. Актриса Наталья Дрожжина, обвиняемая в афере с наследством актера, подала в Замоскворецкий районный суд иск к его дочери Марии. В своем заявлении она просит расторгнуть договоры пожизненной ренты и сообщает о намерении вернуть семье Баталовых три объекта недвижимости.

«Дрожжина хочет вернуть все имущество, — цитирует адвоката Анатолия Кучерену «Московский Комсомолец». — Но сделать это не может, потому что оно арестовано. Следователь снять арест не хочет, сама Гитана Аркадьевна (вдова Баталова — «Газета.Ru») тоже не идет навстречу. К слову, мы провели почерковедческую экспертизу — подписи на документах стоят Гитаны Аркадьевны.

Так что решили обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор и все вернуть, так сказать, в принудительном порядке».

СК возбудил уголовное дело по заявлению вдовы Баталова в сентябре 2020 года. Дрожжину обвиняют в хищении недвижимого имущества у семьи артиста. Актрисе назначили меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, в том числе — на попытку общения с законными наследницами Баталова.

Отмечается, что в деле фигурируют три договора пожизненной ренты (каждый касается конкретного объекта недвижимости — трети доли в четырехкомнатной квартире в Доме на набережной, мастерской Баталова, а также квартиры бабушки Марии в 1-м Самотечном переулке). Согласно условиям этих договоров, Дрожжина должна была нести все расходы на питание и проживание наследников Баталова.

В своем иске она подчеркнула, что с июля 2020 года вынужденно перечисляла на счет жены покойного артиста денежный эквивалент установленного условиями заключенных договоров содержания. Однако, по словам Натальи, с октября прошлого года она не может делать и этого из-за конфликтных отношений и судебных ограничений. Что означает неисполнение условий договора.

«Мной 5 ноября 2020 года в адрес ответчицы были направлены предложения расторгнуть заключенные договоры пожизненного содержания с иждивением, однако данные предложения оставлены без ответа. 1 декабря 2020 года я повторно направила в адрес ответчицы предложения, они приняты не были», — гласит текст заявления Дрожжиной.

В свою очередь адвокат Баталовых Юлия Антонова заявила, что расторжение договора ренты, заключавшегося в нормальных условия с соблюдением требований законодательства, — процесс несложный. Однако в данном случае, согласно юристу, была нарушена воля владелицы недвижимости и дочери, которой даже не было известно о заключении подобных договоров. Таким образом, Антонова считает, что в данной ситуации «юридически правильнее было бы не расторгать договор, а признать его недействительным».

«Последствия юридически одинаковы, но есть разница. Если добровольно расторгают договор, то убытков вроде как ни у кого нет, а если признают его недействительным, то виновная сторона должна выплатить вред и издержки, которые причинила», — заключила адвокат.