Плейлист недели: Лана Дель Рей, Oxxxymiron и Foo Fighters

Лана Дель Рей — «Chemtrails over the Country Club»

Лана Дель Рей выпустила заглавный сингл ее предстоящего альбома «Chemtrails over the Country Club» и клип к нему. В видео глянцевые декорации, характерные для Америки 50-60-х, внезапно оборачиваются ночным кошмаром с волками и вампирами. Новая пластинка выйдет 19 марта. Ее спродюсировал Джек Антонофф, с которым Лана попытается повторить успех своего последнего релиза «Norman Fucking Rockwell!».

Flo Milli — «Roaring 20s»

Рэперша Flo Milli поделилась новым синглом «Roaring 20s». Это первая песня артистки после выхода в прошлом году микстейпа «Ho, why is you here?», который тепло приняли критики и слушатели. Спродюсировал трек Kenny Beats. В его основу лег засэмплированный фрагмент «If I Were A Rich Man» из мьюзикла «Скрипач на крыше». В настоящий момент Flo Milli работает над дебютным альбомом.

«Раскаты»— «Негатив»

Самарская группа «Раскаты» представила одноименный мини-альбом, в который вошли шесть песен. Бойкий и очень громкий нойз-панк в лучших традициях Sonic Youth.

Foo Fighters — «Waiting On A War»

5 февраля рокеры Foo Fighters во главе с Дэйвом Гролом отметятся десятой по счету пластинкой «Medicine at Midnight». Пока можно послушать песню «Waiting On A War» — ностальгическую балладу под акустическую гитару в духе ранней «Times Like These».

Oxxxymiron — «Стихи о неизвестном солдате»

Oxxxymiron, Noize MC, Илья Лагутенко, Леонид Агутин, IOWA, Володя Котляров («Порнофильмы»), OQJAV, Zoloto и другие исполнители записали трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» на стихи Осипа Мандельштама. 14 января 2021 исполнилось 130 лет со дня рождения поэта.

Perfume Genius и Boy Harsher — «Your Body Changes Everything»

Майк Адреас (он же Perfume Genius) анонсировал альбом ремиксов на все треки из последнего лонгплея «Set My Heart on Fire Immediately». Релиз выйдет 19 февраля, в его записи поучаствовали Westerman, Jenny Hval, A. G. Cook, Danny L Harle и многие другие продюсеры и музыканты. Первым сингл «Your Body Changes Everything» переосмыслил дуэт Boy Harsher.