Сто лет вместе: как режиссеры из России покоряли Запад

Первого серьезного успеха на Западе добились режиссеры-эмигранты, покинувшие Россию после революции. В Европе наибольшей популярностью среди них пользовался постановщик Александр Волков. Уехав в Европу, он привлек внимание картинами, в которых главную роль исполнял Иван Мозжухин, звезда немого кино дореволюционной России.

Завоевав признание у французских зрителей как самостоятельный автор, в 1926 году он принял участие в съемках исторического эпоса Абеля Ганса «Наполеон». За ним последовал фильм «Казанова», после успеха которого Волков переехал в Германию. А уже там его самым популярным проектом стала экранизация «Хаджи-Мурата» с Мозжухиным в главной роли, получившая название «Белый дьявол».

Григорий Ратов

Режиссер Григорий Ратов начинал карьеру как актер в Московском художественном театре. После революции он эмигрировал в США, где стал выступать в постановках на идише. В 1931 году голливудский продюсер Дэвид Селзник потребовал, чтобы для фильма «Симфония шести миллионов» нашли актеров с еврейскими корнями — так Ратов получил первую серьезную кинороль. Уже в 1936-м он снял первый фильм в качестве режиссера и завоевал популярность как автор звукового кино.

Спустя еще три года Ратов стал постановщиком первого американского фильма будущей звезды Голливуда Ингрид Бергман — «Интермеццо». Мелодраму изначально должен был снимать голливудский классик Уильям Уайлер, однако накануне съемок он поссорился с Селзником и его заменили на менее известного Ратова. После смерти режиссера в 1960 году в его честь открыли звезду на Аллее славы Голливуда.

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Одним из самых известных советских режиссеров, уехавших работать на Запад в довоенные годы, стал Федор Оцеп. После успеха на родине «Мисс Менд» и «Земли в плену» он принял участие в совместном советско-немецком производстве фильма по повести Льва Толстого «Живой труп». Картина завоевала признание в Германии, однако была плохо принята прессой в СССР, и постановщик решил остаться за границей.

В Европе он экранизировал роман Федора Достоевского «Брат­ья Карамазовы» и рассказ Стефана Цвейга «Амок», а также «Пиковую даму» по мотивам Пушкина. В 1938 году кинематографист снял в Италии фильм «Княжна Тараканова», в нем сыграли две будущие звезды европейского послевоенного кино – Анна Маньяни и Альберто Сорди.

Первым советским режиссером, построившим серьезную карьеру на Западе в послевоенные годы, стал Андрей Кончаловский. В 1980 году он получил звание народного артиста РСФСР и уехал работать в Голливуд. В 1984-м он представил фильм «Возлюбленные Марии» по мотивам повести Андрея Платонова «Река Потудань». На главные роли в этот проект он пригласил Джона Сэвиджа, Настасью Кински и Роберта Митчема.

До 1990 года Кончаловский снял в США несколько фильмов, завоевавших популярность у англоязычной аудитории: «Поезд-беглец» по сценарию Акиры Куросавы, «Танго и Кэш» с Куртом Расселом и Сильвестром Сталлоне, «Гомер и Эдди» с Вупи Годберг и Джеймсом Белуши. В 2003-м Гленн Клоуз и Патрик Стюарт сыграли главные роли в его фильме «Лев зимой», а еще через семь лет на экраны вышел «Щелкунчик» с Эль Фаннинг, Джоном Туртурро и Ричардом Грантом.

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Сергей Бодров-старший

Режиссер Сергей Бодров-старший переехал в США в начале 1990-х годов. В 1994-м американец Александр Рокуэлл снял по его сценарию фильм «Любить кого-то», главные роли в котором исполнили голливудские актеры Рози Перес, Харви Кейтель, Энтони Куинн и Стив Бушеми (а в небольшом камео появился сам Квентин Тарантино). При этом драма 1999 года «Восток-Запад» Режиса Варнье по сценарию Бодрова-старшего была номинирована на «Оскар» как «лучший иностранный фильм».

Немногим позднее, в 2001-м, мелодрама «Давай сделаем это по-быстрому» стала первым иностранным проектом, где он выступил в качестве постановщика. В этом фильме сыграли Владимир Машков, Дженнифер Джейсон Ли и Дин Стоквелл. А уже в 2014 и 2015 годах на экраны вышли соответственно его «Седьмой сын» с Беном Барнсом, Джеффом Бриджесом и Джулианной Мур, а также картина Терренса Малика «Рыцарь кубков», где Бодров-старший отметился как актер — вместе с Кристианом Бейлом, Кейт Бланшетт, Натали Портман и Антонио Бандерасом.

Вадим Перельман родился в Киеве, однако уже в возрасте 14 лет вместе с матерью переехал в Канаду, где окончил киношколу. Его дебютный фильм «Дом из песка и тумана» вышел в 2003 году. Продюсером картины выступил голливудский магнат Стивен Спилберг, а главные роли здесь сыграли Дженнифер Коннелли и Бен Кингсли. Что касается звезды его следующей работы «Вся жизнь перед глазами», то ей стала Ума Турман.

От остальных участников этой подборки Перельмана отличает то, что российский этап его карьеры начался уже после признания на Западе. Так, в 2013 году на канале «Россия» вышел сериал кинематографиста «Пепел» с Евгением Мироновым и Владимиром Машковым.

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Тимур Бекмамбетов

Дорогу в Голливуд для Тимура Бекмамбетова открыл режиссер и продюсер Роджер Корман, когда-то подаривший миру Мартина Скорсезе, Джека Николсона и Фрэнсиса Форда Копполу. Легенда фильмов «категории Б» в 1998 году помог запустить в производство ленту Бекмамбетова «Гладиатрикс», главные роли в которой сыграли модели Playboy и певица Юлия Чичерина.

После успеха в России фильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Бекмамбетов снял в США боевик «Особо опасен» с Джеймсом Макэвоем, Анджелиной Джоли, Морганом Фрименом и Константином Хабенским. За ним последовали «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Бен-Гур», а также его продюсерские проекты — «Война токов», «Поиск» и «Убрать из друзей».

Леван Габриадзе

Сын кинодраматурга Резо Габриадзе Леван прославился в СССР благодаря роли скрипача в фильме Георгия Данелия «Кин-дза-дза». После окончания факультета дизайна и анимации Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе он вернулся в Россию, где вместе с Тимуром Бекмамбетовым снял фильм «Выкрутасы» с Константином Хабенским, Иваном Ургантом и Миллой Йовович в главных ролях.

В 2014 году он также представил ленту «Убрать из друзей», в которой сыграли Шелли Хенниг, Рене Олстид и Уилл Пельтц. Фильм был создан при помощи технологии скринкастинга за $1 млн, а его международные сборы составили $64 млн.

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Тимур Бекмамбетов сыграл роль и в карьере Ильи Найшуллера. При поддержке продюсера Илья смог в 2015 году выпустить фильм «Хардкор» (снятый от первого лица), второстепенную роль в котором исполнил Тим Рот. В 2020 году Найшуллер выступил в качестве режиссера «Никто», в каст которого вошли Боб Оденкерк, Конни Нильсен и Кристофер Ллойд. Подробнее о фильме читайте в интервью режиссера для «Газеты.Ru».