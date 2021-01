Сто лет вместе: как режиссеры из России покоряли Запад

Возможно, главная на данный момент новость года для российского кинематографа связана с Кантемиром Балаговым, которого назначили снимать пилот сериала по игре The Last of Us. «Газета.Ru» вспомнила еще девять режиссеров из России, которые смогли добиться профессионального признания у западных зрителей.