Домашний прокат: гремлины в небе, Энн Хэтэуэй на карантине, Том Хэнкс на Диком Западе

«Воздушный бой» («Shadow in the Cloud»), Розанна Лян

Пока что самый веселый и безумный фильм года: Хлоя Грейс Морец во Вторую мировую подсаживается на американский бомбардировщик, на борту которого вынуждена терпеть сексистские шуточки экипажа, а также отбиваться от японских летчиков и гремлина (что? да!). «Воздушный бой» — вещь ультраскоростная (меньше полутора часов) и вроде бы по-старомодному развлекательная, но не до мозга костей. Режиссерка Розанна Лян, вернувшись после десятилетней паузы в полных метрах, переписала сценарий Макса Лэндиса, обвиненного в эмоциональном и сексуальном насилии, и в итоге сняла ярчайшую (в том числе буквально, цвета порой вырвиглазные) картину о женщине на войне — такие героини чаще остаются вне центра внимания, хотя их вклад в победу неоценим.

Кропотливое вычесывание исходного текста не прошло зря: в финальном варианте «Воздушный бой» выстроен практически безупречно. 50 минут герметичного разговорного кино с элементами сурвайвал-хоррора, где мы заперты в крохотной кабинке наедине с Морец. Полчаса отбитого треша, где все с помпой летит к чертям, грохочет и свистит, дух постоянно перехватывает, часто тянет выяснить, как кто-то вообще решился такое снять и показать людям (человечество будет в вечном долгу). Трейлер лучше не включать: там спойлерят лучший момент — возможно, во всей истории боевиков.

Где смотреть: Amazon*, iTunes*, в кино с 18 февраля

Кто бы мог подумать — карантинное кино, от которого не хочется плеваться (в итоге). В начале, где «Локдаун» еще прикидывается изоляционной «Брачной историей», унылые скайпы и зумы страшно бесят, а Энн Хэтэуэй странно переигрывает: тему пребывания в замкнутом пространстве сценарист Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу») полностью отработал еще в лично снятом «Локе» (там Том Харди 80 минут завораживающе ехал на машине).

Так что по-настоящему интересен второй час, где лента приходит в себя и оборачивается довольно остроумным фильмом-ограблением, вдруг удачно сочетающимся с абсурдистской атмосферой середины прошлого года (Найт писал текст на спор, если что). До тех пор спасают парад звезд в эпизодических ролях, задорно сходящий с ума Чиветел Эджиофор («12 лет рабства») и неочевидная сюжетная линия с ежом. А также заразительная фривольность, с которой Даг Лайман после череды масштабных экшенов подошел к небольшому, почти камерному кино о ностальгии глубоко взрослых людей по юношескому безрассудству.

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«Новости со всех концов света» («News of the World»), Пол Гринграсс

Душеспасительная лента, где Том Хэнкс снова изображает сердобольного белого мужчину, которому нужно кого-то спасать. В «Новостях со всех концов света» это стареющий капитан Джефферсон Кай Кидд, бывший конфедерат, теперь колесящий по городам Дикого Запада и с выражением читающий газеты за скромную плату. По случайности у него на попечении оказывается девочка, почти всю жизнь прожившая с народом кайова и не знающая английского: ее необходимо доставить к единственным оставшимся родственникам — дяде и тете. Кидд с кряхтением соглашается, увидев в малышке душу со схожей в трагичности судьбой, и отправляется в опасное путешествие, с которым плохо сочетается его почтенный возраст. С одной стороны, совершенно незамысловатый, пускай и прилежно выполненный драматический вестерн без особых изысков — с другой, на отеческую нежность в глазах Хэнкса можно смотреть бесконечно (а больше, в сущности, не на что).

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«Одна ночь в Майами...» («One Night in Miami...»), Реджина Кинг

Дебютная режиссерская работа актрисы Реджины Кинг, снятая по одноименной пьесе — тоже дебютной — Кемпа Пауэрса, со-режиссера «пиксаровской» «Души». Одной ночью в Майами, в номере отеля Хэмптон-хаус, встречаются Малькольм Икс, Мухаммед Али (на тот момент еще Кассиус Клей), Джим Браун и Сэм Кук, чтобы отпраздновать чемпионский титул Клея (четверка действительно дружила, однако описываемые посиделки вымышленные). Между мужчинами завязывается жаркий спор о будущем движения за права чернокожих.

Икс, Али, Браун и Кук еще при жизни превратились в символы, что непросто сочетается с обычным человеческим существованием, и лента Кинг окончательно переводит этих героев в мифологическую систему. «Одна ночь в Майами...» — похожая внешне, но по существу далекая от традиционных байопиков работа, где четверо важнейших для афроамериканцев людей превращаются в условные, почти комиксовые аватары идей и концепций, которые все еще находятся в диалоге друг с другом. После двух часов в такой компании, возможно, придется пересмотреть некоторые свои убеждения — и это тот случай, когда как-то неловко требовать от кино большего.

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