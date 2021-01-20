Премьеры недели: «Душа», «День города» и «Астрал. Онлайн»

«Душа» («Soul»); Пит Доктер и Кемп Пауэрс

В прокат выходит мультфильм студии Disney и Pixar о человеке, чья душа отделилась от тела и отправилась в путешествие между мирами. По словам режиссера Пита Доктера, на создание ленты его вдохновило рождение сына, который сразу показался ему человеком с ярко выраженной индивидуальностью. Авторы «Души» обещают порассуждать о мечтах, призвании и смысле жизни. В оригинале героев озвучили Джейми Фокс и Тина Фей.

«Газета.Ru» взяла интервью у режиссера картины Пита Доктера.

Комедия «День города» расскажет, как местный мэр, участковый и священник плохо подготовились к приезду президента в провинциальный город Любякино. Переосмыслить традиционный гоголевский сюжет попытался режиссер Алексей Харитонов («Родком»). В ленте снялись Екатерина Шпица, Игорь Хрипунов, Максим Лагашкин, Антон Филипенко, Тимофей Трибунцев, Игорь Ознобихин, Алла Михеева и другие.

«Девушка, подающая надежды» («Promising Young Woman»); Эмиральд Феннел

«Девушка, подающая надежды» — режиссерский дебют актрисы («Девушка из Дании») и сценаристки второго сезона сериала «Убивая Еву» Эмиральд Феннел. По сюжету триллера студентка медицинского вуза мстит всем мужчинам, которых встречает на своем пути, после того, как ее подругу изнасиловали на вечеринке. Главную роль исполнила звезда «Великого Гэтсби» Кэри Маллиган.

«Птица в клетке. Заражение» («Songbird»); Адам Мэйсон

Фильм «Птица в клетке. Заражение» должен был выйти на экраны в самый разгар пандемии в 2020 году, но премьеру перенесли. Сюжет картины разворачивается в 2024 году, когда власти вводят жесткий карантин из-за мутации опасного вируса. Зараженных изолируют в карантинных лагерях, из которых не так просто выбраться. В ленте снялись Кей Джей Апа, София Карсон, Крэйг Робинсон, Брэдли Уитфорд, Питер Стормаре и Элпидия Каррильо. Спродюсировал ленту автор «Армагеддона» Майкл Бэй.

«Астрал. Онлайн» («Host»); Роб Сэвадж

В триллер «Астрал. Онлайн» компания друзей случайно вызвала духов во время сеанса Zoom. Теперь им предстоит выяснить, что или кто за этим стоит: игра, неизвестный вирус или некто из потустороннего мира использует интернет для того, чтобы манипулировать ими и проникнуть в реальность. Изначально режиссер Роб Сэвадж снял на самоизоляции короткометражку, а после превратил ее в кино на 56 минут для платформы Shudder.

Очередная драма про шахматы — «Королевский гамбит» (не путать с сериалом «The Queen's Gambit», он же «Ход королевы») — о том, как команда подростков из неблагополучных семей выигрывает национальный чемпионат США благодаря своему учителю Марио «Мистер Ти» Мартинезу. В главных ролях: сам режиссер Джон Легуизамо, Рэйчел Джонс, Майкл Уильямс и Коруин Тагглс.

«Что скрывает вода» («What Lies Below»); Браден Р. Дуеммлер

По сюжету триллера «Что скрывает вода» шестнадцатилетняя Либи (Эма Хорват) возвращается домой из летнего лагеря и узнает, что ее мать собирается выйти замуж. Поначалу потенциальный отчим нравится девушке, но вскоре она обнаруживает, что он психопат.