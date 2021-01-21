«Боялась засыпать»: Кристина Риччи рассказала о побоях мужа на карантине

Представительница актрисы Кристины Риччи получила судебный ордер с запретом телепродюсеру Джеймсу Хердегену приближаться к знаменитости, которая подала на развод в июле 2020 года.

В соответствии с запретительным ордером продюсер должен держаться на расстоянии не менее 91 метра (100 ярдов) от Кристины и ее сына. Хердегену было также запрещено поддерживать с ними какой-либо контакт.

Причиной стали опасения Риччи за свою жизнь. По словам звезды, во время карантина Хердеген неоднократно применял к ней насилие. В частности, в документах упоминаются два случая нападения на актрису в июле. В первый раз Хердеген применил силу к Риччи после того, как она захотела вызвать полицию во время одной из их ссор. Мужчина догнал актрису, схватил ее за запястья и вытащил во двор, где бросил в кострище, после чего на ее теле остались синяки и порезы.

Во время второй ссоры, утверждает звезда, Хердеген плюнул на нее, после чего бросил в нее кружку с кофе и стул. В иске Риччи говорится, что это произошло в присутствии их шестилетнего сына, который был свидетелем агрессии со стороны мужчины. Актриса подчеркнула, что после введения карантина продюсер «сконцентрировался исключительно на том, чтобы наказывать и пугать ее 24 часа в день». По словам Риччи, она боялась спать по ночам.

В соответствии с материалами по делу Риччи опасается, что подобное поведение со стороны Хердегена может представлять собой угрозу ее жизни. По ее утверждению, во время одной из поездок на автомобиле в конце 2019 года его слова заставили ее поверить, что он может ее убить.

«Он сказал, что мог бы испытывать ко мне жалость только в том случае, если бы меня расчленили на маленькие куски», — заявила она.

Риччи подчеркнула, что после этого разговора она спрятала все ножи в доме, где они вместе проводили отпуск.

Так как во время встреч с их сыном Хердеген оставлял собаку привязанной к кофейному столику, в запретительном ордере также говорится, что мужчина не должен приближаться к животному.

Риччи также отметила, что Хердеген начал применять к ней насилие с того момента, как узнал о ее беременности в октябре 2013 года. Она утверждает, что продюсер может обнародовать аудио- и видеофайлы личного характера, с целью «унизить и опозорить» ее или же в качестве шантажа. Сообщается, что актриса хотела бы запретить ему публикацию этих файлов и заставить его вернуть их ей.

Представитель Хердегена заявил, что планирует подать в суд встречный иск с требованием запретить ей приближаться к продюсеру. Он пообещал предоставить детальную информацию об агрессии с ее стороны в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«В его документах также будет указано, что госпожа Риччи говорила сотрудникам правоохранительных органов в декабре 2019 года, что в их семье прежде не было случаев применения домашнего насилия, что ставит под вопрос доверие к ней», — сказал адвокат.

Он отметил, что Хердеген принципиально отрицает все обвинения Риччи в насилии по отношению к ней.