«Фашиствующий ублюдок»: Сет Роген обругал сенатора Теда Круза

Канадская кинозвезда Сет Роген и сенатор Тед Круз уже несколько дней спорят в Twitter. Ожесточенная дискуссия коснулась многих тем — от Парижского климатического соглашения до диснеевского фильма «Фантазия».

Все началось в день инаугурации Джозефа Байдена, когда Круз раскритиковал президента за повторное вступление в Парижское соглашение по климату, на что Роген ответил: «Да пошел ты, фашист».

Затем Круз опубликовал скриншот этого оскорбления, подписав: «Прелестный, вежливый, умный ответ. Если ты богатая и злая голливудская знаменитость, то сегодняшняя вечеринка демократов для тебя. Если ты «синий воротничок», член профсоюза, если ты работаешь в энергетике или на производстве — то не совсем».

Роген на это написал: «Если ты фашист, сторонник превосходства белой расы, который не считает обидным, когда кто-то называет твою жену уродливой, то Тед Круз как раз для тебя, ублюдок», — и добавил, что он сам состоит в четырех профсоюзах.

Враждебная переписка возобновилась на следующий день, когда Круз процитировал в Twitter сообщение Metro-Goldwyn-Mayer Studios, в котором задавался вопрос: «Какой фильм вы впервые посмотрели в кинотеатре?» Сенатор ответил, что это был диснеевский фильм «Фантазия» 1940 года.

«Он напугал меня. Я плакал — мне было 4 года. Маме тогда пришлось меня увести. Хорошие времена», — написал политик.

Роген не оставил твит без внимания и ответил: «Все, кто снял этот фильм, будут тебя ненавидеть». Реагируя на это, политик заметил, что все создатели этой картины уже мертвы. «Так что, думаю, у нас все нормально. К слову, Уолт Дисней был республиканцем, — напомнил Круз. — Несмотря на то, что ты ведешь себя в интернете как марксист с синдромом Туретта (кричать «Фу! Фу!» — это действительно очень умно), твои фильмы обычно весьма забавные. Убежден, что ты в бешенстве от того, что они мне нравятся».

Роген пояснил Крузу, что у него действительно легкий случай Туретта, добавив: «Я снова с большим удовольствием говорю тебе, чтобы ты шел [далеко]. К слову, случаев проявления Туретта в виде неконтролируемой ругани очень мало. Чаще всего, как у меня, возникают подергивания».

Далее Роген подытожил: «Все шутки в сторону, Тед Круз — фашистский ублюдок».

На это Круз ответил: «Все шутки в сторону, Сэт Роген — придурок. Эта твоя партия, которая верит в государственную власть, закрывает бизнесы, подавляет веру людей и подвергает цензуре их речь, пытается заткнуть рот всем, кто не согласен. Кстати, многие люди в Голливуде консервативны, но левые фашисты не дают им слова».

Судя по всему, это сообщение стало последней каплей для Рогена, который написал: «Ты буквально спровоцировал восстание, придурок».

Круз еще не успел отреагировать на этот выпад, как Роген продолжил объяснять свою неприязнь к политику, говоря о нападении 6 января на Капитолий и поддержке Крузом усилий Трампа по отмене результатов выборов.

«Это не просто «вражда» в Twitter. Тед Круз пытался свергнуть наше правительство, — написал Роген. — Он вдохновил смертоносную толпу на штурм Капитолия. Я считаю, что это заслуживает насмешек».

«Твоя ложь убила людей, — добавил Роген в другом твите. — У тебя руки в крови».

Известные голливудские деятели поддержали Рогена в его нападении на Круза.

«Тед Круз неуклюже копирует Трампа — выглядит очень стыдно. Милый, в тебе нет «этого». Ты просто не звезда! Сожалею», — написал комик Билли Айхнер.

Актер Джозеф Гордон-Левитт, который снимался вместе с Рогеном в фильмах «Жизнь прекрасна» и «Рождество», также вмешался, чтобы объяснить гнев коллеги по отношению к сенатору.

«Господин сенатор, как менее агрессивный приятель Сэта Рогена, я попытаюсь перевести для вас слово «фашист» на более доступные и вежливые термины, — написал Гордон-Левитт. — Ваша поддержка попыток бывшего президента безосновательно отменить демократические выборы напоминает сторонников Гитлера, Муссолини и других».

Продюсер Майкл Шур, один из создателей сериалов «Парки и зоны отдыха» и «Офис», известный в Twitter под именем Кен Треймендус, написал: «Всем привет, Тед Круз отчаянно отбивается от Сэта Рогена, и все говорят об этом. А следовало бы сосредоточиться на том, что он предпринял недобросовестную попытку свергнуть справедливые выборы, чтобы цинично захватить базу Трампа и баллотироваться в президенты в 2024 году».

Политический деятель Бето О'Рурк также присоединился к нападкам на Круза. «Он виновен в подстрекательстве к мятежу. Он надеется, что отвлечение внимания сократит степень его ответственности», — написал он.