Трейлеры недели: Годзилла против Конга, Мила Кунис и канадская мафия

«Годзилла против Конга» («Godzilla vs. Kong»), реж. Адам Вингард

В новой части перезапуска франшизы о двух гигантских монстрах «Годзилла против Конга» главные роли исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл. Конг и его защитники хотят вернуться домой, но на их пути в этом опасном путешествии оказывается разбуженный от спячки Годзилла. Конгу придется приложить все усилия, чтобы одержать верх в этой схватке и защитить человеческого ребенка, с которым у него установилась эмоциональная связь.

«Дать дуба в округе Юба» («Breaking News in Yuba County»), реж. Тейт Тейлор

В новом фильме о жизни калифорнийцев «Дать дуба в округе Юба» сыграли Эллисон Дженни, Мила Кунис, Аквафина, Джульетт Льюис и Реджина Холл. Главная героиня чувствует, что жизнь проходит мимо нее, однако все меняется после таинственного исчезновения мужа. С помощью сестры, которая работает на телевидении, женщина становится местной звездой. Однако у полиции начинают возникать лишние вопросы, а сама героиня становится объектом пристального внимания со стороны местных гангстеров.

«Призрак ждет» («A Ghost Waits»), реж. Адам Стовалл

Компания Arrow Video представила трейлер к независимому хоррору «Призрак ждет», который стал хитом жанровых фестивалей 2020 года. Дебют режиссера и сценариста Адама Стовалла завоевал успех среди критиков, которые похвалили неожиданное сочетание ужасов, юмора и романтики, а также самостоятельный подход. Во время ремонта заброшенного дома рабочий знакомится с привидением, чья работа – отпугивать новых жильцов, чтобы дом оставался пустым. Между ними одновременно возникают личная симпатия и профессиональная конкуренция.

«Друзья навсегда» («The Friend»), реж. Габриэла Каупертвэйт

Дакота Джонсон и Джейсон Сигел исполнили главные роли в мелодраме «Друзья навсегда». Узнав о смертельной болезни жены, муж старается помочь ей провести оставшиеся полгода так, как она хочет. Чтобы выразить свою поддержку, в гости приезжает их лучший друг. Однако с его прибытием жизнь пары начинает меняться совершенно неожиданным образом.

«Влюбляясь в Фигаро» («Falling for Figaro»), реж. Бен Луин

Мир фильма «Влюбляясь в Фигаро» британской компании Entertainment Films — оперная сцена и ее закулисье. Главная героиня бросает работу менеджера и отношения ради мечты стать певицей. Чтобы научиться оперному мастерству, она отправляется в Шотландию, где берет уроки у грозной экс-дивы. На занятиях она знакомится со своим будущим конкурентом в борьбе за звание лучшего голоса, но в какой-то момент соперничество между ними перерастает в более сложное чувство.

«Мафия Инкорпорейтед» («Mafia Inc.»), реж. Дэниэл Гру

Канадский фильм «Мафия Инкорпорейтед» режиссера Дэниэла Гру привлечет внимание поклонников криминальных киносаг из девяностых. Его герои — династия портных, обслуживающих мафиозный клан в Монреале. Одного из них не устраивает всегда быть на вторых ролях, и герой решает предложить постоянным клиентам свои услуги, чтобы заслужить их уважение и получить новую работу. Узнав об этом, его отец объявляет войну бывшим друзьям.

«Поворот не туда: Наследие» («The Wrong Turn»), реж. Майк П. Нельсон

Действие седьмой части хоррор-франшизы «Поворот не туда» разворачивается в горах Аппалачи. Группа друзей, отправившихся на отдых, сталкивается со служителями местного древнего культа. Его последователи называют себя «Наследие», а их обычаи состоят из кровавых ритуалов.