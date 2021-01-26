Не только «Душа»: как и зачем показывают смерть в детском кино

Психолог Алена Кизино считает, что в обществе есть запрос на обсуждение и соприкосновение со сложными темами.

«Горе, смерть, неизлечимая болезнь, жизнь детей и взрослых с особенностями развития — табуированные темы, которые долгое время не обсуждались в обществе, будто бы этого нет. Сейчас появилась возможность говорить о том, что каждый человек в любом возрасте может столкнуться с потерей близкого, со смертью, с тяжелой болезнью», — отметила врач.

Согласно Кизино, взрослые люди обычно без проблем общаются друг с другом на сложные темы, однако далеко не всегда находят нужный подход к детям:

«Родители волнуются, что нанесут психологическую травму, сделают больно, если будут говорить с ними о смерти, потерях и грустных сторонах жизни. Какими бы замечательными и любящими родители ни были, они не могут сделать так, чтобы ребенок все время был счастлив. Мы должны научить ребенка, что грустить — нормально, научить его помогать себе и справляться с тем, что дает жизнь».

Эксперт продемонстрировала случаи правильного подхода к обсуждению непростым тем (и конкретно — смерти) на примере нескольких известных произведений для детей.

«Вверх»

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Pixar неоднократно обращался к теме смерти в своих произведениях, и мультфильм «Вверх» в этом плане стал важной вехой в истории студии. По сюжету картины продавец надувных шаров Карл Фредрикссен после смерти своей любимой жены Элли отправляется в путешествие по воздуху, чтобы претворить в жизнь ее заветную мечту.

«Важно понимать, зачем мы смотрим мультики с детьми. Чаще всего, чтобы вместе хорошо провести время. Во время совместного просмотра мультфильмов мы расширяем детский жизненный опыт, вместе сопереживаем главным героям, обсуждаем поступки «добрых» и «злых» персонажей, говорим о том, что глубоко нас тронуло, заставило сопереживать, задело, внимательно слушаем рассуждения ребенка.

Когда мы хотим поговорить с ребенком о том, что произошло в его жизни, мы тоже можем использовать мультики. Мы выбираем тот, который раскроет тему, близкую к ситуации ребенка — потеря родителя, болезнь, смерть, одиночество. «Вверх» — не только про одиночество, он про всю жизнь: взросление, семейную жизнь, старость. Это история о том, что жизнь можно воспринимать, как путешествие, которое учит нас не сдаваться, радоваться мелочам, ценить простые вещи, теплые отношения».

«Тайна Коко»

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Пиксаровская «Тайна Коко» получила премию «Оскар» как лучший анимационный фильм и стала одним из самых ярких кинособытий 2017 года. Накануне Дня мертвых 12-летний Мигель Ривера с помощью музыки (и волшебства) оказывается в царстве мертвых. Чтобы успеть вернуться в мир живых, ему нужно получить благословение от умерших родственников.

«Самое главное, что во всех этих мультиках есть лейтмотив смерти — как естественного процесса и того, как важно помнить об умерших. О сложных понятиях говорится в соответствии с возрастом ребенка. Этот фильм рассказывает о том, как главный герой попал в День всех мертвых в загробный мир, где все его умершие родственники продолжают жить в своем потустороннем городке.

Он раскрывает тему семейных ценностей, многолетних семейных традиций, учит трепетному отношению к умершим. Смерть в нем показана как естественное событие, которое может случиться. Мультфильм рассказывает, как важно помнить своих умерших родственников, — память связывает семейную историю, помогает главному герою определиться в своем выборе. При этом картина очень яркая и позитивная».

«Король Лев»

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«Король Лев» — едва ли не самый популярный хит Disney эпохи возрождения студии в 90-е годы. Гибель короля Муфасы в начале картины стала причиной немалого количества зрительских слез.

«Мультфильмы учат нас, детей — в первую очередь, что ты не все можешь контролировать, что происходит в твоей жизни. Иногда плохие события просто случаются. Но ты можешь справиться с тем, что произошло — для этого нужны время и поддержка близких. И это поможет в дальнейшем вырасти, стать сильнее, милосерднее, чувствительнее, добрее.

В «Короле Льве» рассказывается, как маленький львенок переживает смерть отца, винит себя в этом, чувствует свое одиночество, невозможность разделить с кем-то свои чувства, наказывает себя за смерть родителя. Симба уходит, остается один, и только поддержка и любовь друзей помогают ему справиться со своим горем, вернуться к своему роду, истокам и стать королем — совладать с ситуацией. Стратегия победителя — «Я справился с тяжелым событием, которое случилось в моей жизни». Симба понимает, что он не один в мире, что отец живет в его памяти, что родительская любовь навсегда останется с ним».

«Бэмби»

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Пятый полнометражный мультфильм Disney «Бэмби» стал по-настоящему революционным. Впервые в кинематографе для детей смерть персонажа была показана настолько реалистично в эмоциональном плане. Когда охотники убивают маму олененка Бэмби, его берут на воспитание другие звери. После череды испытаний повзрослевший Бэмби становится защитником своего леса.

«Такие мультфильмы хорошо показывают, как горюет маленький ребенок, как растерян, нуждается в защите и любви взрослого, как важно для ребенка чувство безопасности и доверия к миру, как легко его разрушить. Все этапы горевания ребенка очень достоверно показаны. И чувство одиночества, и желание вернуться к маме, и важность поддержки близких.

Маленькому ребенку нужно смириться, принять эту потерю и найти ей место в памяти, в поддержке других. Такие мультфильмы учат детей сопереживанию, сочувствию к главному герою. Дают надежду, что можно справиться с трагедией, которая произошла в жизни».

«Смешарики» — «Несколько мелочей на фоне природы»

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В России на важные и взрослые темы с детьми разговаривают «Смешарики». В эпизоде «Несколько мелочей на фоне природы» Нюша, Совунья и Лосяш оказываются в эпицентре смерча. Нюшу возмущает спокойствие Совуньи и Лосяша, но те объясняют ей, что от некоторых вещей в жизни нет спасения. После этого все трое оказываются невредимыми на вершине горы.

«Смешарики» очень познавательные. Там есть огромный обучающий элемент, позволяющий рассматривать любую тему, с которой может столкнуться ребенок в своей жизни. В них не дается оценка «хорошо» или «плохо», но ребенок получает механизмы, стратегии, которые учат его справляться. И это тоже помогает детям расширить свой опыт».

Фильмы Тима Бертона

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Фильмы режиссера Тима Бертона часто раскрывают темы семьи и подросткового одиночества через черный юмор. Особенно выделяется картина 1988 года «Битлджус», в которой духи погибших молодоженов пытаются выгнать из своего дома семью с девочкой-подростком.

«Это подростковый вариант. Со сложными понятиями мы сталкиваемся на протяжении всей жизни. Восприятие, понимание смерти в маленьком возрасте — это одно. И совсем другое, когда подросток с ней сталкивается. Никто в этом возрасте не верит, что он может умереть, все верят в свое бессмертие.

Маленький ребенок нуждается в ответах на свои вопросы, которые он задает взрослым, а подросток пытается ответить на те же вопросы сам. В этом фильме много юмора, который помогает героям выстраивать отношения, лучше понять себя, заглянуть и подумать о том, что там, в загробной жизни, и что ценного есть в настоящей реальности, без чего невозможна жизнь».

Главный детский эпос последних десятилетий точно передает этапы взросления главных героев. И если первые книги и фильмы по большей части были сказочными приключениями, то ближе к финалу атмосфера заметно помрачнела.

«Гарри Поттер хочет знать историю своего рождения, ему важно понять, кто были его родители, какими они были. На протяжении всех частей Гарри пытается их вспомнить, для него важно вернуть себе воспоминания о них.

Книги и фильм учат, что — даже если родители умерли — сила их любви защищает тебя. Память о близких влияет на жизнь, дает надежду справиться с трудностями. Помогает осознать, что дорогие нам люди становятся частью нас, влияют на нашу жизнь, даже если они не с нами».