Штурм Капитолия лишил Карателя логотипа

Компания Marvel может заменить знаменитый логотип Карателя из-за того, что он был нашит на одежду одного из участников штурма Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Сам Каратель неоднократно становился причиной разногласий среди поклонников Marvel и лидеров общественного мнения по причине неоднозначных взглядов на насилие и нравственность персонажа. При этом стилизованное изображение черепа, которое служит его знаком отличия, в разное время использовалось как представителями полиции, так и преступниками.

Скрытое значение символа также вызывало тревогу из-за сюжетной характеристики Карателя как сторонника самосуда. Споры вокруг антигероя разгорелись с новой силой, когда пользователи социальных сетей обнаружили, что один из штурмовавших Капитолий в начале этого года вдохновлялся им и нашил знак на одежду. Причем особо впечатлительные и вовсе потребовали от Marvel удаления персонажа. Комментаторов возмутило, что компания продолжает продвигать Карателя, прибегающего к методам «уличного правосудия». Его отличительный знак, по их мнению, стал символом для той части общества, чьи цели противоречат ценностям Marvel.

По словам источников, в настоящий момент не идет речи о том, чтобы компания отказалась от одного из своих самых узнаваемых персонажей. В то же время ведутся поиски решения проблемы, которые могли бы устроить и противников этого антигероя, и его поклонников.

Отмечается, что после штурма Капитолия руководство Marvel может пойти на замену логотипа, введя знак, который будет понят более однозначно. Также не исключено, что изменения окажутся временными — и знаменитый символ-череп вернется, когда шумиха вокруг Карателя в сети поутихнет.

Ранее о своем отношении к использованию сторонниками Дональда Трампа символа Карателя во время штурма Капитолия высказался Гарт Эннис, работавший над образом антигероя с 2000 по 2009 год. В частности, он напомнил, что этот персонаж прошел через войну, получил тяжелые ранения, потерял семью и только после этого посвятил свою жизнь мести.

Правонарушителей, использовавших логотип Карателя, он сравнил с полицейскими, которые носили этот символ на форме во время летних столкновений в США.

«На самом деле они хотят пугающий символ на футболку, немного растрясти вес, потом вернуться домой к жене и детям — и продолжить свою повседневную жизнь», — выразил уверенность автор.

Актер Джон Бернтал, сыгравший Карателя в одноименном сериале, также осудил действия людей, штурмовавших Капитолий.

«Это запутавшиеся, заблудившиеся и испуганные люди. Они не имеют никакого отношения к тому, за что стоит Фрэнк (Фрэнк Кастл — «настоящее» имя Карателя; прим. «Газеты.Ru»)», — написал он в Twitter.

Каратель дебютировал на страницах комиксов Marvel в 1974 году как один из противников Человека-паука. Его появление в последующих выпусках часто вызывало негативную реакцию со стороны читателей, возмущенных методами этого героя, его пренебрежением к нормам морали и закону. Несмотря на неоднозначное восприятие Карателя, в 1986 году вышла первая мини-серия, где он выступал в качестве центрального персонажа. Приключения антигероя также получили несколько экранизаций — про него сняли два фильма и сериал Netflix.