«Задиристый господин»: Шнуров пожаловался полиции на угрозы Пригожина

Генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров пожаловался правоохранителям на угрозы со стороны продюсера Иосифа Пригожина. Об этом рассказал адвокат музыканта Алексей Добрынин. По его словам, речь идет о фразе, произнесенной супругом певицы Валерии в одном из недавних интервью.

«Поскольку мы находимся в публичном пространстве, прийти и в морду дать — сложно, он тут же напишет заявление. Но когда он задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично», — сказал Пригожин «Стархиту».

По словам адвоката, это высказывание подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ — «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью». Это правонарушение влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

«А для того, чтобы задиристый господин Пригожин не перешел от угроз к действиям, пока идет доследственная проверка, мы подали в полицию еще одно заявление — профилактическое. Оно обязывает полицию, провести ряд мероприятий, направленных на разъяснение господину Пригожину недопустимости совершения противоправных действий в отношении Сергея Шнурова», — цитирует Добрынина «Интерфакс».

Отвечая на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» прокомментировать действия Шнурова, продюсер заявил, что не собирается на них реагировать.

«В первый раз слышу. Я давно забыл о его существовании. Ему пиара не хватает?» — сказал Пригожин и нецензурно выругался в адрес музыканта.

Адвокат продюсера Сергей Жорин сообщил, что его клиент может обвинить Шнурова в заведомо ложном доносе. Также он отметил, что иск музыканта — это самопиар, над которым Пригожин посмеялся.

«Учитывая его репутационные потери, он, видимо, решил сместить внимание на Пригожина. Естественно, юридических перспектив у этого заявления нет», — цитирует Жорина Telegram-канал Mash.

Конфликт между Пригожиным и Шнуровым начался в прошлом году, когда продюсер заявил о бедственном положении артистов во время пандемии, а музыкант отреагировал на это высказывание едким стихотворением в Instagram и просьбой скинуться звездной семье на еду. В ответном видеообращении Пригожин заявил, что певец вырвал слова из контекста. По словам продюсера, он имел в виду не свою семью и других знаменитостей, но начинающих артистов, актеров массовых сцен, циркачей, танцоров и других.

Певица Валерия в ходе YouTube-шоу «Алена, блин» затронула тему разногласий между ее мужем и Шнуровым. Она прокомментировала сообщение нецензурного содержания с угрозой разборок при личной встрече, которое Пригожин посылал музыканту.

«Эта СМСка — мальчуковая, она предназначалась конкретному человеку. Я думаю, что по-другому с ним нельзя», — сказала Валерия, объяснив, что артист не отвечал на звонки Пригожина. По мнению певицы, со стороны Шнурова было некрасиво публиковать личные сообщения от продюсера в соцсетях.

Последнее громкое заявление в рамках перепалки между двумя представителями шоу-бизнеса было опубликовано 15 декабря. Продюсер решил обратиться к Шнурову через «Стархит».

«Когда он говорит «Лера-фанера», хочется назвать некоторые имена и спросить, почему Шнуров этих людей не трогает? — сказал Пригожин. — Лера очень сильно зла на него. Хочу задать ему вопрос: а он посмел бы кого-то задеть, например, из представителей Грозного? Он понимает — что нельзя, а что можно».

Также продюсер обвинил Шнурова в том, что он «играет в народного героя», но при этом «разлагает общество своими матерными песенками и стишками».