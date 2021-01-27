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Хроника

«Задиристый господин»: Шнуров пожаловался полиции на угрозы Пригожина

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Пригожин обругал Шнурова после его заявления в полицию

Музыкант Сергей Шнуров направил в полицию заявление с обвинением Иосифа Пригожина в угрозах. В комментарии «Газете.Ru» продюсер заявил, что впервые слышит о жалобе и не собирается на нее реагировать.

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Генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров пожаловался правоохранителям на угрозы со стороны продюсера Иосифа Пригожина. Об этом рассказал адвокат музыканта Алексей Добрынин. По его словам, речь идет о фразе, произнесенной супругом певицы Валерии в одном из недавних интервью.

«Поскольку мы находимся в публичном пространстве, прийти и в морду дать — сложно, он тут же напишет заявление. Но когда он задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично», — сказал Пригожин «Стархиту».

По словам адвоката, это высказывание подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ — «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью». Это правонарушение влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

«А для того, чтобы задиристый господин Пригожин не перешел от угроз к действиям, пока идет доследственная проверка, мы подали в полицию еще одно заявление — профилактическое. Оно обязывает полицию, провести ряд мероприятий, направленных на разъяснение господину Пригожину недопустимости совершения противоправных действий в отношении Сергея Шнурова», — цитирует Добрынина «Интерфакс».

Отвечая на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» прокомментировать действия Шнурова, продюсер заявил, что не собирается на них реагировать.

«В первый раз слышу. Я давно забыл о его существовании. Ему пиара не хватает?» — сказал Пригожин и нецензурно выругался в адрес музыканта.

Адвокат продюсера Сергей Жорин сообщил, что его клиент может обвинить Шнурова в заведомо ложном доносе. Также он отметил, что иск музыканта — это самопиар, над которым Пригожин посмеялся.

«Учитывая его репутационные потери, он, видимо, решил сместить внимание на Пригожина. Естественно, юридических перспектив у этого заявления нет», — цитирует Жорина Telegram-канал Mash.

Конфликт между Пригожиным и Шнуровым начался в прошлом году, когда продюсер заявил о бедственном положении артистов во время пандемии, а музыкант отреагировал на это высказывание едким стихотворением в Instagram и просьбой скинуться звездной семье на еду. В ответном видеообращении Пригожин заявил, что певец вырвал слова из контекста. По словам продюсера, он имел в виду не свою семью и других знаменитостей, но начинающих артистов, актеров массовых сцен, циркачей, танцоров и других.

Певица Валерия в ходе YouTube-шоу «Алена, блин» затронула тему разногласий между ее мужем и Шнуровым. Она прокомментировала сообщение нецензурного содержания с угрозой разборок при личной встрече, которое Пригожин посылал музыканту.

«Эта СМСка — мальчуковая, она предназначалась конкретному человеку. Я думаю, что по-другому с ним нельзя», — сказала Валерия, объяснив, что артист не отвечал на звонки Пригожина. По мнению певицы, со стороны Шнурова было некрасиво публиковать личные сообщения от продюсера в соцсетях.

Последнее громкое заявление в рамках перепалки между двумя представителями шоу-бизнеса было опубликовано 15 декабря. Продюсер решил обратиться к Шнурову через «Стархит».

«Когда он говорит «Лера-фанера», хочется назвать некоторые имена и спросить, почему Шнуров этих людей не трогает? — сказал Пригожин. — Лера очень сильно зла на него. Хочу задать ему вопрос: а он посмел бы кого-то задеть, например, из представителей Грозного? Он понимает — что нельзя, а что можно».

Также продюсер обвинил Шнурова в том, что он «играет в народного героя», но при этом «разлагает общество своими матерными песенками и стишками».