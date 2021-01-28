От «Мисс Америка» до «Оскара»: как жила и умерла Клорис Личмен

Соболезнования в связи со смертью культовой артистки выразили многие ее коллеги, включая режиссера Мела Брукса, неоднократно работавшего с Личмен. По словам постановщика, актриса была «безумно талантливой».

«Она могла заставить вас смеяться или плакать без промедления, — написал он в Twitter. — Она незаменима, ее будет очень не хватать».

Сибилл Шеперд, партнерша Личмен по съемочной площадке «Последнего киносеанса», вспомнила в разговоре с Deadline о вкладе Клорис в ее карьеру.

«Мне выпала большая честь работать с Клорис Личмен над моим первым фильмом «Последний киносеанс». Совет и поддержка, которые я получила от Клорис и Айлин Бреннан, помогали мне на протяжении всей моей карьеры. Никогда не забуду ее доброту и великолепные актерские работы», — сказала Шеперд.

С теплотой о работе бок о бок с Личмен вспомнила в социальных сетях и Эллен Дедженерес: «Клорис сыграла мою мать в моем втором ситкоме. Я всегда считала, что мне повезло с ней поработать. Мне ее будет не хватать».

Клорис Личмен родилась 30 апреля 1926 года в Айове. Как позднее вспоминала сама актриса, ее детство складывалось непросто.

«Мы жили в деревне, и когда наступила Великая депрессия, у нас пропали деньги. Хотя мама, даже не имея средств, оставалась очень изобретательной. Она покупала дешевые материалы — и делали из них шторы, платья, другую одежду, скатерти», — передает слова Личмен The Hollywood Reporter.

Во время учебы в университете она приняла участие в конкурсе «Мисс Америка — 1946» как представительница Чикаго и даже вошла в число 16 финалисток. Деньги, вырученные Личмен на шоу, помогли ей перебраться в Нью-Йорк — и там начать актерскую карьеру. Первая известность пришла к ней благодаря работе на Бродвее, а также некоторым ТВ-проектам, в которых она снималась с конца 1940-х. Удивительно, но на телевидении актриса стабильно появлялась на протяжении восьми десятилетий.

В числе наиболее знаменитых работ Личмен — роли в «Последнем киносеансе» Питера Богдановича, за которую она была удостоена «Оскара» («второй женский план»), ситком «Шоу Мэри Тайлер Мур», принесший ей две награды «Эмми», комедия «Молодой Франкенштейн», а также сериалы «Малкольм в центре внимания» и «Воспитывая Хоуп».

Помимо этого, на ее счету такие проекты, как «Сумеречная зона», «Перри Мэйсон», «Реальные пацаны», «Два с половиной человека», «Все или ничего», «Американские боги», «Испанский английский», «Страх высоты» и «Гензель и Гретель». В общей сложности она сыграла около 250 ролей.

Личмен всегда вдохновляла коллег своей энергией и активностью. В частности, на 83-м году жизни она приняла участие в шоу «Танцы со звездами». А в кино снималась и вовсе вплоть до самой смерти. Кроме «Оскара» и «Эмми», ее награждали премиями BAFTA и «Золотой глобус».

В 1953-1979 гг. Личмен состояла в браке с режиссером Джорджем Инглундом, автором фильма «Гадкий американец» с Марлоном Брандо в главной роли. От постановщика актриса родила пятерых детей. Один из ее сыновей — Джордж Инглунд-младший — был мужем Шэрон Стоун.