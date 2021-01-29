Плейлист недели: кавер на Джона Леннона, Goat Girl и FKA twigs

Madlib — «Dirtknock»

Любимый битмейкер всех рэперов Madlib выпустил сольный альбом «Sound Ancestors». Над аранжировками к нему работал не менее известный электронщик Four Tet. В прошлом году у Madlib вышел альбом «Bandana», записанный при участии Фредди Гиббса.

Goat Girl — «The Crack»

В 2018 году герлз-бэнд Goat Girl играл гаражный рок и еще мог позволить себе заполнять пробелы в дебютном альбоме однообразными 40-секундными переходами. Но, как известно, дважды в одну реку не войдешь. На второй пластинке «On All Fours» девушки перешли от лоу-фай-стиля к психоделике, электронным синтам и гитарному соло. Тексты же стали злее и актуальнее: гитаристка и вокалистка Лотти Крим вдохновлялась движением BLM (Black Lives Matter) и «капиталистическим паразитизмом».

Brent Faiyaz и Tyler, The Creator — «Gravity»

Соул-исполнитель Brent Faiyaz и рэпер Tyler, The Creator записали совместную песню «Gravity» о межгалактической любви. Спродюсировал трек диджей Dahi, ранее работавший с Drake, Vampire Weekend, Childish Gambino и Маком Миллером.

FKA twigs — «Don't Judge Me»

FKA twigs вернулась с первой в 2021 году композицией «Don't Judge Me» при участии Headie One и Fred again. Также вышел клип, в котором певица продолжила осваивать боевые искусства. В видео, помимо FKA twigs, снялись темнокожие активисты, в том числе поэт Solomon O.B, писательница и журналистка Рени Эддо-Лодж, модель Кукуа Уильямс и многие другие. Сейчас артистка работает над новым альбом. По ее словам, грядущий проект будет записан при участии большого количество гостей. Предыдущий лонгплей «Magdalene» вышел в 2019 году.

King Krule — «Imagine»

Арчи Маршалл (он же King Krule) поделился романтичным кавером на песню «Imagine» Джона Леннона. Музыкант написал композицию еще прошлым летом и посвятил ее близкому другу.

Anton Maskeliade — «Министр»

Anton Maskeliade выпустил новый альбом «Контра». Это грустная электроника с вокалом и живыми синтезаторами. «Контра» — первый релиз артиста за два года.

GSPD — «Молодой — значит злой»

У Давида Деймура (GSPD) вышел уже шестой по счету альбом «Ленинградский электроклуб». В нем музыкант исследует русский рейв и вдохновляется киберпанком. В названии есть прямые отсылки к Ленинградскому рок-клубу. «В 70-80-х годах рок был не очень любим властями, как и рейв сейчас», — рассказали «Газете.Ru» о концепции релиза представители GSPD.

Motorama — «Voyage»

Ростовская группа Motorama представила новый альбом «Before The Road». Пластинка вышла на лейбле музыкантов «I'm Home Records». Большая часть треков была записана в Ростове-на-Дону в прошлом году.