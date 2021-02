Капитан Марвел, сын Росомахи, Валькирия: Marvel хочет сделать фильм с главным героем-геем

Как сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на источников, глава Marvel Studios Кевин Файги и его подчиненные приняли во внимание недовольство некоторых фанатов, касающиеся отсутствия в библиотеке студии фильма с центральным персонажем нетрадиционной сексуальной ориентации. И теперь кинокомпания якобы всерьез разрабатывает идею создания подобной ленты.

Первый открытый гей в MCU

Удивительно, но открытый гей впервые появился в киновселенной Marvel Studios совсем недавно — в последних «Мстителях», вышедших на экраны в 2019 году. Историческую роль исполнил режиссер ленты Джо Руссо. Она, правда, оказалась лишь эпизодической: в начале фильма, когда Капитан Америка общается с людьми, потерявшими близких в результате щелчка Таноса, на экране показывают мужчину в исполнении постановщика, который рассказывает собравшимся о первом свидании с новым партнером после утраты любимого.

В российской версии «Финала» эпизод был немного скорректирован, в результате чего зрители в большинстве своем и не узнали о первом гей-герое. При русификации слово «свидание» было изменено на «ужин», в остальном реплика осталась фактически без изменений — но суть поменялась.

Супергерой-гей из «Вечных»

«Вечные» видятся одним из самых интересных фильмов Четвертой фазы MCU, которая к 2021-му должна была уже вовсю радовать поклонников, но случился коронавирус. Блокбастер (его премьера сейчас ожидается осенью этого года, однако опять же — лучше не обнадеживаться) добавит в киновселенную новых для нее звезд кино — Анджелину Джоли, Сальму Хайек, а также Кита Харингтона и Ричарда Мэддена из «Игры престолов». По сюжету представителям расы генетически улучшенных сверхлюдей, которые тысячелетиями скрывались от человеческих цивилизаций, в результате чрезвычайных событий приходится выйти на первый план. Фильм среди прочего любопытен тем, что якобы снят практически без хромакея. Зато обладает сценой в лучших традициях индийского кино (один из здешних персонажей скрывает себя настоящего под личиной звезды Болливуда). Кроме того, здесь появится первый в истории Marvel Studios открытый супергерой-гей — и экранного времени у него будет явно больше, чем у Руссо.

Ранее актер Хааз Слейман, которому досталась роль супруга одного из Вечных (а именно — Фастоса) в исполнении Брайана Тайри Генри, рассказывал, что зрителей ожидает полноценный поцелуй этих персонажей. Также экранная пара будет воспитывать ребенка.

«Это очень красивый, трогательный поцелуй. На площадке все расплакались, — признавался он. — Для меня очень важно показать, насколько любящей и красивой может быть квир-семья».

Кого еще из ЛГБТК+-персонажей можно ожидать в MCU в обозримом будущем

Это, во-первых, Валькирия — напарница Тора, а с недавних пор еще и правительница Нового Асгарда. Известно, что бисексуальность героини планировалось открыто продемонстрировать миру в одном из предыдущих фильмов с ее участием, однако в финальной версии соответствующие сцены были вырезаны. Тогда остались лишь намеки на отношения воительницы с девушками: якобы подобное решение при монтаже приняли исключительно в угоду сюжету, а не для минимизации рисков. Полноценное раскрытие Валькирии в качестве бисексуалки, скорее всего, произойдет уже в следующей ленте о Торе под названием «Любовь и гром», которая также относится к Четвертой фазе. Кроме того, либо в четвертом «Торе», либо в «Вечных» появился первый открытый трансгендерный герой — информацию подтверждают в руководстве студии. Сама Валькирия, возможно, получит сольную картину после выхода Криса «Тора» Хемсфорта на пенсию.

Продолжая разговор про уже известных кинозрителям персонажей Marvel, стоит упомянуть Капитана Марвел — главную фем-героиню MCU. Согласно слухам, во втором сольнике с Бри Ларсон ее персонаж может совершить каминг-аут в качестве квир-персоны. Параллельно с этим в фильме могут показать еще несколько ЛГБТК+-отношений.

По-настоящему огромный ЛГБТК+-потенциал есть у «Людей Икс», которые недавно стали собственностью Disney (а, следовательно, и Marvel Studios). Компания Файги до сих пор не раскрыла, как именно хочет представить персонажей в MCU, но нет никаких сомнений, что это рано или поздно произойдет. Не исключено, что среди прочих мутантов Профессора Ксавье в одном из фильмов появится представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Благо, что в комиксах об «икс-мэнах» таковых немало: например, Мистик с Колоссом и Человеком-льдом, которые уже знакомы зрителям «фоксовских» экранизаций. Также — учитывая окончательное прощание с ролью Росомахи Хью Джекмана — вполне реальным видится вариант, с дебютом на экране его комиксного сына Дакена, являющегося бисексуалом.