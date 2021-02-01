Моряк, офицер, любовник: главные роли Василия Ланового

«Алые паруса»

close

Канал «Мосфильм. Золотая коллекция»: «В 1961 году Лановой снялся в роли Грея в постановке «Алые паруса» по повести Александра Грина, после чего за ним закрепилось амплуа романтического героя. На эту роль пробовались также Александр Белявский и Олег Стриженов, но образ Василия Семеновича получился наиболее убедительным. А после премьеры Ланового и Вертинскую зрители называли самой красивой парой советского кино».

close

Канал «Мосфильм. Золотая коллекция»: «Во время работы над фильмом «Алые паруса» в Ялте отдыхала супруга Василия Ланового. Есть легенда, согласно которой актер уговорил капитана и команду парусника «Альфа», оснащенного для съемок алыми парусами, развернуть их не в Коктебеле, где планировалось, а в Ялте и ненадолго зайти в порт. В результате, подобно своему киногерою, Василий Семенович прибыл к возлюбленной под алыми парусами».

«Война и мир»

close

Канал «Мосфильм. Золотая коллекция»: «Война и мир», где Василий Лановой сыграл роль Анатоля Курагина, стала одной из самых масштабных постановок в истории советского кино: фильм был внесен в Книгу рекордов Гиннесса по числу киностатистов, принявших участие в съемках — в массовке было задействовано 120 тыс. человек, а смета картины составила 18 млн рублей. Фильм получил мировое признание и стал лауреатом премии «Оскар».

close

Канал «Мосфильм. Золотая коллекция»: «Несмотря на крестьянское происхождение, Василий Лановой сумел создать на экране образ утонченного дворянина. Анатоль в «Войне и мире», Вронский в «Анне Карениной». Классические постановки стали визитной карточкой Василия Семеновича. В «Войне и мире » первоначально Лановой мечтал о роли Андрея Болконского, даже хотел пробоваться».

«Дни Турбиных»

close

Канал «Мосфильм. Золотая коллекция»: «На роль Шервинского в постановке Владимира Басова «Дни Турбиных» главным претендентом был Олег Борисов. Но худсовет не убедил его образ. Тогда был приглашен Василий Лановой, с которым, по словам Валентины Титовой, исполнительницы роли главной героини, на съемочной площадке было очень легко и комфортно».

close

Канал «Мосфильм. Золотая коллекция»: «Сам Василий Семенович так говорил об образе белогвардейца: «Вначале я белогвардейцев ненавидел. Но потом, с возрастом, я подумал: «Позвольте, позвольте, это же тоже русские люди. Они не виноваты. Это революция натворила такое».

close

Экранизация романа Николая Островского от режиссеров Владимира Наумова и Александра Алова стала одним из ярких образцов кино ранней оттепели. Постановщики отказались от жесткого идеологического прочтения книги «Как закалялась сталь». Планировалось, что главную роль в фильме исполнит Георгий Юматов. Однако из-за внезапной болезни режиссерам пришлось срочно искать замену народному артисту РСФСР. Их выбор пал на молодого Ланового, который работал на съемках другой картины в павильонах той же Киевской киностудии.

«Режиссеры стремились к глубинному, осознанному самопожертвованию этого парня во имя великой идеи. Они многократно повторяли мне фразу Андре Жида, который в 1934 году был у Островского и, выйдя от него, произнес: «Это ваш коммунистический Иисус Христос». Режиссеры так и говорили: «Вася, вот и играй Христа», — говорил актер.

«Полосатый рейс»

close

В один год с «Алыми парусами» на советские экраны вышел фильм о совсем другом морском круизе — «Полосатый рейс». Эксцентрическая комедия о тиграх, взбунтовавшихся на борту сухогруза «Евгений Онегин», стала реакцией на приезд в Москву императора Эфиопии Хайле Селассие. В столице высокого гостя сопровождал лично Никита Хрущев. Первый секретарь ЦК КПСС отвел его в цирк, где они встретились с дрессировщицей тигров Маргаритой Назаровой.

«После представления Маргарита принесла в правительственную ложу тигрят. Хрущев растрогался и говорит: у нас-де такая женщина замечательная, такие тигры, а кина нету. И по всем киностудиям страны был брошен клич: немедленно сделать фильм про Маргариту Назарову. Директорат — на дыбы. Стали искать сценарий», — вспоминал сценарист фильма Виктор Конецкий.

Лановому досталась эпизодическая роль — он появился на экране лишь на несколько секунд и сказал всего восемь слов. Однако его интонация и неожиданный комический образ — женские темные очки и белая косынка — навсегда вошли в историю отечественного кино.

«Когда меня спрашивают: «Какая ваша любимая роль?», я не задумываясь отвечаю — «Полосатый рейс». Самая любимая моя роль. Я долго отказывался. Режиссер мне сказал: «Вася! Дурак ты, Вася! Пойми, эпизод иногда переживет любую большую роль. Я посмотрел когда, сам ахнул», — признавался он.

close

История создания «Анны Карениной» Александра Зархи тесно связана с победой на Каннском кинофестивале фильма Михаила Калатозова «Летят журавли». Впечатленные игрой Татьяны Самойловой иностранцы стали предлагать ей роли в своих экранизациях российской классики. Однако министр культуры Екатерина Фурцева настояла, чтобы Самойлова сыграла Каренину в СССР.

Роль Вронского режиссер предложил ее бывшему мужу Василию Лановому. Сначала тот отказался от съемок — по мнению актера, линия его героя была значительно сокращена. Но после уговоров постановщика, он все же согласился.

«Скорее, прошлое даже помогало — мне легче было разобраться в отношениях героев Льва Николаевича сквозь призму нашей судьбы. У Анны Карениной есть преимущество — она гениально умела любить, а Вронский любовником был рядовым: красивым, но достаточно прохладным, все на свете анализирующим. Тем не менее, именно столкновение таланта любить, которым наделена Анна, с заурядным по этой части Вронским высекало между ними необходимую искру, а пережитое мной и Татьяной в реальности придавало этой ситуации пикантности», — делился он позднее своими впечатлениями от этой работы.

«Офицеры»

Кадр из фильма «Офицеры» (1971)

Киностудия им. М. Горького

Идея фильма «Офицеры», как и ставшая крылатой фраза «Есть такая профессия — Родину защищать», принадлежит министру обороны СССР Андрею Гречко. Лановой сначала отказался от предложенной роли — ему показалась неправдоподобной история героя, который всю жизнь был безответно влюблен в жену своего друга.

«Он отважный, красивый и всю жизнь влюблен в одну женщину, но ситуация сложилась так, что на взаимность рассчитывать не приходится. То, что мне удалось сыграть Ивана Варраву так, что тысячи юношей, как мне рассказывал об этом тогдашний министр обороны маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко, решили связать свою жизнь с армией, заслуга и режиссера Владимира Рогового. Он четко определил мою роль: «Василий, на тебе вся романтическая часть нашей трагической истории, ее свет, ее мечта. А реальность трагедии — на Юматове и Покровской», — вспоминал актер.

В ходе работы над фильмом произошло примирение Ланового и Юматова. Старший товарищ долго не мог простить своему коллеге упущенную роль Павки Корчагина, но после того, как конфликт между ними был улажен, снялся вместе с Лановым еще в нескольких фильмах.